Κούσνερ: Ελπίζει στον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς εντός 30 ημερών

Snapshot Ο Τζάρεντ Κούσνερ ελπίζει ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Υπήρξε συμφωνία για πρόοδο στο σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα και θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις όπως κρίνει απαραίτητο.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν και απόσυρση μέρους των όπλων και σφράγισμα σηράγγων εντός 60 έως 90 ημερών.

Κούσνερ συναντήθηκε και με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Αίγυπτο στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για ειρήνευση. Snapshot powered by AI

Αισιόδοξος δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, για τον άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τις κοινές δηλώσεις, ελπίζει ο αφοπλισμός της οργάνωσης να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών και να υπάρξει πρόοδος για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελ Αβίβ σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.

Πρόσθεσε ότι στην περίπτωση που δεν παραδώσουν τα όπλα μέσα σε 60 με 90 ημέρες, σημαίνει ότι δεν είναι φερέγγυοι και οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ισραήλ το «πράσινο φως» για να «ολοκληρώσει τη δουλειά». Ο Κούσνερ ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να υποδείξει στο Ισραήλ τον τρόπο με τον οποίο θα αμυνθεί και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ανέφερε μάλιστα ότι τα σχέδια ανοικοδόμησης δεν πρόκειται να ξεκινήσουν πριν αφοπλιστεί η Χαμάς καθώς «κανείς δεν θέλει να επενδύσει χρήματα στη Γάζα εάν η Χαμάς αναλάβει ξανά και καταστρέψει τα πάντα».

Ο Κούσνερ επισκέφτηκε την Αίγυπτο και το Ισραήλ για να συζητήσει σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για την ειρήνευση και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Συνομίλησε μάλιστα και με τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που βρέθηκαν στην Αίγυπτο.

Προηγουμένως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε απορρίψει το σχέδιο Τραμπ και αρνείται να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από τον θύλακα. Μετά τη συνάντηση με τον Κούσνερ, αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε ότι η συζήτηση ήταν παραγωγική και επιτεύχθηκε συμφωνία για την πρόοδο του πολέμου.

Δεύτερος αξιωματούχος όμως δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματα από τη Γάζα και συγκεκριμένα από τη γραμμή οριοθέτησης που καθορίστηκε στην κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου και θα συνεχίσει να διεξάγει επιχειρήσεις στη Γάζα όπως κρίνει απαραίτητο.

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