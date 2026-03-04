Επικουρικές συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες - Αναλυτικά παραδείγματα

Κέρδη… λόγω ηλικίας και όχι λόγω ποσοστού αναπλήρωσης θα έχουν στις επικουρικές συντάξεις οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026, με τα ποσά των επικουρικών που θα λάβουν να κυμαίνονται (ενδεικτικά) από 160 ευρώ ως 401 ευρώ για 33 ως 40 έτη ασφάλισης.

Σε αντίθεση με τις κύριες συντάξεις, οι επικουρικές υπολογίζονται με σταθερό ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών 2002-2014 για κάθε έτος ασφάλισης ως το 2014 και με βάση το σύνολο των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι από το 2015 και μετά.

Το κλειδί που μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει τα ποσά είναι η ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά υπάρχει συντελεστής απομείωσης της σύνταξης (ράντα) ανάλογα με την ηλικία. Οσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία εξόδου (π.χ. 67), τόσο μικρότερος είναι ο συντελεστής απομείωσης της σύνταξης και το αντίστροφο: μικρή ηλικία (π.χ. 60), μεγάλος συντελεστής απομείωσης.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι επικουρικές συντάξεις που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026, θα διαμορφωθούν (ενδεικτικά) ως εξής:

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.599 ευρώ από το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά.

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 64ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.180 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.507 ευρώ από το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 376 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα, για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που θα αποχωρήσουν το 2026, οι επικουρικές συντάξεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.880 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 2.162 ευρώ από το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 308 ευρώ μικτά.

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 62ο έτος με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.370 ευρώ από το 2002 ως το 2014 και 1.576 ευρώ από το 2015 ως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 160 ευρώ μικτά.

Σημειώνεται ότι για τη μειωμένη σύνταξη, στο τμήμα της επικουρικής ως το 2014 εφαρμόζεται μείωση ως 30%, ενώ από το 2015 και μετά εφαρμόζονται οι λεγόμενες «ράντες» απομείωσης της επικουρικής ανάλογα με την ηλικία συνταξιοδότησης.

Τι ρόλο παίζουν τα Δώρα στον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων για Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα;

Τα Δώρα που καταβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα, ήτοι δύο μισθοί επιπλέον ετησίως, πριμοδοτούν το τμήμα της επικουρικής σύνταξης που βασίζεται σε εισφορές για το διάστημα από το 2015 και μετά, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές για 14 μισθούς, ενώ στο Δημόσιο υπολογίζονται σε 12μηνη βάση, χωρίς τα Δώρα. Για τον λόγο αυτόν, μεταξύ ασφαλισμένων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ίδια έτη και ίδιες αποδοχές, η επικουρική βγαίνει κατά τι υψηλότερη στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Οι επικουρικές συντάξεις για ασφαλισμένους του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθούν το 2026

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 67Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 17,297 40 28 1.780€ 12 2.047€ 19.037€ 224€ 92€ 316€ 40 28 1.900€ 12 2.185€ 20.321€ 239€ 98€ 337€ 40 28 2.020€ 12 2.323€ 21.604€ 255€ 104€ 359€ 40 28 2.140€ 12 2.461€ 22.887€ 270€ 110€ 380€ 40 28 2.260€ 12 2.599€ 24.171€ 285€ 116€ 401€ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 64Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 19,197 40 28 1.700€ 12 1.955€ 18.182€ 214€ 79€ 293€ 40 28 1.820€ 12 2.093€ 19.465€ 229€ 84€ 314€ 40 28 1.940€ 12 2.231€ 20.748€ 244€ 90€ 335€ 40 28 2.060€ 12 2.369€ 22.032€ 260€ 96€ 355€ 40 28 2.180€ 12 2.507€ 23.315€ 275€ 101€ 376€

(*)Συνολικό ποσοστό εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη: 7% ως 2019, 6,5% ως 2021 και 6% από 2022 και μετά. Υπολογισμός σε 12μηνη βάση χωρίς Δώρα για το Δημόσιο

Οι επικουρικές συντάξεις για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που θα συνταξιοδοτηθούν το 2026

