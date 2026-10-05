Φλόριντα: «Δαιμονολόγος» του TikTok κατηγορείται ότι διέρρευσε προσωπικά στοιχεία γυναικών

Ο Asea είχε συλληφθεί και στο παρελθόν με κατηγορίες για παρενόχληση και αδικήματα σχετικά με υπολογιστές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φλόριντα: «Δαιμονολόγος» του TikTok κατηγορείται ότι διέρρευσε προσωπικά στοιχεία γυναικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Mark Stephen Asea, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok από τη Φλόριντα, κατηγορείται για διαρροή προσωπικών στοιχείων γυναικών και παρακολούθηση μέσω κινητών τηλεφώνων.
  • Ο Asea συνελήφθη με την κατηγορία κακουργήματος για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή και κρατείται με εγγύηση 35.000 δολαρίων.
  • Δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι ο Asea δημοσίευσε προσωπικά τους δεδομένα στο TikTok, ενώ μία του είχε δώσει απομακρυσμένη πρόσβαση για τεχνική βοήθεια.
  • Ο Asea φέρεται να καυχήθηκε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις και τα προσωπικά στοιχεία των γυναικών μέσω των συσκευών τους.
  • Η διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου, ενώ προηγούμενες κατηγορίες για παρενόχληση είχαν αποσυρθεί.
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Ένας δημιουργός περιεχομένου στο TikTok από τη Φλόριντα, ο οποίος αυτοαποκαλείται «δαιμονολόγος» και «χάκερ γκρίζου καπέλου» (Grey Hat Hacker), βρίσκεται ξανά υπό κράτηση, καθώς φέρεται να δημοσιοποίησε προσωπικά στοιχεία γυναικών στο διαδίκτυο και να καυχήθηκε ότι μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις τους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Ο 36χρονος Mark Stephen Asea οδηγήθηκε στη φυλακή στις 30 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδίκημα κατά χρηστών υπολογιστών. Το ποσό της εγγύησης ορίστηκε στις 35.000 δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία του γραφείου του σερίφη.

Η σύλληψη επανέφερε στο προσκήνιο μια ποινική υπόθεση που είχε κλείσει μήνες νωρίτερα. Ο Asea είχε συλληφθεί αρχικά τον Απρίλιο με κατηγορίες για παρενόχληση (stalking) και αδικήματα σχετικά με υπολογιστές, αλλά οι εισαγγελικές αρχές απέσυραν τις κατηγορίες αυτές τον Μάιο, προτού ασκήσουν δίωξη τον Σεπτέμβριο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα.

Η ένορκη κατάθεση της αστυνομίας περιγράφει την περίπτωση δύο γυναικών, οι οποίες ανέφεραν ότι προσωπικά τους στοιχεία εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις του Asea στο TikTok, ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που τον είχε εμπιστευτεί για την επίλυση ενός προβλήματος στον υπολογιστή της.

Σε βίντεο που εξετάστηκε από αστυνομικό ντετέκτιβ, ο Asea φέρεται να απαριθμεί λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές μιας γυναίκας και να ισχυρίζεται ότι γνώριζε τις πρόσφατες αγορές της. «Ας μιλήσουμε για τον πραγματικό σου κωδικό πρόσβασης», είπε, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση που περιλαμβάνεται στην ένορκη κατάθεση. «Τι θα έλεγες να μιλήσουμε για τις 10 τελευταίες αγορές που έκανες διαδικτυακά;»

Η γυναίκα δήλωσε στους ερευνητές ότι ο κωδικός πρόσβασης είχε κοινοποιηθεί μόνο σε μια κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok. Ο Asea δεν ήταν μέλος της ομάδας, είπε η ίδια, αν και υποψιαζόταν ότι ίσως είχε εισχωρήσει σε αυτήν μέσω ψεύτικου λογαριασμού.

Κανένα μέλος της συνομιλίας δεν είχε άδεια να κοινοποιήσει τον κωδικό εκτός της ομάδας, ανέφερε στην αστυνομία. Επίσης, δήλωσε ότι δεν γνώριζε πώς θα μπορούσε εκείνος να αποκτήσει τον αριθμό αναγνώρισης του τηλεφώνου της ή τα τραπεζικά της στοιχεία.

Προσέφερε απομακρυσμένη πρόσβαση και της υπόκλεψε τα στοιχεία

Όσον αφορά τη δεύτερη γυναίκα, οι ανησυχίες ξεκίνησαν μετά από αυτό που η ίδια περιέγραψε ως ένα συνηθισμένο αίτημα για τεχνική βοήθεια.

Είπε στην αστυνομία ότι επέτρεψε στον Asea να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή της τον Οκτώβριο του 2025, προκειμένου να επιλύσει ένα πρόβλημα σε μια εφαρμογή. Μήνες αργότερα, όπως ανέφερε, εκείνος ισχυρίστηκε ότι είχε ουσιαστικά εγκαταστήσει ιό στον υπολογιστή ενώ εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο, επιτρέποντάς του έτσι να βλέπει πληροφορίες εν αγνοία της. Εκείνη δήλωσε ότι δεν έδωσε ποτέ άδεια για μια τέτοια πρόσβαση.

Στη συνέχεια, μια φωτογραφία από ένα ιδιωτικό μήνυμα στο Telegram, το οποίο βρισκόταν στο κινητό της, φέρεται να εμφανίστηκε σε μία από τις αναρτήσεις του στο TikTok.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο Asea ισχυρίστηκε σε σχόλιο ότι η εικόνα προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp. Ωστόσο, η γυναίκα προσκόμισε στους ερευνητές ένα στιγμιότυπο οθόνης που έδειχνε τη φωτογραφία μέσα στο μήνυμα του Telegram.

Η αστυνομία κατέγραψε επίσης δηλώσεις στις οποίες ο Asea φαινόταν να καυχιέται ότι εντόπισε την τοποθεσία της μέσω του κινητού της. «Χάρη στο GPS του κινητού της... αλλά τι έκανα εγώ;» έλεγε στο βίντεο, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Οι επίμαχες αναρτήσεις πλήθαιναν. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Asea ανέβασε περισσότερα από 100 βίντεο στο TikTok αναφερόμενος στη συγκεκριμένη γυναίκα, δημοσιεύοντας ορισμένες φορές έως και έξι βίντεο την ημέρα. Φέρεται επίσης να απέκτησε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, όπου δημοσίευσε φωτογραφία της την ώρα που έκανε τατουάζ.

Στο βιογραφικό του προφίλ στο TikTok αναφέρονται οι ιδιότητες: «Δαιμονολόγος», «Διαισθητικός», «Ενσυναισθητικός», «PTSD» (Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες), «Χάκερ Γκρίζου Καπέλου» (Grey Hat Hacker) και «Δασοκόμος/Άνθρωπος του δάσους».

Η ένορκη κατάθεση του Απριλίου κατέγραφε ένα διαφορετικό βιογραφικό προφίλ, το οποίο περιλάμβανε τους χαρακτηρισμούς «πρώην σατανιστής» και «μηχανικός κυβερνοασφάλειας».

Ο Asea αντιμετώπισε επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με την προστασία από την παρενόχληση. Μια γυναίκα εξασφάλισε προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα τον Ιούλιο, αλλά δικαστής τα ανακάλεσε και απέρριψε την υπόθεση στις 8 Σεπτεμβρίου.

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