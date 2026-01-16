Απάντηση Ζελένσκι σε Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε την Πέμπτη στις αιτιάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας κάθε απόδοση ευθύνης στο Κίεβο και τονίζοντας ότι η χώρα του δεν υπήρξε ποτέ και δεν πρόκειται να γίνει εμπόδιο στην ειρήνη.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι… πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».