Καραϊβική: Καρέ καρέ η κατάληψη του πετρελαιοφόρου της Βενεζουέλας από Αμερικανούς πεζοναύτες

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αμερικανικές αρχές το βίντεο με την κατάληψη του πετρελαιοφόρου της Βενεζουέλας «Olina», το οποίο έπλεε στην Καραϊβική.

Στο βίντεο φαίνονται οι Αμερικανοί πεζοναύτες της SOUTHCOM του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ να αποβιβάζονται στο δεξαμενόπλοιο από ελικόπτερο. Οι κομάντος με τα όπλα στα χέρια ακινητοποιούν το πλήρωμα και καταλαμβάνουν το δεξαμενόπλοιο.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Σε ανάρτηση στο Χ η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (SOUTHCOM) ανέφερε ότι οι δυνάμεις της «έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σήμερα το πρωί: Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες».

«Σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή, πεζοναύτες και ναύτες της Κοινής Ομάδας Κρούσης της Επιχείρησης Νότιο Δόρυ, σε υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αποβιβάστηκαν από το USS Gerald R. Ford και συνέλαβαν το τάνκερ Olina στην Καραϊβική Θάλασσα χωρίς περιστατικά» ανέφερε η SOUTHCOM.

Η επιχείρηση «Νότιο Δόρυ» των ΗΠΑ περιλαμβάνει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ και εστιάζει κυρίως στην Βενεζουέλα και την Καραϊβική.

Διαβάστε επίσης