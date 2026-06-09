Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

Snapshot Τα ζυμαρικά, το ρύζι και οι πατάτες παρέχουν ενέργεια μέσω υδατανθράκων με διαφορετική επίδραση στην αύξηση του σακχάρου και την αίσθηση κορεσμού.

Τα ζυμαρικά και το ρύζι ολικής άλεσης έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με τις λευκές εκδοχές τους.

Η πατάτα περιέχει ανθεκτικό άμυλο, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ έχει χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο όταν μαγειρεύεται σωστά.

Μελέτη του 2024 δείχνει ότι η κατανάλωση δύο πατατών την ημέρα σχετίζεται με 12% χαμηλότερη θνησιμότητα σε 40 χρόνια.

Η καλύτερη επιλογή είναι η πατάτα μαγειρεμένη με ήπιο τρόπο, ενώ τα ρύζι και ζυμαρικά ολικής άλεσης αποτελούν καλές εναλλακτικές. Snapshot powered by AI

Συνήθως χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικά των κυρίως γευμάτων, και επαναλαμβάνονται στο πιάτο, επειδή εκτός των άλλων, μαγειρεύονται γρήγορα, ταιριάζουν σχεδόν με όλα και δεν κοστίζουν πολύ.

Συχνά γίνεται ωστόσο λόγος για τον τρόπο με τον οποίο οι υδατάνθρακες επηρεάζουν τον οργανισμό. Αυτό μπορεί να κάνει την επιλογή πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται αρχικά, όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Utopia.

Οι μεγάλες διαφορές

Οι πατάτες, το ρύζι και τα ζυμαρικά παρέχουν στον οργανισμό ενέργεια με τη μορφή υδατανθράκων. Σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις, οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι, μεταξύ άλλων, για τους μυς, τα όργανα και τον εγκέφαλο.

Η διαφορά έγκειται κυρίως στη δομή των υδατανθράκων. Οι απλοί υδατάνθρακες μπορούν να αυξήσουν το σάκχαρο του αίματος πιο γρήγορα και να προσφέρουν μικρότερη αίσθηση κορεσμού, ενώ οι σύνθετοι υδατάνθρακες διασπώνται πιο αργά και διαρκούν περισσότερο.

Τα ζυμαρικά παρασκευάζονται συνήθως από δημητριακά όπως το σιτάρι.

Τα μαγειρεμένα ζυμαρικά περιέχουν περίπου 154 θερμίδες και 31 γραμμάρια υδατανθράκων ανά 100 γραμμάρια.

Τα συνηθισμένα λευκά ζυμαρικά περιέχουν σχετικά λίγες βιταμίνες και μέταλλα.

Αντίθετα, τα ζυμαρικά ολικής άλεσης παρέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, γεγονός που μπορεί επίσης να τα κάνει πιο χορταστικά.

Το ρύζι αποτελεί βασικό τρόφιμο σε μεγάλες περιοχές του κόσμου, ειδικά στην Ασία. Το λευκό ρύζι είναι πιο μαλακό και συχνά μαγειρεύεται πιο γρήγορα, αλλά χάνει πολλά θρεπτικά συστατικά όταν αφαιρούνται ο φλοιός και το φύτρο.

Το καστανό ρύζι διατηρεί περισσότερα θρεπτικά συστατικά και περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες. Το προμαγειρεμένο ρύζι προτείνεται επίσης ως εναλλακτική λύση για όσους προτιμούν το λευκό ρύζι αλλά επιθυμούν να προσλάβουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

Παράλληλα, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Η καλλιέργεια του ρυζιού απαιτεί πολύ νερό και μπορεί να συμβάλει σε μεγάλες εκπομπές μεθανίου. Σύμφωνα με το Utopia, το BfR εκτιμά ότι είναι απίθανο να προκληθούν επείγοντα προβλήματα υγείας από το αρσενικό στο ρύζι, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου.

Η καλύτερη επιλογή

Η πατάτα έχει από καιρό τη φήμη ότι είναι βαρύ φαγητό, αλλά η βρασμένη πατάτα περιέχει μόνο περίπου 70 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια.

Επιπλέον, η πατάτα περιέχει ανθεκτικό άμυλο, το οποίο λειτουργεί περίπου όπως οι φυτικές ίνες και μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού. Περιέχει επίσης βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, πρωτεΐνες, αμινοξέα, κάλιο και μαγνήσιο.

Μια νορβηγική μελέτη του 2024 ανέφερε ότι τα άτομα που έτρωγαν τουλάχιστον δύο πατάτες την ημέρα είχαν 12% χαμηλότερη θνησιμότητα κατά τα επόμενα 40 χρόνια.

Καταλήγοντας, η πατάτα που έχει μαγειρευτεί με ήπιο τρόπο φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή. Το ρύζι ολικής άλεσης και τα ζυμαρικά ολικής άλεσης είναι επίσης καλές εναλλακτικές λύσεις, ενώ το λευκό ρύζι και τα λευκά ζυμαρικά παρέχουν λιγότερες φυτικές ίνες και λιγότερα θρεπτικά συστατικά.

Αλλά και το σύνολο παίζει σημαντικό ρόλο. Πατάτες με γιαούρτι και λαχανικά, ρύζι ολικής άλεσης με φακές και κάρυ ή ζυμαρικά ολικής άλεσης με σάλτσα ντομάτας και φασόλια είναι παραδείγματα πιο ισορροπημένων γευμάτων.