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 67Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 17,297 Ετη ασφάλισης (σύνολο) Ετη ασφάλισης ως το 2014 Συντάξιμος μισθός ως το 2014 Ετη ασφάλισης από 2015 ως 2026 Μέσος μισθός 2015-2026 Συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 2015 ως 2026 (*) Επικουρική για τα 25 έτη ως το 2014 Eπικουρική για τα 12 έτη από 2015-2026 Σύνολο επικουρικής σύνταξης 35 23 1.400€ 12 1.610€ 17.469€ 145€ 84€ 229€ 35 23 1.520€ 12 1.748€ 18.966€ 157€ 91€ 249€ 35 23 1.640€ 12 1.886€ 20.463€ 170€ 99€ 268€ 35 23 1.760€ 12 2.024€ 21.960€ 182€ 106€ 288€ 35 23 1.880€ 12 2.162€ 23.458€ 195€ 113€ 308€ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 62Ο ΕΤΟΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ). ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 20,453 Ετη ασφάλισης (σύνολο) Ετη ασφάλισης ως το 2014 Συντάξιμος μισθός ως το 2014 Ετη ασφάλισης από 2015 ως 2026 Μέσος μισθός 2015-2026 Συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 2015 ως 2026 (*) Επικουρική για τα 25 έτη ως το 2014 Eπικουρική για τα 12 έτη από 2015-2026 Σύνολο επικουρικής σύνταξης 33 21 1.370€ 12 1.576€ 17.094€ 91€ 70€ 160€ 33 21 1.490€ 12 1.714€ 18.591€ 99€ 76€ 174€ 33 21 1.610€ 12 1.852€ 20.089€ 107€ 82€ 188€ 33 21 1.730€ 12 1.990€ 21.586€ 114€ 88€ 202€ 33 21 1.850€ 12 2.128€ 23.083€ 122€ 94€ 216€

(*)Συνολικό ποσοστό εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη: 7% ως 2019, 6,5% ως 2021 και 6% από 2022 και μετά. Υπολογισμός σε 14μηνη βάση μαζί με Δώρα για τον ιδιωτικό τομέα

Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]

Κέρδος που σε ετήσια βάση φτάνει στα 1.080 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ, προερχόμενοι από ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών, αλλά και από Ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου, οι οποίοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026.

Το κλειδί που οδηγεί σε μεγαλύτερη σύνταξη είναι να επιλέξουν την έξοδο προς το τέλος της χρονιάς, γιατί έτσι θα πάρουν και μεγαλύτερο «πριμ» από τα ποσοστά αναπλήρωσης.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, που ισχύει για όσους αποχωρούν από 13/5/2016 και μετά, εισάγει την πλήρη αναλογικότητα στον χρόνο ασφάλισης, καθώς στο ποσό της σύνταξης μετράνε ακόμη και οι μέρες, όχι μόνον οι μήνες και τα έτη. Αυτό που επί δεκαετίες συνηθιζόταν να λέγεται ότι «συνταξιοδοτούμαι με 35ετία», με τον νέο τρόπο υπολογισμού άλλαξε και πλέον η σωστή ορολογία είναι ότι «συνταξιοδοτούμαι με 35 έτη, 6 μήνες και 15 ημέρες». Ετσι, άλλωστε, αναφέρουν οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις του ΕΦΚΑ.

Με το παλιό σύστημα ο υπολογισμός γινόταν βάσει ενός ποσοστού αναπλήρωσης (π.χ. 70%) επί του συντάξιμου μισθού, που άλλαζε οριακά στα ακέραια έτη. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι συντάξεις των παλαιότερων συνταξιούχων (πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου) ήταν μεγαλύτερες από τις σημερινές. Ωστόσο, το καινούργιο στοιχείο που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου, για να «χρυσώσει το χάπι» των μικρότερων συντάξεων, ήταν το αναλογικό σύστημα υπολογισμού των συντάξεων, ώστε να μετράει και να προσθέτει κάτι επιπλέον ο κάθε μήνας και η κάθε μέρα ασφάλισης.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα χαμηλά και για τον λόγο αυτόν κρίθηκαν αντισυνταγματικά, ιδίως για όσους συνταξιοδοτούνται με 30 έτη ασφάλισης και άνω. Το λάθος αυτό διορθώθηκε με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020) και τα ποσοστά αυξήθηκαν σημαντικά από τα 30 έτη και άνω και κυρίως από τα 35 ως τα 40 έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα, με τον νόμο Κατρούγκαλου τα 37 έτη ασφάλισης είχαν ποσοστό αναπλήρωσης 37,20% και με τον νόμο Βρούτση αυξήθηκε στο 42,36%.

