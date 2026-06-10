Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα

Snapshot Στο Ίλιον, ένας άνδρας οδηγός επιτέθηκε με γροθιές σε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της μπροστά στο ανήλικο παιδί της, μετά από λογομαχία για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη σε στενό δρόμο στα όρια Ιλίου και Καματερού, όπου κανείς από τους δύο οδηγούς δεν ήθελε να κάνει πίσω.

Ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να υποχωρήσει επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, ενώ η γυναίκα φοβόταν σοβαρό τροχαίο αν έκανε όπισθεν.

Ο άνδρας τραυμάτισε τη γυναίκα στο μάτι και προκάλεσε σοκ σε αυτή και το παιδί της, ενώ ο δράστης διέφυγε από το σημείο.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη μετά από καταγγελίες και μαρτυρίες κατοίκων. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένας άνδρας οδηγός επιτέθηκε με γροθιές σε γυναίκα μέσα στο ίδιο της το αυτοκίνητο, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της, ύστερα από έντονη λογομαχία για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, το συμβάν εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό διπλής κατεύθυνσης στα όρια Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν αντικριστά, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να κάνει πίσω ώστε να δοθεί λύση στο αδιέξοδο.

Η γυναίκα οδηγός υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε να υποχωρήσει, καθώς αν έκανε όπισθεν το όχημά της θα κατέληγε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επίσης να κάνει πίσω, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Εξοργιστικό βίντεο

Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Σε αυτό φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα, κάνοντάς της παρατηρήσεις για τον τρόπο που εισήλθε στον στενό δρόμο, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι επαγγελματίας οδηγός και ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα.

Λίγο αργότερα, όταν η γυναίκα του ζήτησε να κάνει όπισθεν ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, επισημαίνοντάς του ότι λόγω της κατάστασής του δεν θα έπρεπε να οδηγεί, εκείνος φέρεται να αντέδρασε έντονα. Πλησίασε το όχημά της, έσκυψε στο παράθυρο του οδηγού και την χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς την στο μάτι, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της που έγινε μάρτυρας της επίθεσης.

Παρά τις φωνές των περιοίκων, ο δράστης δεν απομακρύνθηκε άμεσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε τελικά στο αυτοκίνητό του, έκανε όπισθεν και έφυγε από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν τα στοιχεία του οχήματός του και τα παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε έρευνες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον εντοπισμό του.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο μάτι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως και το ανήλικο παιδί της που βρέθηκε μπροστά στο βίαιο περιστατικό. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.