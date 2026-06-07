Αλβανία: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του Ράμα στα Τίρανα

Ο Ράμα κατηγορείται από τους διαδηλωτές ότι «ευνοεί τους επενδυτές σε βάρος των συμφερόντων της χώρας»

Newsbomb

Αλβανία: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του Ράμα στα Τίρανα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στα Τίρανα, για έκτη διαδοχική ημέρα, εναντίον του σχεδίου κατασκευής ενός πολυτελούς θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ σε μια προστατευμένη περιοχή στην αλβανική ακτή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλώσεις εναντίον αυτού του σχεδίου, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ και συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, την Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, τον Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν πάρει έκταση στην Αλβανία.

Κρατώντας αλβανικές σημαίες ή πλακάτ με επιγραφές όπως «Ιβάνκα γύρνα σπίτι σου» ή «Η Αλβανία δεν πωλείται», μερικά με την υπογραφή «Gen Z», οι διαδηλωτές διέσχισαν το κέντρο της πόλης και σταμάτησαν μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης, όπου ζήτησαν επίσης την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ήταν η πιο μεγάλη διαδήλωση μετά την πρώτη συγκέντρωση που είχε οργανωθεί τη Δευτέρα στην αλβανική πρωτεύουσα.

Ο Ράμα, ο οποίος κατηγορείται από τους διαδηλωτές ότι «ευνοεί τους επενδυτές σε βάρος των συμφερόντων της χώρας», υποστηρίζει τακτικά ότι δεν θα ματαιώσει το σχέδιο και κατηγορεί «ξένες δυνάμεις» ότι υποκινουν αυτές τις διαδηλώσεις.

Ο ίδιος δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Υπογράμισε πως «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού».

Νωρίτερα σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν διαδηλώσει στην λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τιράνων, στο μέρος όπου τις τελευταίες ημέρες δημιουργούνταν ένα εργοτάξιο, προκαλώντας μια κίνηση αντίδρασης από οικολόγους που έχουν φθάσει εκεί απ' όλη τη χώρα.

«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εμιλιόνα Πούγια, η οποία εργάζεται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε μια αμμώδη παραλία μπροστά στα γαλανά νερά, μερικοί διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες, άλλοι είχαν φέρει μαζί τους φουσκωτά ή χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα πουλιά που έχουν γίνει σύμβολο του κινήματος, και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο!».

Επεισόδια είχαν ξεσπάσει στο μέρος αυτό στη διάρκεια μιας πρώτης διαδήλωσης στα τέλη Μαΐου, μετά την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων για την οριοθέτηση της ζώνης, τα οποία έχουν έκτοτε αφαιρεθεί. Άνθρωποι είχαν σπεύσει βλέποντας στο διαδίκτυο μπουλντόζες πάνω στην παραλία.

Η λιμνοθάλασσα της Βιόσα-Νάρτα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίνγκο.

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», εξηγεί η Ντενίσα Κάζα, μέλος της αλβανικής ένωσης προστασίας του περιβάλλοντος PPNEA, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».

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