Στα 40 έτη ασφάλισης ο νόμος Κατρούγκαλου είχε θεσπίσει αναπλήρωση 42,8%, ενώ ο νόμος Βρούτση το διόρθωσε μετά τη δικαστική απόφαση του ΣτΕ στο 50,01%.

Σε αυτά τα ποσοστά υπάρχει και ενδιάμεσο όφελος, καθώς αν ένας ασφαλισμένος αποχωρήσει, για παράδειγμα, με 39 έτη τον Ιανουάριο του 2026, η ανταποδοτική του σύνταξη θα υπολογιστεί με ποσοστό αναπλήρωσης 47,46%. Αν αποχωρήσει με αίτηση τον Μάρτιο, που θα έχει 3 επιπλέον μήνες ασφάλισης (ήτοι 39 έτη και 3 μήνες), θα κερδίσει 0,65% στην ανταποδοτική σύνταξη και το ποσοστό αναπλήρωσης θα διαμορφωθεί στο 48,10%, ενώ αν αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2026, που θα συμπληρώσει 40 έτη, θα κερδίσει 2,55% στην ανταποδοτική σύνταξη και το ποσοστό αναπλήρωσης από 47,46% θα ανέλθει στο 50,01%.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, οι νέες συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026 αυξάνονται μήνα με τον μήνα και οι ασφαλισμένοι μπορούν να διαπιστώσουν στους αποκαλυπτικούς πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις» πότε είναι καλύτερο να αποχωρήσουν, για να αποκομίσουν και περισσότερα οφέλη.

Οι αυξήσεις συντάξεων μήνα με τον μήνα από 30 ως 40 έτη ασφάλισης

Οι αυξήσεις που μπορούν να κερδίζουν οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ, που προέρχονται από το ΙΚΑ, από τα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών, καθώς και από Ειδικά Μισθολόγια του Δημοσίου και ανήκουν στους υψηλόμισθους με 39 ως 40 έτη ασφάλισης, παρουσιάζονται αναλυτικά στους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες:

Ασφαλισμένος που θα υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 30 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.710 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 898 ευρώ μικτά, ενώ ένας άλλος ασφαλισμένος με τον ίδιο μισθό και αίτηση τον Δεκέμβριο με 31 έτη θα πάρει 932 ευρώ, δηλαδή 34 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη. Ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, προερχόμενος από ΙΚΑ ή από Ειδικά Μισθολόγια, που συνταξιοδοτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 3.510 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 2.113 ευρώ μικτά, ενώ αν υπέβαλλε αίτηση τον Δεκέμβριο θα είναι 40 έτη και θα έπαιρνε 2.202 ευρώ, δηλαδή 90 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη τον μήνα ή 1.080 ευρώ ετησίως. Ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ που θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Μάρτιο του 2026 με 35,3 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.931 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.179 ευρώ μικτά, ενώ αν περιμένει ως τον Δεκέμβριο θα έχει 36 έτη και θα πάρει σύνταξη 1.216 ευρώ, δηλαδή 37 ευρώ περισσότερα. Ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ που συνταξιοδοτήθηκε τον Ιανουάριο με 38 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.950 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.772 ευρώ μικτά, ενώ με αίτηση τον Δεκέμβριο θα έπαιρνε 1.847 ευρώ, δηλαδή 75 ευρώ περισσότερα στην τσέπη.

Πότε δίδεται το μεγαλύτερο μπόνους στα ποσοστά αναπλήρωσης

Το μεγαλύτερο μπόνους στα ποσοστά αναπλήρωσης, που ισχύουν με τον Ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση), δίδεται σε όσους αποχωρούν με 36 ως 40 έτη ασφάλισης. Για κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης κατά 2,55%. Για παράδειγμα:

Από τα 30 ως τα 31 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 1,81% και από 26,54% ανεβαίνει στο 28,35%.

Από τα 32 ως τα 33 έτη το ποσοστό ανεβαίνει κατά 1,98% (από 30,33% σε 32,31%).

Από τα 33 ως τα 34 έτη και από τα 35 ως τα 36 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 2,5%. Στα 35 έτη είναι 37,31% και στα 36 έτη είναι 39,81%.

