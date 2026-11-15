Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης

Ήταν ένα από τα παιδιά θαύματά του ελληνικού κινηματογράφου

Μίλτος Τσεκούρας

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης
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  • έθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην κλασική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι».
  • Νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
  • Συμμετείχε σε 25 ταινίες και είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια.
  • Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον Σπύρο Μπιμπίλα μέσω κοινωνικών δικτύων.
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Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στην κλασική κωμωδία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι».

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην αξέχαστη ταινία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές του ελληνικού σινεμά.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του.

Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Από σήμερα ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας... Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφός μας Αθήνα Δόμβρου μάς ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στη ΜΕΘ και ξέραμε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το ’52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες.

Ήταν το αγόρι από τις «Μικρές Αφροδίτες'' και ''Το Ποτάμι'' του Κούνδουρου, ο μικρός από ''Της μιας δραχμής τα γιασεμιά'', ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το ''Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι''. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια. Συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του».

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