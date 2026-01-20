Κυβερνήτης Καλιφόρνιας για Ευρωπαίους ηγέτες: «Να καταλάβουν πόσο αξιολύπητοι φαίνονται» - Βίντεο

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο Νταβός της Ελβετίας, στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Έντονη κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες για τον τρόπο που «χειρίζονται» τον Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, την Τρίτη (20/01) από το Νταβός.

Ο Γκάβιν Νιούσομ επέκρινε την «επιφυλακτική» αντίδραση της Ευρώπης στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Όταν ερωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τους Ευρωπαίους, ο Νιούσομ απάντησε:

«Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να είμαστε συνένοχοι. Είναι καιρός να σταθούμε όρθιοι, σταθεροί, να δείξουμε σθένος».

«Δεν αντέχω αυτή τη συνενοχή, τους ανθρώπους που υποτάσσονται. Έπρεπε να είχα φέρει ένα σωρό επιγονατίδες για όλους τους ηγέτες του κόσμου. Εννοώ, μοιράζουν κορώνες και βραβεία Νόμπελ, τα χαρίζουν. Είναι απλά αξιολύπητο. Και ελπίζω οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο αξιολύπητοι φαίνονται στη διεθνή σκηνή... Είναι ντροπιαστικό».



Ο Νιούσομ απέρριψε επίσης την προοπτική διπλωματίας με τον Τραμπ: «Είναι ένας Τυραννόσαυρος: είτε συνεργάζεσαι μαζί του είτε σε καταβροχθίζει».

Τα σκληρά λόγια του Νιούσομ τον εξυπηρετούν πολιτικά τον κυβερνήτη της φιλελεύθερης πολιτείας, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό του στην πατρίδα του όσο και στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Sky News.

California Governor Gavin Newsom accused European leaders of ‘complicity’ towards US President Trump's threats to take over Greenland. Speaking on the sidelines of WEF, Newsom said ‘it's time to have principles, it's time to stand tall and strong’ https://t.co/BmTHNkByvN pic.twitter.com/6Zf7Qv3TIa — Reuters (@Reuters) January 20, 2026

Ο Νιούσομ ελπίζει να είναι ο άνθρωπος «που ίσως κάποιοι στην Ευρώπη θα θεωρήσουν ικανό να αντιμετωπίσει τον τραμπισμό σε λίγα χρόνια».