Από τα 36 έτη ως τα 40 έτη τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται κατ’ έτος κατά 2,55%, με αποτέλεσμα από 39,81% που είναι η αναπλήρωση για τα 36 έτη να φτάνει στο 50,01% για τα 40 έτη.

Το «φιλέτο» των ποσοστών αναπλήρωσης και το καλύτερο διάστημα για να συνταξιοδοτηθεί κανείς είναι από τα 36 ως τα 40 έτη ασφάλισης.

Ποια είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη ασφάλισης;

Μετά τα 40 έτη ασφάλισης τα ποσοστά αναπλήρωσης συνεχίζουν μεν να αυξάνονται, αλλά με πολύ περιορισμένη ταχύτητα. Από 2,55% που αυξάνονται κάθε χρόνο τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 36 ως τα 40 έτη ασφάλισης, ξαφνικά ο ρυθμός αύξησης πέφτει στο 0,5%. Για παράδειγμα, με 41 έτη ασφάλισης η αναπλήρωση από 50,01% πάει στο 50,06%. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφέρει να παρατείνει κανείς την παραμονή του στον εργασιακό βίο μετά τη 40ετία, γιατί το πριμ που θα κερδίζει για κάθε έτος είναι μόλις 0,5%, όταν το ίδιο πριμ το κερδίζει μέσα σε ένα 3μηνο με τα ποσοστά αναπλήρωσης ως τα 40 έτη.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες αποδοχές (άνω των 2.500 ευρώ) και με 37 ως 40 έτη παίρνουν το καλύτερο κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης και εξασφαλίζουν υψηλή σύνταξη.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που παραμένουν μετά τη 40ετία δεν έχουν όφελος, διότι η ετήσια αύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης κατεβαίνει στο 0,5%, αντί 2,55% που είναι ως τα 40 έτη, και δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά η σύνταξή τους από όσους αποχωρούν με 40 έτη.

Οι νέες συντάξεις για ασφαλισμένους σε ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου, κ.ά.) ανάλογα με τον μήνα «εξόδου» το 2026:

Με 30 ως 31 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 30 έτη και αίτηση Ιανουάριο 2026 Με 30,3 έτη και αίτηση Μάρτιο Με 30,6 έτη και αίτηση Ιούνιο Με 30,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο Με 31 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 2026 Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 1.710€ 898€ 906€ 915€ 923€ 932€ 34€ 1.620€ 874€ 882€ 890€ 898€ 906€ 32€ 1.526€ 849€ 857€ 864€ 872€ 879€ 30€ 1.603€ 870€ 878€ 885€ 893€ 901€ 32€ 1.454€ 830€ 838€ 845€ 852€ 859€ 29€ 1.383€ 812€ 818€ 825€ 832€ 839€ 27€ 1.325€ 796€ 803€ 809€ 816€ 823€ 26€ 1.263€ 780€ 786€ 792€ 799€ 805€ 25€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Με 33 ως 34 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 33 έτη και αίτηση Ιανουάριο 2026 Με 33,3 έτη και αίτηση Μάρτιο Με 33,6 έτη και αίτηση Ιούνιο Με 33,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο Με 34 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 2026 Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 2.100€ 1.125€ 1.139€ 1.152€ 1.165€ 1.178€ 53€ 2.002€ 1.094€ 1.106€ 1.119€ 1.131€ 1.144€ 50€ 1.904€ 1.062€ 1.074€ 1.086€ 1.098€ 1.110€ 48€ 1.806€ 1.030€ 1.042€ 1.053€ 1.064€ 1.076€ 45€ 1.708€ 999€ 1.009€ 1.020€ 1.031€ 1.041€ 43€ 1.610€ 967€ 977€ 987€ 997€ 1.007€ 40€ 1.512€ 935€ 945€ 954€ 964€ 973€ 38€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Με 35 ως 36 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 35 έτη και αίτηση Ιανουάριο 2026 Με 35,3 έτη και αίτηση Μάρτιο Με 35,6 έτη και αίτηση Ιούνιο Με 35,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο Με 36 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 2026 Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 2.225€ 1.277€ 1.291€ 1.305€ 1.319€ 1.333€ 56€ 2.127€ 1.240€ 1.254€ 1.267€ 1.280€ 1.294€ 53€ 2.029€ 1.204€ 1.217€ 1.229€ 1.242€ 1.255€ 51€ 1.931€ 1.167€ 1.179€ 1.191€ 1.204€ 1.216€ 48€ 1.833€ 1.131€ 1.142€ 1.154€ 1.165€ 1.177€ 46€ 1.735€ 1.094€ 1.105€ 1.116€ 1.127€ 1.138€ 43€ 1.637€ 1.058€ 1.068€ 1.078€ 1.088€ 1.099€ 41€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Με 38 ως 39 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 38 έτη και αίτηση Ιανουάριο 2026 Με 38,3 έτη και αίτηση Μάρτιο Με 38,6 έτη και αίτηση Ιούνιο Με 38,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο Με 39 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 2026 Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 2.950€ 1.772€ 1.791€ 1.809€ 1.828€ 1.847€ 75€ 2.852€ 1.728€ 1.746€ 1.764€ 1.782€ 1.800€ 73€ 2.754€ 1.684€ 1.701€ 1.719€ 1.736€ 1.754€ 70€ 2.656€ 1.640€ 1.657€ 1.674€ 1.690€ 1.707€ 68€ 2.558€ 1.596€ 1.612€ 1.628€ 1.645€ 1.661€ 65€ 2.460€ 1.552€ 1.567€ 1.583€ 1.599€ 1.614€ 63€ 2.362€ 1.508€ 1.523€ 1.538€ 1.553€ 1.568€ 60€ 2.264€ 1.464€ 1.478€ 1.493€ 1.507€ 1.521€ 58€

