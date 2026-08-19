Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου   

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφημερίδα Απογευματινή παρουσιάζει οδηγό για σύνταξη πριν από τα 62 έτη.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε νέα προστασία για την πρώτη κατοικία.
  • Τα Νέα καλύπτουν τη νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης.
  • Η Καθημερινή επισημαίνει ότι ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει τις καταθέσεις των πολιτών.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62

Ελεύθερος Τύπος: Νέα ασπίδα στην πρώτη κατοικία

Τα Νέα: Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης

Καθημερινή: Ο υψηλός πληθωρισμός «ροκανίζει» τις καταθέσεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου

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