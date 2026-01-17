Προελαύνει ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο - Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπραγματεύονται ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες

Newsbomb

Προελαύνει ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο - Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν υπό τον έλεγχο τους, τον οικισμό Πριβίλια στην περιοχή του Ντονέτσκ και τον οικισμό Πριλούκι στην περιοχή της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο τον τερματισμό, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ένα μέλος της αντιπροσωπείας.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι διαπραγματεύονται ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα βάλει τέλος στη σύρραξη, ωστόσο διάφορα ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ άλλων εκείνα των κατεχόμενων εδαφών και των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αυτές οι νέες συζητήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, λαμβάνουν χώρα την ώρα που μια σειρά ρωσικών μαζικών βομβαρδισμών εναντίον υποδομών της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση εν μέσω του χειμώνα. Μια κατάσταση που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε στην έλλειψη δυτικών αντιαεροπορικών πυραύλων.

«Άφιξη στις ΗΠΑ. Μαζί με (τον επικεφαλής της ασφάλειας) Ρουστέμ Ουμέροφ και (τον διαπραγματευτή) Νταβίντ Αραχαμία, θα έχουμε μία σημαντική συζήτηση με τους Αμερικανούς εταίρους μας αναφορικά με τις λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας», επιβεβαίωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως «προβλέπεται μια κοινή συνάντηση με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και (τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ξηράς) Νταν Ντρίσκολ».

Χθες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το ταξίδι και είπε πως ελπίζει ότι θα λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα που έχουν προετοιμαστεί με τους Αμερικανούς και τη θέση της Ρωσίας στο θέμα αυτό.

«Εάν τα πάντα οριστικοποιηθούν και η αμερικανική πλευρά συμφωνήσει (…), τότε μια υπογραφή κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός θα είναι πιθανή» την επόμενη εβδομάδα, συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, από την πλευρά του, την Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος να συνάψει μια συμφωνία», όμως «η Ουκρανία είναι λιγότερο διατεθειμένη να το κάνει». Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις στον Ζελένσκι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπιθύμητος»: Ένταση έξω από το Ολύμπιον στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα - 6 συλλήψεις

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος απόστρατος για φρεγάτα «Κίμων» και Αιγαίο: Η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται με δράση

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Όλα τα βλέμματα στο ντέρμπι κορυφής Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας | Ώρα και κανάλι

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 95 του ο πρόεδρος της Βιοχάλκο Νίκος Στασινόπουλος

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο - Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ

12:38ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ασθενείς με ψυχικές διαταραχές: Νέα έρευνα επιδεικνύει την καλύτερη θεραπεία

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω Ζαροκώστα: Την Τρίτη η κηδεία της

12:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Πάμε με αυτοπεποίθηση και νομίζω μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ξυλούρη

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο 44χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Έστησαν καρτέρι και δολοφόνησαν με τρεις πυροβολισμούς πρόεδρο κοινότητας

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης - Ήταν ταλαιπωρημένος

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, στην Καρδίτσα παίζει η ΑΕΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η στιγμή της μυστικής διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη χώρα - Δείτε βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το μπάσκετ: «Φέραμε το Final Four στην Αθήνα και ελπίζουμε σε δύο ελληνικές ομάδες»

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε προσκλήσεις για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μια θεατρική εμπειρία μνήμης και συνείδησης

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα του Newsbomb.gr - «Πάμε καλά, αλλά...», προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο 44χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Έστησαν καρτέρι και δολοφόνησαν με τρεις πυροβολισμούς πρόεδρο κοινότητας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα του Newsbomb.gr - «Πάμε καλά, αλλά...», προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης - Ήταν ταλαιπωρημένος

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ξυλούρη

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