*Ποσά συντάξεων μικτά

5.Με 39 ως 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2002-2026 Ποσά σύνταξης με αίτηση το 2026 Με 39 έτη και αίτηση Ιανουάριο 2026 Με 39,3 έτη και αίτηση Μάρτιο Με 39,6 έτη και αίτηση Ιούνιο Με 39,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο Με 40έτη και αίτηση Δεκέμβριο 2026 Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 3.510€ 2.113€ 2.135€ 2.158€ 2.180€ 2.202€ 90€ 3.395€ 2.058€ 2.080€ 2.102€ 2.123€ 2.145€ 87€ 3.295€ 2.011€ 2.032€ 2.053€ 2.074€ 2.095€ 84€ 3.155€ 1.944€ 1.964€ 1.985€ 2.004€ 2.025€ 80€ 3.015€ 1.878€ 1.897€ 1.916€ 1.935€ 1.955€ 77€ 2.915€ 1.830€ 1.849€ 1.868€ 1.886€ 1.905€ 74€ 2.815€ 1.783€ 1.801€ 1.819€ 1.837€ 1.855€ 72€ 2.715€ 1.735€ 1.753€ 1.770€ 1.787€ 1.805€ 69€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Συντάξεις: Εως 90 ευρώ μεγαλύτερη ανάλογα με τον μήνα αίτησης -Πόσα θα πάρουν όσοι βγαίνουν φέτος με 35 ως 40 έτη εργασίας στο Δημόσιο [πίνακες]

Αύξηση σύνταξης μέχρι και 90 ευρώ μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026, ανάλογα με τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση.

Αλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026 και άλλη, μεγαλύτερη σύνταξη, θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026.

Τη διαφορά και το κέρδος δεν τα βγάζουν οι αποδοχές, αλλά οι μήνες, καθώς ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πριμοδοτεί μόνον όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος με διαφορά μερικών μηνών.

Οπως το κάθε έτος προσθέτει κάτι επιπλέον στο ποσό της σύνταξης, έτσι και ο κάθε μήνας δίνει κάτι παραπάνω στους υποψήφιους συνταξιούχους. Δεδομένου, μάλιστα, ότι πλέον το εισόδημα από σύνταξη είναι το μοναδικό για την πλειονότητα των συνταξιούχων, το τι θα πάρουν κατά την έξοδό τους από τον εργασιακό βίο αποτελεί για τους περισσότερους το πρώτο ζητούμενο, καθώς συναρτάται με την ποιότητα ζωής και τη διαβίωσή τους για τα επόμενα χρόνια.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα έναν άκρως αποκαλυπτικό οδηγό με τα ποσά που θα πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι, ανάλογα με τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, όσοι αποχωρούν φέτος θα πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με το 2025, ακόμη και αν πρόκειται να αποχωρήσουν με τα ίδια χρόνια ασφάλισης με τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν οι ασφαλισμένοι το 2025.

