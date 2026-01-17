Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια για επισκευές στον πυρηνικό σταθμό

Σε συμφωνία για τοπική κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκευές στον πυρηνικό σταθμό και συγκεκριμένα στην τελευταία εναπομείνασα εφεδρική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες στη γραμμή 330 kV, η οποία καταστράφηκε στις 2 Ιανουαρίου.

Η αποσύνδεση άφησε τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης να εξαρτάται από τη μοναδική λειτουργική κύρια γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας 750 kV, ανέφερε επίσημη ανακοίνωση του ΔΟΑΕ.

Στην τοποθεσία του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ (NPP) της Ουκρανίας, μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος αποσυνδέθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά από στρατιωτική δραστηριότητα που κατέστρεψε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό κρίσιμο για την τροφοδοσία του, μια εξέλιξη που υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη σημασία της αξιόπιστης υποδομής ηλεκτρικού δικτύου για την πυρηνική ασφάλεια, είπε επίσης ο Γκρόσι.

«Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια στο ZNPP και να αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτή η προσωρινή κατάπαυση του πυρός, η τέταρτη που διαπραγματευτήκαμε, καταδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο που συνεχίζουμε να διαδραματίζουμε», δήλωσε ο Γκρόσι.

Μια ομάδα του ΔΟΑΕ αναχώρησε από τη Βιέννη για να ταξιδέψει στην πρώτη γραμμή προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες επισκευής.

