Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Μαρτίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στέλνει τους Κούρδους για να ξηλώσει τους μουλάδες
Ελεύθερος Τύπος: "Βόμβες" στις αγορές
Η Καθημερινή: Βουτιά στις αγορές, άλμα στις τιμές
Τα Νέα: Μια ετικέτα "σωσίβιο"
