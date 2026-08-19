Τροιζήνα: καρέ-καρέ η δράση του 40χρονου εμπρηστή - Βίντεο-ντοκουμέντο

17 Αυγούστου, ξημερώματα Δευτέρας, λίγο μετά τις 04:00. Κάτοικοι στην περιοχή της Τροιζήνας βγαίνουν αναστατωμένοι στον δρόμο. Βλέπουν τα οχήματά τους να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ένας 40χρονος πλησίασε σταθμευμένο όχημα, έσκυψε και έβαλε φωτιά.

Τα όσα καταγράφονται στο οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA είναι αποκαλυπτικά.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτείνονται σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα απομακρύνονται προκειμένου να μην τυλιχτούν στις φλόγες. Ένας κάτοικος επιχειρεί με λάστιχο να σβήσει τη φωτιά. Ακολουθεί έκρηξη.

Ο 40χρονος δράστης, που συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές, ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Πειραιά, από όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε μοτοσυκλέτα επειδή είχε μαλώσει με τον ιδιοκτήτη του δικύκλου.

Στο «μικροσκόπιο» των ανακριτών βρίσκονται 9 ακόμη ανεξιχνίαστοι εμπρησμοί στους οποίους φέρεται να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος. Κατά το παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και κάδους σκουπιδιών.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι δεν θυμάται πόσες φωτιές έχει βάλει.

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