Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου
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Snapshot
- Η εφημερίδα Απογευματινή παρουσιάζει οδηγό για σύνταξη πριν από τα 62 έτη.
- Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται σε νέα προστασία για την πρώτη κατοικία.
- Τα Νέα καλύπτουν τη νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης.
- Η Καθημερινή επισημαίνει ότι ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει τις καταθέσεις των πολιτών.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62
Ελεύθερος Τύπος: Νέα ασπίδα στην πρώτη κατοικία
Τα Νέα: Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης
Καθημερινή: Ο υψηλός πληθωρισμός «ροκανίζει» τις καταθέσεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου
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