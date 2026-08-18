Ερντογάν σε Τραμπ: Να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν - Έτοιμη η Άγκυρα να στηρίξει

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η Άγκυρα δήλωσε έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες για ειρηνική λύση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στον πόλεμο στη Γάζα και την κατάσταση γύρω από το Ιράν.

Ο Ερντογάν επισήμανε την ένταση των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, παρά την πρόταση Τραμπ για προώθηση δεύτερης φάσης ειρηνευτικού σχεδίου.

Συζητήθηκε επίσης η πρόσφατη αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τα ξημερώματα της Τρίτης ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Κατά την επικοινωνία τους, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης και την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στη Γάζα και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το Ιράν.

Η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν επισήμανε στον Τραμπ πως οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα έχουν ενταθεί, την ώρα που θα έπρεπε να προχωρήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκε επίσης η πρόσφατη αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον.

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