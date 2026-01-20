Πληθώρα μηνυμάτων περιελάμβανε η σημερινή συνέντευξη τύπου του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας. Η αβάσιμη αυτή δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία συνόψισε τις διπλωματικές δραστηριότητες της χώρας του το 2025.

«Αν διαβάσετε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων πολιτικών και ηγετών —Καγιά Κάλλας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μερτς, Στάρμερ, Μακρόν, Ρούττε— θα διαπιστώσετε ότι προετοιμάζονται σοβαρά για πόλεμο κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και, στην πραγματικότητα, δεν το κρύβουν», είπε ο κ. Λαβρόφ.

«Οι κανόνες της δυτικής παγκόσμιας τάξης δεν ισχύουν πλέον, ισχύει ο νόμος του ισχυρότερου», διεμήνυσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες από τη συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Ριάντ. Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Ρούμπιο παρέθεσε φράσεις του Βίτο Κορλεόνε από την ταινία «Ο Νονός».

Russian Foreign Minister Lavrov:



West's world order rules don't exist anymore; it is the law of the strongest. pic.twitter.com/xJqeKHRNgC — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

«Προσπάθησα σε όλη μου τη ζωή να μην είμαι απρόσεκτος. Οι γυναίκες και τα παιδιά μπορούν να είναι απρόσεκτοι, αλλά όχι οι άνδρες. Οι πυρηνικές δυνάμεις πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Οι New York Times είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι ο Ρούμπιο παρέθεσε ατάκες από τον «Νονό» κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών στο Ριάντ. Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκίτσα που απεικόνιζαν τον Ρούμπιο ως Ντον Κορλεόνε.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του διπλωματικού τμήματος δήλωσε ότι το έργο του Συμβουλίου Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδεικνύει την κατανόηση των παγκόσμιων παραγόντων για το αναπόφευκτο της πολυπολικότητας . Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έλαβε πρόσφατα συγκεκριμένες προτάσεις για το έργο.

Συνέντευξη τύπου του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών

Αναλυτικότερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη λάβει οποιαδήποτε έγγραφα έπειτα από τις πρόσφατες συνομιλίες που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν τους Ρώσους που είναι μέλη του πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και το οποίο συνέλαβε η Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι δύο Ρώσοι, καθώς και Ουκρανοί, Γεωργιανοί και Ινδοί, υπηρετούσαν ως μέλη του πληρώματος στο δεξαμενόπλοιο Marinera, όταν ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό κοντά στην Ισλανδία στις 7 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των προσπαθειών να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε επίσης πως τα σχέδια που έχει αφήσει να αιωρούνται η πρόεδρος της Μολδαβίας να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ένωση με τη Ρουμανία θα είναι καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της Μολδαβίας. Η πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα ψήφιζε υπέρ της ένωσης με τη γειτονική Ρουμανία, αν διεξαγόταν δημοψήφισμα, ώστε να βοηθήσει να προστατευθεί η εύθραυστη δημοκρατία της Μολδαβίας απέναντι στη ρωσική πίεση. Η Ρουμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η Σάντου έχει κατηγορήσει κατ' επανάληψη τη Ρωσία ότι αναμειγνύεται στη Μολδαβία, μία πρώην σοβιετική δημοκρατία με πληθυσμό περίπου 2,4 εκατομμύρια, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι ρουμανόφωνοι και μια μειονότητα ρωσόφωνοι.

«Η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία της»

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι δεν βλέπει μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών - εκπροσώπων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Βελγίου - εκείνους που μπορούν να επιλύσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Αντιθέτως, τόνισε ο Λαβρόφ, επιδιώκουν να παρατείνουν την ουκρανική κρίση. Η Ευρώπη επιδιώκει την έγκριση του σχεδίου Ζελένσκι, η ουσία του οποίου είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός συνοδευόμενη από νομικές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Οι ίδιες εγγυήσεις που προσφέρονται σήμερα θα οδηγήσουν μόνο στη «διατήρηση του ναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου», το οποίο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την Κριμαία, τη Νοβορωσία και το Ντονμπάς ως ρωσικά εδάφη. Επιπλέον, η Δύση θα συνεχίσει να διοχετεύει όπλα στην Ουκρανία και να δημιουργεί ένα δίκτυο στρατιωτικών κόμβων εκεί - αυτό μόνο θα επιδεινώσει τη σύγκρουση.

«Η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία της για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2014, όταν απέτυχε να αναγκάσει την αντιπολίτευση να τηρήσει τη συμφωνία της, την οποία εγγυήθηκε η Ευρώπη», τόνισε ο Λαβρόφ.

Η δεύτερη τέτοια ευκαιρία της Ευρώπης να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων ήρθε μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Μινσκ το 2015. Η τρίτη ήταν πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία του Βλαντιμίρ Πούτιν να συνάψει συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Τελικά, η Ευρώπη αγνόησε όλες τις επιλογές της.

Τι ανέφερε για τη Γροιλανδία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ακόμη πως η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό τμήμα» της Δανίας και ότι το πρόβλημα πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται πιο οξύ. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ είπε πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να αναμιχθεί στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και πως η Ουάσινγκτον ξέρει πως η Μόσχα δεν έχει σχέδια να καταλάβει το νησί.

Σύμφωνα με το Reuters, o Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν πρέπει πλέον να ονομάζεται Μεγάλη Βρετανία, καθώς είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει επίσημα ονομάσει τον εαυτό της «Μεγάλη».

«Νομίζω ότι η Βρετανία πρέπει να ονομάζεται απλά Βρετανία, επειδή η «Μεγάλη Βρετανία» είναι το μόνο παράδειγμα χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της «Μεγάλη», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, καθώς μιλούσε για τον αποικιοκρατισμό μετά από σχόλια σχετικά με τη Γροιλανδία.

Lavrov:



If you read up on the statements by European politicians and leaders, such as Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, Macron, and Rutte, they are seriously preparing for a war with Russia. They are not hiding that fact. pic.twitter.com/CPXVi1v3my — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2026

Διαβάστε επίσης