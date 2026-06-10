Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

Οι αλλαγές στα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Αύγουστο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι παλαιές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.
  • Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ, μειωμένο στα 5 ευρώ για πολύτεκνους, συν ένσημο 0,50 ευρώ που επικολλάται στην αίτηση.
  • Τα ραντεβού για νέες ταυτότητες προγραμματίζονται ηλεκτρονικά με βάση τη διεύθυνση διαμονής και απαιτείται η πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.
  • Η έκδοση νέας ταυτότητας διαρκεί περίπου επτά εργάσιμες ημέρες και τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα σε δημόσια πληροφοριακά συστήματα.
  • Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως απώλεια ή επείγον ταξίδι, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με νέες, οι οποίες θα είναι ψηφιακά αναβαθμισμένες και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, καθώς τα παλαιά έγγραφα που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η απόφαση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας. Οι έως τώρα ταυτότητες, που κυκλοφορούν για δεκαετίες, δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση.

Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία αυτή δεν επηρεάζει προς το παρόν τη σχέση των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο και με οτιδήποτε έχει να κάνει με διαδικασία ταυτοποιήσης εντός της Ελλάδας.

Επιπλέον, ακόμα και για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν έχετε εκδώσει νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου, θα μπορείτε να ταξιδέψετε με το διαβατήριό σας, εφόσον κατέχετε. Ορισμένες χώρες, ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίζουν να δέχονται τις παλαίες ταυτότητες ως μέσο ταυτοποίησης επισκεπτών, ωστόσο δεν αποκλείεται αν επιχειρήσετε μετά τις 3 Αυγούστου να ταξιδέψετε με αυτή, να απορριφθεί σε συνοριακούς ελέγχους ή από αεροπορικές εταιρίες.

Το κόστος της έκδοσης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Πώς να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Ειδικές περιπτώσεις και χρόνος παράδοσης

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται παρουσία μάρτυρα που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας. Στις περιπτώσεις ανηλίκων, ο ρόλος αυτός μπορεί να αναληφθεί από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με χρόνο παράδοσης περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Οι πολίτες συνιστάται να ελέγχουν τακτικά την πλατφόρμα κρατήσεων για νέες ημερομηνίες ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων.

Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πόλεμος Άγκυρας και Ιερουσαλήμ: Προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου - Ερντογάν - «Είσαι αντισημίτης δικτάτορας»

18:37LIFESTYLE

Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2026

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

18:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν, Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των επεισοδίων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Καταθέτει ενώπιον του Κογκρέσου για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε πιστώνεται - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαφές Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΑΝΥΠΕΞ Τουρκίας

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στον Ασπρόκαμπο

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τα οφέλη υγείας της ηλιοφάνειας και πόση χρειάζεστε ανά ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live – Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