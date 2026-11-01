Διάσημος fitness influencer και αστέρι του OnlyFans, σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Snapshot Ο 29χρονος fitness influencer και αστέρας του OnlyFans, Λίαμ Φιτζέραλντ, σκοτώθηκε σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Μαϊάμι τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η σύντροφός του, Τζέιμι Λιν Ριναλντί, ανακοίνωσε τον θάνατό του στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι υπέστη σοβαρά τραύματα και δεν επανήλθε στη ζωή παρά τις προσπάθειες διάσωσης.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Ο Φιτζέραλντ είχε πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram και προωθούσε περιεχόμενο fitness, μόδας και χρηματοοικονομικών, καθώς και τον λογαριασμό του στο OnlyFans.

Είχε εκφράσει το πάθος του για βοήθεια στους άλλους και αγαπούσε τις μοτοσικλέτες, συχνά δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο με τη μηχανή του βρήκε ο 29χρονος influencer του fitness και αστέρας του OnlyFans, Λίαμ Φιτζέραλντ, σε τροχαίο με μοτοσικλέτα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο Μαϊάμι. Ήταν 29 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύντροφός του, Τζέιμι Λιν Ριναλντί.

«Με βαριά καρδιά μοιράζομαι τη συντριπτική είδηση ότι ο Λίαμ απεβίωσε μετά από τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στις 30 Οκτωβρίου, περίπου στις 2 π.μ.», έγραψε η Ριναλντί στο Instagram το Σάββατο.

«Υπέστη σοβαρά τραύματα και, παρά τις προσπάθειες όσων προσπάθησαν απεγνωσμένα να τον σώσουν, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή», συνέχισε.«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τη θλίψη αυτής της απώλειας. Αυτή είναι μια απίστευτα δύσκολη και οδυνηρή στιγμή για όλους όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν», πρόσθεσε η Ρινάλντι.

Οι ακριβείς περιστάσεις του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο Φιτζέραλντ είχε πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram, όπου μοιραζόταν τακτικά συμβουλές για τη φυσική κατάσταση, περιεχόμενο σχετικά με τη μόδα και συμβουλές για τα οικονομικά. Ο influencer διατηρούσε επίσης λογαριασμό στο OnlyFans, τον οποίο προωθούσε μέσω της ιστοσελίδας του.

Γεννημένος στο Έβανσβιλ του Ουισκόνσιν, ο Φιτζέραλντ πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, πριν μετακομίσει στην Αριζόνα στα 18 του και αργότερα στο Μαϊάμι στα 24.

Σε συνέντευξη που έδωσε τον Φεβρουάριο του 2026 στο περιοδικό Inked, ο Φιτζέραλντ μίλησε για το πάθος του να βοηθά τους άλλους, λέγοντας: «Θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους, είτε πρόκειται για φυσική κατάσταση είτε για την ανάπτυξη μιας μάρκας».

Ο Φιτζέραλντ επίσης έδειχνε συχνά την αγάπη του για τις μοτοσικλέτες στα κοινωνικά δίκτυα.Τον Ιούνιο, μοιράστηκε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς μπλούζα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Δεν μοιάζει καθόλου με μένα».

Ορισμένοι σχολιαστές, ωστόσο, έχουν από τότε σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση με μηνύματα που προειδοποιούν για τους κινδύνους των μοτοσικλετών.