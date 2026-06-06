Δικαιοσύνη: Τέλος στην «ομηρία» του χαρτιού - Ψηφιοποιούνται σχεδόν 300 εκατ. σελίδες

Ο χάρτης της υλοποίησης του μεγαλόπνοου σχεδίου

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Δικαιοσύνη: Τέλος στην «ομηρία» του χαρτιού - Ψηφιοποιούνται σχεδόν 300 εκατ. σελίδες
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Υλοποιείται πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης της ελλην Δικαιοσύνης με προϋπολογισμό 69,1 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.
  • Ψηφιοποιούνται περίπου 300 εκατομμύρια σελίδες δικαστικών εγγράφων από 320 δικαστικές δομές, με ποσοστό ολοκλήρωσης 90% και χρήση τεχνολογίας OCR για άμεση αναζήτηση και ασφάλεια των δεδομένων.
  • Εκσυγχρονίζονται 110 δικαστικές αίθουσες με συστήματα ψηφιακής καταγραφής πρακτικών και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για αυτόματη μετατροπή προφορικού λόγου σε κείμενο, μειώνοντας τον χρόνο επεξεργασίας υποθέσεων.
  • Τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με δοκιμές και εκπαίδευση χρηστών ολοκληρωμένες και πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος ΟΣΔΔΥ
  • ΠΠ προγραμματισμένη για το 2026.
  • Η ψηφιακή μετάβαση αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη φιλικότητα της Δικαιοσύνης προς τον πολίτη και τους θεσμούς.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στον χώρο της ελληνικής Δικαιοσύνης. Με άξονα τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τα έργα που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα στα δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές ολόκληρης της χώρας. Ο μεγάλος στόχος είναι διπλός: ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικαστικών δεδομένων.

Το νέο εθνικό ποινικό μητρώο

Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η επέκταση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Δικαιοσύνη, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 69,1 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται η ριζική αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, καθώς και η β' φάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Η παρέμβαση στο Ποινικό Μητρώο –μια από τις πιο πολυσύχναστες υπηρεσίες για πολίτες και δημόσιους φορείς– εισάγει εκτεταμένες αυτοματοποιήσεις και εξασφαλίζει τη διασύνδεσή του τόσο με εθνικά μητρώα όσο και με ευρωπαϊκά συστήματα, όπως το ECRIS. Με τον τρόπο αυτό, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών απλουστεύεται, το διοικητικό βάρος μειώνεται και η ασφάλεια των διαδικασιών ενισχύεται σημαντικά.

Μαραθώνιος ψηφιοποίησης: Σχεδόν 300 εκατομμύρια σελίδες στο «σκανάρισμα»

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου στον δημόσιο τομέα, το οποίο καλύπτει 320 δικαστικές δομές σε όλη την επικράτεια (249 στην ηπειρωτική Ελλάδα και 71 στη νησιωτική). Το έργο αφορά τη σάρωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό περίπου 300,24 εκατομμυρίων σελίδων, από τον Άρειο Πάγο μέχρι το μικρότερο Ειρηνοδικείο της χώρας.

Η πρόοδος του έργου είναι εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη σαρωθεί 273,4 εκατομμύρια σελίδες, αγγίζοντας το κρίσιμο ορόσημο του 90%. Ωστόσο, η ουσία της παρέμβασης δεν κρύβεται απλώς στη σάρωση, αλλά στη μετατροπή του χαρτιού σε αναζητήσιμη ψηφιακή πληροφορία. Μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και του εμπλουτισμού με μεταδεδομένα, τα έγγραφα γίνονται άμεσα προσβάσιμα και ανακτήσιμα, θωρακίζοντας την ασφάλεια της πληροφορίας.

Στην ψηφιακή εποχή 110 δικαστικές αίθουσες

Ένα ακόμα κρίσιμο σκέλος, προϋπολογισμού 28,78 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά τον εκσυγχρονισμό της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας. Μέχρι στιγμής, 110 αίθουσες δικαστηρίων πανελλαδικά –συμπεριλαμβανομένων ειδικών αιθουσών σε καταστήματα κράτησης– εξοπλίζονται με συστήματα ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των πρακτικών.

Το έργο προβλέπει την ηχογράφηση και αποηχογράφηση έως και 110.000 ωρών ανά συμβατικό έτος. Μειώνοντας δραματικά τον χρόνο επεξεργασίας των υποθέσεων, η ψηφιακή τήρηση των πρακτικών ενσωματώνει πλέον και πρωτοποριακές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αυτόματη μετατροπή του προφορικού λόγου σε κείμενο, διασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα δεδομένων.

Ο χάρτης της υλοποίησης

Τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας. Στο κομμάτι της ψηφιακής καταγραφής των ακροατηρίων, οι φάσεις της δοκιμαστικής λειτουργίας, της εκπαίδευσης των χρηστών και της ενσωμάτωσης των εργαλείων AI έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αντίστοιχα, στο ευρύτερο έργο των ΤΠΕ, έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες εξοπλισμού και η παραμετροποίηση των συστημάτων, με την πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ να έχει δρομολογηθεί εντός του 2026.

«Η Δικαιοσύνη μπαίνει πλέον σε μια νέα ψηφιακή τάξη, όπου η πληροφορία δεν χάνεται στον όγκο του χαρτιού, αλλά οργανώνεται, προστατεύεται και αξιοποιείται προς όφελος του πολίτη και των θεσμών», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης.

Όπως συμπληρώνει χαρακτηριστικά: «Δεν μιλάμε απλώς για έργα πληροφορικής. Μιλάμε για μια ουσιαστική θεσμική υποδομή που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δικαιοσύνη στην πράξη. Χτίζουμε ένα περιβάλλον πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και πιο φιλικό για όλους».

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