Το κέρδος ξεκινά από 21 ευρώ τον μήνα και φτάνει έως 57 ευρώ τον μήνα για συνταξιοδότηση το 2026 με τα ίδια έτη ασφάλισης που είχαν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2025, ενώ με ένα επιπλέον έτος ασφάλισης η διαφορά υπέρ των συνταξιούχων του 2026 αγγίζει τα 116 ευρώ επιπλέον στη μηνιαία τους σύνταξη.

Ωστόσο, το καίριο ερώτημα που ενδιαφέρει τους υποψήφιους συνταξιούχους είναι τι θα πάρουν στη χρονιά που υποβάλλουν την αίτηση και, κυρίως, πώς θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη.

Σε αυτό το ερώτημα δίνει απαντήσεις το σημερινό ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», με κατατοπιστικά παραδείγματα και συγκριτικούς πίνακες με τα ποσά συντάξεων, έτσι όπως διαμορφώνονται ανάλογα με τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους με συντάξιμες αποδοχές από 1.390 ευρώ έως 2.550 ευρώ, οι διαφορές στη σύνταξη για το 2026 μπορεί να φτάσουν στα 65 ευρώ, ανάλογα με τον μήνα που θα συνταξιοδοτηθούν.

Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με αποδοχές έως 3.500 ευρώ, καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους των ειδικών μισθολογίων με παρόμοιες αποδοχές, το κέρδος, ανάλογα με τον μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, φτάνει στα 90 ευρώ.

Πώς «αβγατίζουν» οι συντάξεις μήνα με τον μήνα

Τα κλειδιά που μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους συνταξιούχους του 2026 είναι τρία:

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών τους για όλα τα έτη από το 2002 έως το 2025, με βάση τη μεταβολή του πληθωρισμού του 2025, που ήταν 2,6%. Ο συντάξιμος μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός τόσο μεγαλύτερη θα βγει και η ανταποδοτική σύνταξη. Η προσθήκη ενός ακέραιου έτους ασφάλισης στη συνταξιοδότησή τους, που αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης και οδηγεί σε αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη. Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση τον Δεκέμβριο του 2026, προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με αναπλήρωση 39,81%. Αυτή η διαφορά των 2,5 περίπου μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη. Άρα, ο κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει και επιπλέον ποσό στη σύνταξη. Το όριο ηλικίας που επιλέγουν ή που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν. Οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν με όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη, όπως για παράδειγμα στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή στα 65 με 35ετία, αν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2021, θα πάρουν ακέραια την εθνική σύνταξη. Αν όμως αποχωρήσουν με όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, τότε θα χάσουν ένα 30% από την εθνική σύνταξη, που για το 2026 είναι 134 ευρώ μείον.

Πριμ από 35 ευρώ έως 65 ευρώ στις νέες συντάξεις του Δημοσίου

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν «ντε φάκτο» μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025, ακόμη και αν οι φετινοί συνταξιούχοι έχουν τα ίδια έτη ασφάλισης με τους δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν το 2025.

Το κέρδος, όμως, είναι μεγαλύτερο ακόμη και για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2026, καθώς ο κάθε επιπλέον μήνας πριμοδοτεί τις συντάξεις, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία και έχουν τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές αλλά θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο τέλος του 2026 να πάρουν πριμ έως 65 ευρώ στις συντάξεις τους σε σχέση με όσους αποχώρησαν τον Ιανουάριο.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες:

Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιούνιο με 35,6 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ θα πάρει σύνταξη 965 ευρώ, με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%. Ένας άλλος υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο θα πριμοδοτηθεί σχεδόν με 20 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 983 ευρώ, επειδή θα έχει 35,6 έτη, με το ποσοστό αναπλήρωσης να ανεβαίνει στο 38,56%. Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.379 ευρώ, με ποσοστό αναπλήρωσης 42,36%. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές αλλά με 38 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.435 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση κατά 56 ευρώ, επειδή το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 44,91%. Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.657 ευρώ. Με αίτηση τον Ιούνιο και 39,6 έτη θα πάρει 1.690 ευρώ. Με αίτηση τον Σεπτέμβριο, που θα έχει 39 έτη και 9 μήνες ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη 1.706 ευρώ και με αίτηση τον Δεκέμβριο, που θα συμπληρώσει 40ετία, θα πάρει σύνταξη 1.722 ευρώ. Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο, η αύξηση στη σύνταξη ανέρχεται στα 65 ευρώ, καθώς στην αίτηση με 39 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 47,46%, ενώ στα 40 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 50,01%.

