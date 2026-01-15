Βολές Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Εκείνος μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία, όχι ο Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θεωρεί πως η Ουκρανία και όχι η Ρωσία, είναι αυτή που μπλοκάρει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο, υιοθετώντας μια θέση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι επιμένουν ότι η Μόσχα δεν δείχνει πραγματική πρόθεση να τερματίσει τη σύγκρουση.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να κλείσει το κεφάλαιο του πολέμου, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη», είπε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε γιατί οι αμερικανικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε αποτέλεσμα, απάντησε μονολεκτικά: «Ο Ζελένσκι».

Τριβές με το Κίεβο

Οι δηλώσεις Τραμπ δείχνουν μια νέα ενόχληση προς τον Ουκρανό πρόεδρο, με τον οποίο έχει διαχρονικά μια δύσκολη και συχνά απρόβλεπτη σχέση. Αν και το τελευταίο διάστημα οι επαφές τους εμφανίζονται πιο ήπιες, ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη υιοθετήσει μια στάση που ερμηνεύεται ως πιο ανεκτική απέναντι στη ρωσική πλευρά, προκαλώντας δυσφορία στο Κίεβο, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Στο τραπέζι εγγυήσεις και εδαφικές παραχωρήσεις

Οι αμερικανικές πρωτοβουλίες τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική εισβολή. Στο πλαίσιο αυτό, Ουάσινγκτον φέρεται να πιέζει το Κίεβο να εγκαταλείψει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν επίκειται αποστολή Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Όταν ρωτήθηκε γιατί θεωρεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος καθυστερεί τις συνομιλίες, περιορίστηκε να πει ότι «δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Σκληρή γραμμή από το Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι απορρίπτει οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία, τονίζοντας ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να εκχωρήσει ουκρανικά εδάφη.

Οι δηλώσεις Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν νέες αντιδράσεις στην Ευρώπη, καθώς επαναφέρουν στο προσκήνιο το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στις αμερικανικές τοποθετήσεις και τη γραμμή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

