Snapshot Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

Η Boom Boom αποτέλεσε σημαντικό στέκι της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής τη δεκαετία του ’80, ξεκινώντας από την παραλία της Καστέλλας.

Τα τελευταία χρόνια η ντίσκο λειτουργούσε στην Παραλιακή, στη συμβολή της Θησέως με την Ποσειδώνος.

Η ντίσκο έκλεισε το 2024, αλλά ο Σούλης Καραγιαννίδης επιδίωκε να την επαναλειτουργήσει σε νέο χώρο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης. Snapshot powered by AI

Ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom, πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωσή της.

Η Boom Boom έγραψε τη δική της ιστορία στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, με αφετηρία την παραλία της Καστέλλας, ενώ τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε στην Παραλιακή, στη συμβολή της Θησέως με την Ποσειδώνος. Για πολλούς, το όνομά της είναι συνδεδεμένο με τα ξενύχτια και τις μουσικές στιγμές μιας ολόκληρης εποχής.

Φίλοι αποχαιρετούν τον ιδιοκτήτη της «Boom-Boom»

Η ντισκοτέκ έκλεισε το 2024, ωστόσο ο Σούλης Καραγιαννίδης αναζητούσε νέο χώρο, με σκοπό να την επαναλειτουργήσει.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, ανακοινώνοντας ότι η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

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