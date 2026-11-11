Πέθανε στα 37 της η influencer η Έμιλι Χάνσον Μίλερ - Το τελευταίο μήνυμα πριν από τον θάνατό της

Snapshot Η influencer Έμιλι Χάνσον Μίλερ, γνωστή ως «ThriftyFatty», πέθανε σε ηλικία 37 ετών στο Κολόμπους του Οχάιο.

Είχε πάνω από 100.000 ακολούθους στο TikTok και Instagram, όπου μοιραζόταν στιγμές από τη ζωή της, τη μόδα και τα ταξίδια της.

Στην τελευταία της ανάρτηση τρεις ημέρες πριν τον θάνατό της, μίλησε ανοιχτά για το πένθος και την επίδρασή του στην καθημερινότητά της.

Φίλοι και συνάδελφοι της εξέφρασαν τη θλίψη τους και την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί και έχει προγραμματιστεί εκδήλωση μνήμης για την 15η Νοεμβρίου στο Κολόμπους. Snapshot powered by AI

Η influencer Έμιλι Χάνσον Μίλερ, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «ThriftyFatty», πέθανε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σε ηλικία 37 ετών. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο περιοδικό PEOPLE εκπρόσωπος του Γραφείου Ιατροδικαστή της κομητείας Φράνκλιν, στο Κολόμπους του Οχάιο, όπου ζούσε η δημιουργός περιεχομένου.

Η είδηση είχε γίνει αρχικά γνωστή μέσα από αναρτήσεις φίλων της στο Instagram, ενώ μετά τη δημοσιοποίησή της αρκετοί άνθρωποι από το περιβάλλον της θέλησαν να την αποχαιρετήσουν με συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Έμιλι Χάνσον Μίλερ είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 ακολούθους στο TikTok και το Instagram, όπου μοιραζόταν στιγμιότυπα από τη ζωή της στο Κολόμπους του Οχάιο.

https://www.instagram.com/p/DeE3S2ojkrc/

Μέσα από τις αναρτήσεις της παρουσίαζε την καθημερινότητά της, ενώ, όπως ανέφερε και στο βιογραφικό της στο Instagram, το περιεχόμενό της επικεντρωνόταν στη μόδα για γυναίκες και στα ταξίδια.

Τα συγκινητικά μηνύματα των φίλων της

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν ήταν η δημιουργός περιεχομένου Jordan Nicole, η οποία περιέγραψε την Έμιλι Χάνσον Μίλερ ως έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε αμέτρητες στιγμές γέλιου.

«Η αγαπημένη μου φίλη Έμιλι έφυγε από αυτόν τον πλανήτη πολύ, πολύ νωρίς», έγραψε σε ανάρτησή της τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, οι δυο τους γελούσαν τόσο πολύ, που συχνά έτρεμαν από τα γέλια και σκούπιζαν τα δάκρυά τους.

«Ήταν μια καταπληκτική αφηγήτρια ιστοριών και ένας άνθρωπος που σε έκανε να αισθάνεσαι υπέροχα με τον εαυτό σου. Μπορούσα να βρίσκομαι κοντά της για ώρες και να είμαι ευτυχισμένη», πρόσθεσε.

Στο ίδιο κλίμα, η φίλη της Madelyne Riley αναφέρθηκε στην αυθεντικότητα και τη γενναιοδωρία της, τονίζοντας πόσο πολύ είχε εμπνεύσει τους ανθρώπους γύρω της.

«Η αγάπη και η συμπόνια σου δεν είχαν όρια. Ήσουν ειλικρινά, αυθεντικά και χωρίς καμία απολογία ο εαυτός σου. Ενέπνευσες τόσους πολλούς ανθρώπους, κι εγώ ήμουν στην κορυφή αυτής της λίστας, κάθε μέρα. Ήσουν η ίδια η προσωποποίηση της αγάπης», έγραψε.

«Το γέλιο σου ήταν πραγματικά μεταδοτικό και φώτιζες κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινες. Τι τιμή που σε γνώρισα. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά μου φίλη», συμπλήρωσε.

Η δημιουργός Claudia, γνωστή στο διαδίκτυο ως «miles.and.smiles», επέλεξε επίσης να την αποχαιρετήσει με έναν τρόπο που συνδεόταν με την προσωπικότητά της και τις κοινές τους αναμνήσεις.

«Το blogging μού χάρισε πολλούς υπέροχους φίλους και εσύ ήσουν ένα από εκείνα τα διαμάντια που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε, προσθέτοντας ότι επέλεξε να γιορτάσει τη ζωή της με έναν χορό στην κουζίνα, υπό τους ήχους ενός τραγουδιού που της τη θύμιζε.

Η τελευταία ανάρτηση για το πένθος, τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό της

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η τελευταία δημόσια ανάρτηση της Έμιλι Χάνσον Μίλερ στο Instagram, η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό της. Η 37χρονη δημιουργός περιεχομένου είχε μιλήσει ανοιχτά για τη θλίψη που βίωνε μετά την απώλεια αγαπημένων της προσώπων, αποκαλύπτοντας πόσο είχε επηρεάσει κάθε πλευρά της ζωής της.

«Την περασμένη εβδομάδα νομίζω ότι όλα με κατέκλυσαν. Όσο προσπαθούσα να τα αγνοώ, το πένθος μου είχε επηρεάσει κάθε κομμάτι της ζωής μου», είχε γράψει.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι συνειδητοποίησε πως δεν φρόντιζε τον εαυτό της όσο θα έπρεπε. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία της προκειμένου όσοι από τους ακολούθους της περνούσαν επίσης μια περίοδο απώλειας να αισθανθούν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει και ότι δεν είναι μόνοι.

https://www.instagram.com/p/DfiLg1tCqdv/

Συνεχίζοντας, χρησιμοποίησε μια συμβολική εικόνα για να περιγράψει τη διαδρομή της μέσα στο πένθος, παρομοιάζοντάς την με μια σχεδία που προσπαθεί να φτάσει ξανά στη στεριά.

«Δεν έχω κάποιον μαγικό τρόπο να βάλω ένα όμορφο τέλος σε όλα αυτά, καθώς ακόμη προσπαθώ να ολοκληρώσω τη δική μου σχεδία. Όμως, όσο δουλεύω πάνω στη δική μου, αν κι εσύ δουλεύεις πάνω στη δική σου, γιατί δεν δένεις τη δική σου με τη δική μου, ώστε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε μαζί στη στεριά;», έγραψε.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου της, ενώ η αιτία θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί.

Η οικογένεια και οι φίλοι της έχουν προγραμματίσει εκδήλωση στη μνήμη της για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Κολόμπους του Οχάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης