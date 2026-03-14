Οι 13 αιτίες της μεταλλικής γεύσης στο στόμα

Ενώ κατά κανόνα είναι κάτι ακίνδυνο και προσωρινό, μπορεί μερικές φορές να σηματοδοτεί μια υποκείμενη ιατρική πάθηση, ανισορροπία θρεπτικών συστατικών ή παρενέργεια φαρμάκων.

Η κατανόηση των πιθανών αιτιών μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν απλές αλλαγές είναι αρκετές ή εάν χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Πώς λειτουργεί η γεύση και γιατί εμφανίζονται μεταλλικές αισθήσεις

Η γεύση περιλαμβάνει τη γλώσσα, το σάλιο, τα νεύρα και τον εγκέφαλο. Όταν οποιοδήποτε μέρος αυτού του συστήματος διαταράσσεται (από ασθένεια, φάρμακα, οδοντιατρικά προβλήματα ή χημικές αλλαγές) η φυσιολογική αντίληψη της γεύσης μπορεί να μεταβληθεί.

Η μεταλλική γεύση συχνά προέρχεται από:

Αλλαγές στη σύνθεση του σάλιου

Ερεθισμό ή φλεγμονή στο στόμα

Αλλαγή στη νευρική σηματοδότηση

Χημικές ανισορροπίες στο σώμα

Επειδή οι αιτίες είναι ποικίλες, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το πλήρες πλαίσιο των συμπτωμάτων.

Συνήθεις αιτίες μεταλλικής γεύσης

1. Παρενέργειες φαρμάκων

Πολλά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση, ειδικά εκείνα που επεξεργάζονται μέσω του σάλιου ή επηρεάζουν τη νευρική σηματοδότηση. Συνήθη παραδείγματα:

Αντιβιοτικά

Αντισταμινικά

Αντιυπερτασικά

Αντικαταθλιπτικά

Λίθιο

Θυρεοειδικά

Εάν η μεταλλική γεύση εμφανιστεί μετά την έναρξη μιας νέας φαρμακευτικής αγωγής, αυτή μπορεί να είναι η αιτία.

2. Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

Τα κρυολογήματα, η ιγμορίτιδα, η γρίπη και η COVID-19 μπορούν να αλλάξουν προσωρινά τη γεύση. Η φλεγμονή των ρινικών διόδων μειώνει την οσμή, έναν σημαντικό παράγοντας που συμβάλλει στη γεύση, με αποτέλεσμα περίεργες γεύσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταλλικών αισθήσεων.

3. Κακή στοματική υγιεινή ή οδοντικά προβλήματα

Η φλεγμονή των ούλων, η ουλίτιδα, η περιοδοντίτιδα και τυχόν οδοντικές μολύνσεις μπορούν να προκαλέσουν μεταλλική ή αιματηρή γεύση. Η αιμορραγία των ούλων, ακόμη και μικροσκοπικά, συχνά παράγει μια αισθητή μεταλλική γεύση.

4. Αλλεργίες

Οι εποχιακές ή περιβαλλοντικές αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν οπισθορρινική καταρροή, η οποία επηρεάζει τη γεύση και μπορεί να οδηγήσει σε μεταλλικές αισθήσεις.

5. Εγκυμοσύνη

Οι ορμονικές μεταβολές στις αρχές της εγκυμοσύνης προκαλούν συχνά μεταλλική γεύση. Αυτό συνήθως βελτιώνεται κατά το δεύτερο τρίμηνο.

6. Ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων

Τα χαμηλά επίπεδα ορισμένων θρεπτικών συστατικών μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη της γεύσης. Οι “συνήθεις ύποπτοι” είναι:

Βιταμίνη Β12

Ψευδάργυρος

Χαλκός

Σίδηρος

Η αντικατάσταση του ανεπαρκούς θρεπτικού συστατικού συχνά λύνει το πρόβλημα.

7. Χημική έκθεση

Η έκθεση σε υδράργυρο, μόλυβδο ή άλλα βαρέα μέταλλα (συνήθως μέσω επαγγέλματος ή μολυσμένου νερού) μπορεί να προκαλέσει επίμονη μεταλλική γεύση και απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση.

8. Τροφικές δυσανεξίες ή αντιδράσεις

Μερικοί εμφανίζουν μεταλλική γεύση μετά από:

Κουκουνάρια

Τεχνητά γλυκαντικά

Ορισμένα συμπληρώματα

Οι αλλαγές γεύσης μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

9. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Το οξύ του στομάχου που φτάνει στον λαιμό ή το στόμα μπορεί να προκαλέσει ξινή ή μεταλλική γεύση, ειδικά το πρωί ή μετά το ξύπνημα.

