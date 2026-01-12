New York Times: Γιατί ο Πούτιν παραμένει σιωπηλός ενώ ο Τραμπ συλλαμβάνει» Μαδούρο και ρωσικά τάνκερ

Τι κρύβεται πίσω από τη «χλιαρή» όπως χαρακτηρίζεται αντίδραση της Μόσχας στα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα με ενορχηστρωτή τον Ντόναλντ Τραμπ

President Donald Trump, right, stands with Russia's President Vladimir Putin at the conclusion of a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong)
AP
Περισσότερο από μία εβδομάδα έχει περάσει από την επιχείρηση - αστραπή των ΗΠΑ με εντολή Τραμπ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του πάλαι ποτέ συμμάχου του Ρώσου Προέδρου, του Νικολάς Μαδούρο, η συνάντηση με τον οποίο πριν από περίπου 8 μήνες στη Μόσχα προμήνυε λαμπρό το μέλλον στις σχέσεις τους. Παράλληλα, λίγες ημέρες αργότερα, οι Αμερικανοί κατέσχεσαν ρωσικά τάνκερ...

katalipsi-tanker.jpg

Η κατάληψη του τάνκερ «Olina». Πηγή: X/SOUTHCOM

Η Ρωσία, αντέδρασε χλιαρά με ανακοινώσεις, μία ασυνήθιστη σιωπή από πλευράς Βλαντιμίρ Πούτιν, γεγονός που προκάλεσε απορίες, τις οποίες επιχειρεί να λύσει δημοσίευμα των New York Times με τη βοήθεια ειδικών αναλυτών.

Η σιωπή, αν και εν μέρει οφείλεται στην παραδοσιακή περίοδο των διακοπών της Πρωτοχρονιάς στη Ρωσία, αντανακλά ένα μοτίβο που διαρκεί μήνες, κατά το οποίο το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που στο παρελθόν θα είχαν προκαλέσει την οργή και τις απειλές της Μόσχας.

Ο Πούτιν έχει φροντίσει να αποφύγει την εχθρότητα της Ουάσιγκτον, καθώς επιδιώκει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στην Ουκρανία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να παραμείνει αμέτοχος σε άλλα μέρη του κόσμου όπου στο παρελθόν θα είχε υιοθετήσει σκληρή στάση.

Russia Ukraine

Σε αυτή τη φωτογραφία από βίντεο που δημοσιεύθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να επιχειρούν σε περιοχή κοντά στη Χουλιαϊπόλε της Ουκρανίας.

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω ΑΡ

«Έχει έναν στόχο, που είναι να βγει νικητής στην Ουκρανία, και όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε η Χάνα Νοτ, διευθύντρια του προγράμματος Ευρασία στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων James Martin.

«Όλοι οι δείκτες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι η Ουκρανία υπερισχύει κατά πολύ όλων των άλλων, οπότε γιατί να προκαλέσεις την οργή των Αμερικανών και να τους εχθροποιήσεις;» σημειώνει η Νοτ.

Αν και η συγκρατημένη αντίδραση της Μόσχας μπορεί να είναι στρατηγική, ο Πούτιν είναι επίσης περιορισμένος σε ό,τι μπορεί να κάνει, καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει μια απώλεια επιρροής σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες στην Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και τη Μολδαβία.

Η τάση ξεκίνησε με την εισβολή στην Ουκρανία και επιταχύνθηκε στα τέλη του 2024 με την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία, την οποία ο Πούτιν προσπάθησε να σώσει για μια δεκαετία με μια δαπανηρή ρωσική στρατιωτική επέμβαση. Συνεχίστηκε με την επιβολή της αμερικανικής εξουσίας από τον Τραμπ στη Βενεζουέλα, έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική, και τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που απειλούν την φιλική προς το Κρεμλίνο, κυβέρνηση του Ιράν.

iran.jpg

Πέρυσι, οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που για πολύ καιρό θεωρούσαν τη Μόσχα ως μεσολαβητή στις διαφορές τους, ταξίδεψαν στο Λευκό Οίκο για να υπογράψουν μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την προεδρία του Τραμπ.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια μαύρη τρύπα που καταβροχθίζει τους πόρους της Ρωσίας», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center. «Καθώς η χώρα γίνεται πιο ανθεκτική εσωτερικά στην πίεση της Δύσης, γίνεται επίσης πιο αδύναμη ως παγκόσμιος παίκτης, επειδή δεν διαθέτει τόσους πολλούς πόρους για να επενδύσει στις φιλοδοξίες της».

Ακόμα και αν η Ρωσία ήθελε να παρέμβει και να υπερασπιστεί το Καράκας, πρόσθεσε ο Γκαμπούεφ, η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να πολεμήσει στη Βενεζουέλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια άλλη πυρηνική δύναμη. Είπε ότι η Ρωσία δεν θα εχθρευόταν τον Τραμπ για περιφερειακά ζητήματα, αν αυτό έθετε σε κίνδυνο τους στόχους της στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον έχει μια προνομιακή σφαίρα επιρροής, λέγοντας ότι τόσο ο Καναδάς όσο και η Γροιλανδία πρέπει να γίνουν μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και τις τελευταίες ημέρες δεσμεύτηκε να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα, πιθανώς για χρόνια.

trump-maduro.jpg

Ο Τραμπ έχει επίσης σημαντική δύναμη να επηρεάσει το αποτέλεσμα για τη Ρωσία στην Ουκρανία και την Ευρώπη γενικότερα. Αν και έχει μειώσει την υποστήριξή του προς το Κίεβο, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και εξακολουθούν να παρέχουν στον ουκρανικό στρατό κρίσιμες πληροφορίες και όπλα.

Από τη σύλληψη του Μαδούρο, η κυβέρνηση του Τραμπ έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τη Δανία, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον του ΝΑΤΟ.

«Αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την εισβολή στη Γροιλανδία και την καταλάβει στρατιωτικά, το ΝΑΤΟ θα τελειώσει, και αυτό θα είναι προφανώς απίστευτο για τους Ρώσους», λέει η Νοτ.

Denmark Greenland Trump

Σπίτια καλυμμένα από χιόνι φαίνονται στην ακτή ενός θαλάσσιου κόλπου στο Νουούκ της Γροιλανδίας

AP/Evgeniy Maloletka

Ο Πούτιν προσπαθεί εδώ και χρόνια να χωρίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους μακροχρόνιους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ. Μια τέτοια διάσπαση θα έδινε στη Ρωσία περισσότερη δύναμη στην Ευρώπη, όπου το Κρεμλίνο προσπαθεί εδώ και καιρό να επαναβεβαιώσει την επιρροή του, αφού η Μόσχα έχασε την επιρροή της σε μεγάλο μέρος της ηπείρου μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Εν μέσω των συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Βρετανία και η Γαλλία συμφώνησαν τις τελευταίες ημέρες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, προκειμένου να αποτρέψουν μια επανάληψη της ρωσικής εισβολής, μια κίνηση που η Μόσχα απέρριψε αμέσως.

Την Παρασκευή, σαν να ήθελε να υπογραμμίσει το σημείο αυτό, η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνική ικανότητα, γνωστό ως Oreshnik, σε έναν στόχο στη δυτική Ουκρανία, ακριβώς πάνω από τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Valery Zaluzhny, πρώην διοικητής του ουκρανικού στρατού και νυν πρέσβης στη Βρετανία, στο Interfax-Ukraine, αναφερόμενος στην πυραυλική επίθεση. «Προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη αντιπαράθεση» στην Ουκρανία.

