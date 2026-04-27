Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιοποίησης που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα, το

οποίο αφορά τη διατήρηση και αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, παρουσιάστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσα από την οργάνωση, ταξινόμηση και ψηφιακή αποτύπωση του αρχειακού υλικού του υπουργείου Εξωτερικών,δημιουργείται μία ενιαία ψηφιακή υποδομή, η οποία επιτρέπει την άμεση αναζήτηση και αξιοποίηση της πληροφορίας.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η πρωτοβουλία αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας τεχνολογικής αναβάθμισης. Αποτελεί

στρατηγική επένδυση στη θεσμική μνήμη, στη διαφάνεια και στη λειτουργική συνέχεια του κράτους, καθιστώντας την ιστορική γνώση ενεργό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής.

Παρουσίαση του έργου στο υπουργείο Εξωτερικών

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του υπουργείου Εξωτερικών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας, πρέσβεων, στελεχών της δημόσιας διοίκησης και δημοσιογράφων.

Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο

οποίος, αφού ευχαρίστησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Κοινωνία της

Πληροφορίας, τους αναδόχους του έργου και τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η σημερινή μέρα, με την ψηφιοποίηση περισσότερων από 31 εκατομμυρίων σελίδων

πολύτιμου ψηφιακού αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή διαφάνειας».

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής μνήμης για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι «η διαδρομή της πατρίδας στον χρόνο αποτελεί θεμέλιο για το παρόν και το μέλλον», ενώ τόνισε ότι «κανένας δεν οικοδόμησε με επιτυχία, αν δεν έκτισε πάνω στο παρελθόν».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, ο οποίος ανέφερε:

«Σήμερα το ΥΠΕΞ, με τη συνδρομή όλων μας στην υλοποίηση αυτού του έργου, κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά, προς την εθνική αυτογνωσία, την ερευνητική προσπάθεια αλλά και την κατοχύρωση της θεσμικής μνήμης. Για πρώτη φορά, τόσο εκτεταμένο και ιστορικά πολύτιμο αρχειακό υλικό οργανώνεται, τεκμηριώνεται και καθίσταται λειτουργικά αξιοποιήσιμο μέσα από ενιαία ψηφιακή υποδομή με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και θεσμικού ελέγχου και παραδίδεται στην ιστορική έρευνα».

Εκ μέρους της αναδόχου ένωσης εταιρειών τοποθετήθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παναγιώτης Πασχαλάκης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής

διεθνών οργανισμών του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στάθης Κεχριώτης.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο ψηφιοποίησης, ενώ στο βήμα ανέβηκε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Εμπειρογνώμονας

πρεσβευτής-σύμβουλος Α’, Γεώργιος Πολυδωράκης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία του έργου για τη διατήρηση και αξιοποίηση της διπλωματικής ιστορίας της χώρας

Κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ο κ. Πολυδωράκης υπογράμμισε ότι, με την πλήρη λειτουργία του από τις αρχές Μαΐου, η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου καθίσταται μία από τις πλέον σύγχρονες και πρωτοπόρες υπηρεσίες Διπλωματικών Αρχείων σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των συνεργατών και των εξειδικευμένων ομάδων που εργάστηκαν με συνέπεια για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.