10. Αφυδάτωση ή ξηροστομία

Το σάλιο βοηθά στην μεταφορά της γεύσης. Όταν η παραγωγή σάλιου μειώνεται, η αντίληψη της γεύσης μπορεί να παραμορφωθεί, οδηγώντας σε μεταλλικές αισθήσεις. Η ξηροστομία μπορεί να προκληθεί από:

Στρες

Φάρμακα

Αφυδάτωση

Κάπνισμα

11. Νευρολογικές παθήσεις

Αν και λιγότερο συχνές, οι διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τα νεύρα που εμπλέκονται στη γεύση και την όσφρηση (τραύμα στο κεφάλι, εγκεφαλικό επεισόδιο ή ορισμένες νευρολογικές ασθένειες) μπορούν να προκαλέσουν μεταλλική γεύση.

12. Χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσος

Η συσσώρευση αποβλήτων στο αίμα μπορεί να μεταβάλει την αντίληψη της γεύσης. Άτομα με προχωρημένη νεφρική ή ηπατική νόσο αναφέρουν μερικές φορές μεταλλική γεύση ως πρώιμο σημάδι μεταβολικής ανισορροπίας.

13. Λοιμώξεις στο στόμα

Οι άφθες ή οι στοματικές μυκητιασικές μολύνσεις μπορούν να αλλάξουν την αντίληψη της γεύσης και να προκαλέσουν μεταλλική γεύση μαζί με λευκές κηλίδες ή πόνο.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Η μεταλλική γεύση συνήθως υποχωρεί από μόνη της, αλλά θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική αξιολόγηση εάν:

Διαρκεί περισσότερο από 1-2 εβδομάδες

Έχετε ανεξήγητη απώλεια βάρους

Παρατηρείτε αιμορραγία των ούλων ή οδοντικό πόνο

Εμφανίζεται μετά από έκθεση σε χημικές ουσίες

Έχετε σημάδια έλλειψης θρεπτικών συστατικών

Εμφανίζεται παράλληλα με συμπτώματα από τα νεφρά, το ήπαρ ή νευρολογικά συμπτώματα

Πώς να μειώσετε την μεταλλική γεύση

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία, αλλά αυτές οι στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν:

Βελτίωση της στοματικής υγιεινής

Επαρκής και διαρκής ενυδάτωση

Μασήστε καραμέλες ή τσίχλες χωρίς ζάχαρη

Ξεπλύνετε το στόμα σας με αλατόνερο ή διαλύματα μαγειρικής σόδας

Προσαρμόστε τη φαρμακευτική αγωγή (μόνο με ιατρική καθοδήγηση)

Αυξήστε την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε σίδηρο, ψευδάργυρο και Β12 εάν έχετε έλλειψη

Διαχειριστείτε αλλεργίες ή παλινδρόμηση εάν υπάρχει

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η μεταλλική γεύση πάντα σοβαρή;

Όχι. Πολλές αιτίες είναι ακίνδυνες, όπως παρενέργειες φαρμάκων ή μικρές λοιμώξεις.

Μπορεί το στρες να προκαλέσει μεταλλική γεύση;

Έμμεσα, ναι. Το στρες μπορεί να προκαλέσει ξηροστομία, η οποία μεταβάλλει την αντίληψη της γεύσης.

Προκαλεί η COVID-19 μεταλλική γεύση;

Ναι, ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν μεταλλικές ή παραμορφωμένες γεύσεις κατά τη διάρκεια ιογενών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19.

Μπορεί η αφυδάτωση να οδηγήσει σε μεταλλική γεύση;

Ναι. Η μειωμένη ροή σάλιου μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τη γεύση.

Συμπέρασμα

Μια μεταλλική γεύση στο στόμα έχει πολλές πιθανές αιτίες, από μικρά προβλήματα όπως αλλεργίες, αφυδάτωση ή επιδράσεις φαρμάκων έως ιατρικές παθήσεις που αφορούν ελλείψεις θρεπτικών συστατικών ή διαταραχές οργάνων.

Εάν η γεύση επιμένει, επιδεινώνεται ή εμφανίζεται με άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, η επαγγελματική αξιολόγηση βοηθά στην εξασφάλιση έγκαιρης διάγνωσης και κατάλληλης θεραπείας.

