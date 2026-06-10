Μπίλι Γκέιτς για Έπσταϊν: «Με εκβίαζε ότι θα αποκαλύψει στη σύζυγό μου πως την απάτησα»

«Δεν έπρεπε ποτέ να τον είχα συναντήσει», φέρεται να τόνισε ο συνιδρυτής της Microsoft, επαναλαμβάνοντας τη θέση που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο - για σεξουαλικά εγκλήματα - χρηματιστή

Ανθή Κουρεντζή

Μπίλι Γκέιτς για Έπσταϊν: «Με εκβίαζε ότι θα αποκαλύψει στη σύζυγό μου πως την απάτησα»

Ο Μπιλ Γκέιτς / Πηγή: AP

ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Μπιλ Γκέιτς κατέθεσε, ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σε κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου, ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε να τον εκβιάσει χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την απιστία του προς την τότε σύζυγό του, Melinda French Gates.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, ο συνιδρυτής της Microsoft ανέφερε ότι ο Έπσταϊν γνώριζε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούσαν την προσωπική του ζωή.

«Έμαθα ότι ο Έπσταϊν είχε πληροφορηθεί ευαίσθητες λεπτομέρειες για την προσωπική μου ζωή, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είχα υπάρξει άπιστος στον γάμο μου. Οι υποθέσεις αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπσταϊν, ωστόσο προκάλεσαν πόνο στην οικογένειά μου», φέρεται να δήλωσε.

Bill Gates

Ο Μπιλ Γκέιτς / Πηγή: AP

Ο Γκέιτς υποστήριξε ακόμη ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε να αξιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, καθώς και ψευδείς ισχυρισμούς, προκειμένου να τον πιέσει να ξεκινήσει επαφές μαζί του.

«Όπως μπορεί πλέον να διαπιστώσει το κοινό από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Έπσταϊν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις απιστίες μου — μαζί με διάφορα ψέματα που πρόσθεσε — για να με πιέσει να αποκαταστήσω τη σχέση μας. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις επαφές του μαζί μου για να προωθήσει τη δική του ατζέντα», ανέφερε στην κατάθεσή του.

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Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επανέλαβε επίσης ότι «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συναντήσει τον Έπσταϊν», ενώ υποστήριξε πως δεν είδε ποτέ ούτε είχε ενδείξεις ότι ο χρηματοδότης συνέχιζε να εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες κατά την περίοδο των επαφών τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το διαβόητο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, ούτε το σπίτι του στη Φλόριντα ή το ράντσο του, προσθέτοντας: «Δεν έχω βλάψει ποτέ κανέναν. Μπορεί εκείνος να επιδίωκε μια προσωπική σχέση μαζί μου, αλλά εγώ δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο και δεν ανταποκρίθηκα».

Ο Γκέιτς, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, έχει επανειλημμένα εκφράσει τη μεταμέλειά του για τις επαφές του με τον Έπσταϊν. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, οι συναντήσεις τους είχαν ως μοναδικό σκοπό τη διερεύνηση πιθανής στήριξης σε διεθνείς φιλανθρωπικές και υγειονομικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούσε μέσω του ιδρύματός

Ο Μπιλ Γκέιτς επιχείρησε να δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους προέκυψε αποκλειστικά στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων.

«Μου σύστησαν τον Έπσταϊν το 2011 άνθρωποι που εμπιστευόμουν στον επαγγελματικό και φιλανθρωπικό μου κύκλο», ανέφερε ο 70χρονος επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι μπορούσε να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια δολάρια για πρωτοβουλίες παγκόσμιας υγείας, αξιοποιώντας το δίκτυο εύπορων πελατών στους οποίους παρείχε φορολογικές και κληρονομικές συμβουλές.

Ο Γκέιτς παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως ο Έπσταϊν είχε αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα στο παρελθόν, ωστόσο, όπως είπε, δεν είχε κατανοήσει πλήρως τη σοβαρότητα των εγκλημάτων για τα οποία είχε καταδικαστεί.

«Αποδέχθηκα τη γνωριμία χωρίς να ασκήσω τον έλεγχο και την κριτική σκέψη που όφειλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Bill Gates

Ο Μπιλ Γκέιτς / Πηγή: AP

Ο συνιδρυτής της Microsoft εξήγησε ακόμη ότι εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στην παγκόσμια υγεία και την εκπαίδευση.

«Πιστεύω ότι όλες οι ανθρώπινες ζωές έχουν την ίδια αξία και ότι κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να ζήσει μια υγιή ζωή, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκε. Έχω αφιερώσει σημαντικούς πόρους και χρόνο σε αυτή την αποστολή, αλλά ακόμη και η δική μου περιουσία δεν αρκεί για να καλύψει το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει. Για αυτόν τον λόγο, η προσέλκυση και άλλων εύπορων δωρητών έχει αποτελέσει βασικό μέρος της δουλειάς μου», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες επαφές με τον Έπσταϊν περιορίστηκαν σε τρεις συναντήσεις το 2011 και δύο ακόμη το 2012, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι στόχοι των φιλανθρωπικών του πρωτοβουλιών.

Οι συζητήσεις έγιναν πιο εκτεταμένες το 2013 και το 2014, εστιάζοντας σε πιθανούς μηχανισμούς δωρεών και στη συμμετοχή ατόμων που ο Έπσταϊν υποστήριζε ότι ενδιαφέρονταν να χρηματοδοτήσουν σημαντικά προγράμματα.

Ο Γκέιτς τόνισε ότι είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής πως ο Έπσταϊν δεν θα είχε κανέναν ρόλο στις δραστηριότητες του ιδρύματός του ούτε θα λάμβανε οποιαδήποτε αμοιβή.

Ωστόσο, το 2014 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υποσχέσεις του Έπσταϊν δεν επρόκειτο να υλοποιηθούν. Όπως υποστήριξε, όταν ο χρηματοδότης συγκέντρωσε μια ομάδα ατόμων που παρουσίασε ως πιθανούς δωρητές, έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον για χρηματοδότηση.

Bill Gates

Ο Μπιλ Γκέιτς / Πηγή: AP

«Κατάλαβα ότι οι συζητήσεις μας δεν θα οδηγούσαν σε ουσιαστική φιλανθρωπική στήριξη. Ήταν φανερό ότι κανένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν δεν ενδιαφερόταν πραγματικά να προχωρήσει. Τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο Έπσταϊν δεν θα τηρούσε ποτέ τις υποσχέσεις του», ανέφερε.

Ο Γκέιτς ισχυρίστηκε ότι μετά το 2014 διέκοψε κάθε επικοινωνία και συνάντηση μαζί του. «Δεν δημιουργήθηκε ποτέ κανένας φιλανθρωπικός μηχανισμός και δεν συγκεντρώθηκε ούτε ένα δολάριο μέσω αυτών των επαφών», κατέληξε.

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