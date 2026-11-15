Φινάλε από τους Duran Duran για τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ - Επιδεινώθηκε το πρόβλημα με την ακοή του

Ο ντράμερ του συγκροτήματος αποσύρεται γενικά από τα ντραμς «μετά από προσεκτική σκέψη και ιατρική συμβουλή», όπως ανακοίνωσαν οι Duran Duran 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Φινάλε από τους Duran Duran για τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ - Επιδεινώθηκε το πρόβλημα με την ακοή του
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  • Ο ντράμερ των Duran Duran, Ρότζερ Τέιλορ, αποσύρεται από τα ντραμς λόγω επιδείνωσης προβλημάτων ακοής και εμβοών.
  • Η απόφαση πάρθηκε μετά από προσεκτική σκέψη και ιατρική συμβουλή.
  • Ο Τέιλορ αναφέρει πως η αποχώρησή του γίνεται σε μια θετική περίοδο για το συγκρότημα, μετά από επιτυχημένες περιοδείες και την ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τους οπαδούς και αγάπη προς τα μέλη του συγκροτήματος.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω της σελίδας των Duran Duran στο Instagram.
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Η επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την ακοή του, εμβοές, οδηγεί τον ντράμερ των Duran Duran, Ρότζερ Τέιλορ εκτός του συγκροτήματος στην ίδρυση του οποίου συνέβαλε.

Ο ντράμερ του συγκροτήματος αποσύρεται γενικά από τα ντραμς «μετά από προσεκτική σκέψη και ιατρική συμβουλή», όπως ανακοίνωσαν οι Duran Duran στη σελίδα τους στο Instagram την Πέμπτη.

«Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ», ανέφερε ο Τέιλορ στην ανάρτησή του. «Το να παίζω ντραμς σε αυτό το συγκρότημα ήταν η χαρά της ζωής μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω όπως πρέπει τους οπαδούς για την αγάπη που μας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Όμως η αλήθεια είναι ότι η εμβοή στα αυτιά μου επιδεινώνεται σταθερά και έχω φτάσει στο σημείο όπου πρέπει πλέον να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου» ανέφερε.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τέιλορ δήλωσε ότι «αποχωρεί σε μια πραγματικά υπέροχη στιγμή», προσθέτοντας: «Μόλις επιστρέψαμε από μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, η οποία ακολούθησε τη δεύτερη συναυλία μας ως headliners στο BST Hyde Park, την ένταξή μας στο Rock & Roll Hall of Fame και την επιστροφή μας στο στούντιο με τον Νάιλ Ρότζερς. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο τέλος σε αυτό το κεφάλαιο, με τόσες πολλές ξεχωριστές στιγμές που θα τις θυμάμαι για πάντα. Προχωράω με τεράστια υπερηφάνεια και με τίποτα άλλο παρά αγάπη για τον Σάιμον, τον Νικ και τον Τζον».

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