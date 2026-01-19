Προειδοποίηση Ζελένσκι: Η Ρωσία έτοιμη για μαζική επίθεση - Σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες
«Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του
Προειδοίηση προς τους Ουκρανούς πολίτες και στρατιώτες για μαζική επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Μόσχας εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος απηύθυνε το βράδυ της Δευτέρας (19/01) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, καλώντας τον κόσμο να δώσει «ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές».
«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας», πρόσθεσε.