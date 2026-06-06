Ισραήλ: Έπληξε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο μέσα σε 48 ώρες

Snapshot Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μέσα σε 48 ώρες.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν αποθήκες όπλων, επιτελεία και εκτοξευτήρες πυραύλων ή ρουκετών.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ζήτησε την καταδίκη των συνεχών ισραηλινών επιθέσεων παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο μέλους της Χαμάς, που σχετιζόταν με επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σε αεροπορική επιδρομή στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο νεκρός διοικητής της Χαμάς είχε προωθήσει σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων και θεωρείτο άμεση απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν «περίπου 150» θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο.

Μεταξύ των στόχων ήταν κυρίως «αποθήκες όπλων, επιτελεία και εκτοξευτήρες» πυραύλων ή ρουκετών, αναφέρεται σε ισραηλινή στρατιωτική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις «αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις, που μένουν ατιμώρητες» παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ισχύ.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας μέλος της Χαμάς σχετιζόταν με επιθέσεις κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αεροπορική επιδρομή στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και πρόσφατα, ο Μουχανάντ Οθμάν Γιασίν Φαρβάνα, διοικητής μιας ομάδας της Χαμάς, είχε «προωθήσει πολυάριθμα σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και του Κράτους του Ισραήλ, και αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

«Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε σε μια ακριβή αεροπορική επιδρομή με σκοπό την εξάλειψη της απειλής», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.