Πόσο πριμοδοτείται η σύνταξη για υπαλλήλους χαμηλής εκπαιδευτικής βαθμίδας (Υ.Ε. κατηγορίας) για το 2026;

Υπάλληλος ΥΕ κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.390 ευρώ θα πάρει σύνταξη 965 ευρώ, με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας με αίτηση τον Ιούνιο θα πάρει σύνταξη 983 ευρώ, επειδή θα έχει 35,6 έτη και το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 38,56%. Υπάλληλος Υ.Ε. κατηγορίας με αίτηση τον Δεκέμβριο, που θα έχει 36 έτη και τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές, θα πάρει σύνταξη 1.000 ευρώ, με αύξηση 35 ευρώ σε σχέση με τον υπάλληλο που συνταξιοδοτήθηκε τον Ιανουάριο. Η διαφορά οφείλεται στο ποσοστό αναπλήρωσης, που ανεβαίνει στο 39,81%.

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο ανάλογα με τον μήνα «εξόδου» το 2026

Με 35 ως 36 έτη ασφάλισης το 2026

Ετη ασφάλισης και μήνας συνταξιοδότησης Κατηγορία Υ.Ε. Συντάξιμος μισθός 1.390€ Κατηγορία Δ.Ε. Συντάξιμος μισθός 1.668€ Κατηγορία Τ.Ε. Συντάξιμος μισθός 2.145€ Κατηγορία Π.Ε. Συντάξιμος μισθός 2.275€ Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης 35 έτη και αίτηση Ιανουάριο 965€ 1.069€ 1.247€ 1.296€ 35,6 έτη και αίτηση Ιούνιο 983€ 1.090€ 1.274€ 1.324€ 35,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο 992€ 1.101€ 1.287€ 1.338€ 36 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 1.000€ 1.111€ 1.301€ 1.353€ Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 35€ 42€ 54€ 57€

Με 37 ως 38 έτη ασφάλισης το 2026

Ετη ασφάλισης και μήνας συνταξιοδότησης Κατηγορία Υ.Ε. Συντάξιμος μισθός 1.435€ Κατηγορία Δ.Ε. Συντάξιμος μισθός 1.735€ Κατηγορία Τ.Ε. Συντάξιμος μισθός 2.201€ Κατηγορία Π.Ε. Συντάξιμος μισθός 2.335€ Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης 37 έτη και αίτηση Ιανουάριο 1.055€ 1.182€ 1.379€ 1.436€ 37,6 έτη και αίτηση Ιούνιο 1.073€ 1.204€ 1.407€ 1.466€ 37,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο 1.082€ 1.215€ 1.421€ 1.481€ 38 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 1.091€ 1.226€ 1.435€ 1.496€ Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 37€ 44€ 56€ 60€

Με 39 ως 40 έτη ασφάλισης το 2026

Ετη ασφάλισης και μήνας συνταξιοδότησης Κατηγορία Υ.Ε. Συντάξιμος μισθός 1.470€ Κατηγορία Δ.Ε. Συντάξιμος μισθός 1.785€ Κατηγορία Τ.Ε. Συντάξιμος μισθός 2.255€ Κατηγορία Π.Ε. Συντάξιμος μισθός 2.550€ Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης Ποσό σύνταξης 39 έτη και αίτηση Ιανουάριο 1.145€ 1.294€ 1.517€ 1.657€ 39,6 έτη και αίτηση Ιούνιο 1.163€ 1.317€ 1.546€ 1.690€ 39,9 έτη και αίτηση Σεπτέμβριο 1.173€ 1.328€ 1.560€ 1.706€ 40 έτη και αίτηση Δεκέμβριο 1.182€ 1.340€ 1.575€ 1.722€ Διαφορά σύνταξης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2026 37€ 46€ 58€ 65€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»