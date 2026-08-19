«Θηλιά» η φοιτητική στέγη: Έως 700 ευρώ για διαμέρισμα 40 τ.μ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση, με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα να καταγράφουν απλησίαστες τιμές - Όλο και περισσότεροι φοιτητές στρέφονται στην αναζήτηση εργασίας

Ανθή Κουρεντζή

«Θηλιά» η φοιτητική στέγη: Έως 700 ευρώ για διαμέρισμα 40 τ.μ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με τα ενοίκια για μικρά σπίτια να φτάνουν ακόμη και τα 700 ευρώ. Πολλοί φοιτητές επιλέγουν συγκατοίκηση ή συνδυάζουν σπουδές και εργασία για να καλύψουν τα έξοδά τους.

Σε έναν δύσκολο αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί φοιτητές και γονείς για την εξεύρεση κατοικίας ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς η φοιτητική στέγη μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις για το οικογενειακό εισόδημα.

Οι τιμές για μικρές κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μπορούν πλέον να φτάσουν ακόμη και τα 700 ευρώ τον μήνα, αναγκάζοντας πολλούς φοιτητές να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Η συγκατοίκηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδυάζουν τις σπουδές τους με εργασία προκειμένου να καλύψουν ενοίκιο και καθημερινά έξοδα.

«Φωτιά» οι τιμές για διαμέρισμα 40 τ.μ. στην Αθήνα

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Αττική, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές και διαθέτουν καλή πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ενδεικτικά, πρόσφατα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι στο κέντρο της Αθήνας ένα μικρό διαμέρισμα 25-40 τ.μ. κινείται γύρω στα 440 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερη κατοικία έως 60 τ.μ. το ποσό μπορεί να φτάσει τα 630 ευρώ. Στου Ζωγράφου, που αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πρώτες επιλογές των φοιτητών, οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 420 και 590 ευρώ, ενώ στον Πειραιά ένα μικρό σπίτι βρίσκεται κοντά στα 400 ευρώ.

Οι αυξήσεις δεν είναι αμελητέες: σε ορισμένες περιοχές της Αττικής φτάνουν έως και το 7,3% σε ετήσια βάση, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές για οικογένειες με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Ακόμη και πάνω από 700 ευρώ για δυάρι στη Θεσσαλονίκη

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα στούντιο των 25-40 τετραγωνικών μέτρων κυμαίνονται περίπου από 350 έως 550 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερο διαμέρισμα το μίσθωμα μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 700 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση του ακινήτου και το εάν είναι επιπλωμένο.

Η εγγύτητα στις σχολές, η ανακαίνιση, η ενεργειακή κατάσταση και η επίπλωση αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες που ανεβάζουν αισθητά την τιμή ακόμη και σε ακίνητα λίγων τετραγωνικών.

Ακριβή εξίσωση και στην Πάτρα

Ούτε η περιφέρεια αποτελεί απαραίτητα οικονομικό καταφύγιο. Στην Πάτρα, μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας, τα μικρά διαμερίσματα κινούνται περίπου από 300 έως 450 ευρώ, ενώ τα μεγαλύτερα σπίτια μπορούν να φτάσουν τα 650-700 ευρώ.

Το αποτέλεσμα είναι οι οικογένειες να βρίσκονται αντιμέτωπες όχι μόνο με το μηνιαίο ενοίκιο αλλά και με εγγυήσεις, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, έξοδα μετακόμισης και επίπλωσης, ανεβάζοντας σημαντικά το πραγματικό κόστος της φοιτητικής ζωής.

Συγκατοίκηση και δουλειά παράλληλα με τις σπουδές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συγκατοίκηση μετατρέπεται από επιλογή σε ανάγκη για αρκετούς νέους. Όπως αναδεικνύει το ρεπορτάζ του OPEN, άλλοι φοιτητές αναγκάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας ήδη από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους, ώστε να συνεισφέρουν στα έξοδα της κατοικίας.

Η φοιτητική στέγη, έτσι, δεν αποτελεί πλέον απλώς ζήτημα εύρεσης ενός μικρού διαμερίσματος κοντά στη σχολή. Για ολοένα περισσότερες οικογένειες μετατρέπεται σε μια δύσκολη οικονομική εξίσωση, με το ύψος του ενοικίου να καθορίζει σε σημαντικό βαθμό ακόμη και το πού —και υπό ποιες συνθήκες— θα μπορέσει τελικά να σπουδάσει ένας νέος.

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