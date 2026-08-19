Φοιτητές Ιατρικής ενισχύουν 70 μονάδες υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές όλης της χώρας

Snapshot 195 φοιτητές Ιατρικής ενισχύουν εθελοντικά 70 μονάδες υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας το καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες, προσομοιάζοντας το αγροτικό τους.

Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν ποικίλα περιστατικά, όπως τραυματισμούς, τροχαία ατυχήματα και λοιμώξεις, αποκτώντας εμπειρία στην τοπική παθολογία.

Το πρόγραμμα λειτουργεί για 30 χρόνια υπό την αιγίδα τεσσάρων Υγειονομικών Περιφερειών και διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.

Η εμπειρία ενισχύει τις κλινικές δεξιότητες και την επικοινωνία των φοιτητών με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε περιφερειακά ιατρεία. Snapshot powered by AI

Στο πλευρό κατοίκων και επισκεπτών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας βρίσκονται αυτό το καλοκαίρι 195 φοιτητές Ιατρικής, ενισχύοντας εθελοντικά 70 μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται για 30ή συνεχή χρονιά από την Επιστημονική Eταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) και τελεί υπό την αιγίδα της 2ης, 5ης, 6ης και 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε ιατρική φροντίδα κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής.

Εμπειρία ζωής και προσομοίωση του αγροτικού

Για διάστημα δέκα ημερών, οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της περιφερειακής ιατρικής, αποκτώντας πολύτιμες εικόνες και εμπειρίες που τους προετοιμάζουν για το επαγγελματικό τους μέλλον.

«Είναι μία πολύ όμορφη εμπειρία για έναν φοιτητή Ιατρικής, η οποία προσομοιάζει τις συνθήκες του αγροτικού που καλούμαστε να κάνουμε στο τέλος της Σχολής μας. Οι φοιτητές προσφέρουν τις γνώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα ασκούν τις κλινικές τους δεξιότητες και μαθαίνουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας», αναφέρει ο Νικόλαος Δόκος, Γενικός Συντονιστής του προγράμματος «Ιατρική Απόβαση», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η επαφή με το πεδίο προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική σε σχέση με το αστικό πανεπιστημιακό περιβάλλον. Όπως επισημαίνει η Ειρήνη Μαργετάκη, φοιτητρία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Βλέπουμε την ιατρική φροντίδα έξω από τα πλαίσια των μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας. Παράλληλα, παρατηρούμε πώς επικοινωνεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε πιο δύσκολες συνθήκες με όσα μέσα μπορεί να παρέχει ένα περιφερειακό ιατρείο. Η εμπειρία αυτή με κάνει να νιώθω πιο έτοιμη να ξεκινήσω το αγροτικό μου».

Το φάσμα των περιστατικών που καλούνται να διαχειριστούν οι εθελοντές είναι ευρύ, περιλαμβάνοντας τόσο τις ιδιαίτερες συνθήκες των δημοφιλών τουριστικών προορισμών όσο και τα καθημερινά ζητήματα των κατοίκων.

Η Ευφημία Γκόγκα, απόφοιτη της Ιατρική Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα από τις 8 έως τις 18 Αυγούστου, αναφέρει: «Έχουμε δει διάφορους τραυματισμούς, τροχαία, αλλά υπάρχουν και οι κλασικές λοιμώξεις, καθώς και τα περιστατικά και η κλασική παθολογία των ντόπιων κατοίκων».

Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται σε νησιά υψηλής τουριστικής κίνησης, όπως η Μύκονος, όπου η πρόκληση της κλινικής πράξης είναι μεγάλη.

Ο Αναστάσιος Τραγομαλλάς, φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να συμμετάσχει: «Ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση για εμένα να έρθω στη Μύκονο για να προσφέρω ό,τι μπορώ, αλλά και να μάθω. Με κινητοποίησε το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στο νησί, γεγονός που αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να γνωρίσω καλύτερα την Ιατρική στην πράξη και να εξασκήσω τις δεξιότητές μου».

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