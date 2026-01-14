Πόλεμος στην Ουκρανία: Γουίτκοφ και Κούσνερ σχεδιάζουν συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στο Κρεμλίνο, στις 6 Αυγούστου του 2025.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για το Ουκρανικό σχεδιάζουν να μεταβούν σύντομα στη ρωσική πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα, αλλά τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ο χρόνος πραγματοποίησής της μπορεί να αλλάξει λόγω των γεγονότων στο Ιράν. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πάντως δήλωσε στο Bloomberg ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία τέτοια συνάντηση προς το παρόν.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τις τελευταίες προτάσεις ειρήνης στον Πούτιν και την ομάδα του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την τήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας, καθώς και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του προς τον Πούτιν για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι είχε θεωρήσει τον τερματισμό του πολέμου εύκολη υπόθεση.

