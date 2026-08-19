Με ληγμένο διπλωμα οδηγούσε η 82χρονη που μπήκε ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου

Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα που εντοπίστηκε να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, την περασμένη Κυριακή (16/8), θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Πρόκειται για μια 82χρονη η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα και όταν είδε την Τροχαία σοκαρίστηκε. Η ηλικιωμένη δεν συνελήφθη, ωστόσο θα σχηματιστεί εις βάρος της δικογραφία. Όπως αναγράφεται στην ταυτότητά της είχε γεννηθεί το 1944, ενώ το δίπλωμα οδήγησής της είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media. Σε αυτό φαίνεται το όχημα της ηλικιωμένης να κινείται αντίθετα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, ενώ οδηγός μοτοσικλέτας που κινείται κανονικά καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση.