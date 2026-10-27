Νύχτα κόλαση στο Μπιλμπάο μετά από ακύρωση εκδήλωσης influencer - Βίντεο

Snapshot Στο Μπιλμπάο ξέσπασαν ταραχές και πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και κάδοι απορριμμάτων μετά την ακύρωση εκδήλωσης του influencer Βίτο Κουίλες.

Πάνω από 20 άτομα συνελήφθησαν σε επεισόδια με εμπρησμούς, οδοφράγματα και επιθέσεις σε καταστήματα.

Η εκδήλωση είχε ακυρωθεί νωρίτερα και δεν υποστηριζόταν από το Πανεπιστήμιο του Ντέουστο, όπου σημειώθηκαν οι συγκεντρώσεις.

Οι ταραχές ξεκίνησαν όταν ομάδες διαδηλωτών παρέμειναν στην περιοχή και προκάλεσαν ζημιές, παρά την ακύρωση της εκδήλωσης.

Η Ασφάλεια καταδίκασε τις επιθέσεις και τις χαρακτήρισε προμελετημένες για πρόκληση ταραχών. Snapshot powered by AI

Ταραχές ξέσπασαν στο Μπιλμπάο και ακολούθησαν συγκρούσεις σε όλη την πόλη, αφού μαζικές διαδηλώσεις φοιτητών και μελών αριστερών οργανώσεων οδήγησαν στην ακύρωση μιας εκδήλωσης που είχε προγραμματίσει ο σχολιαστής και Influencer Βίτο Κουίλες. Πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι πυρπολήθηκαν αρκετά αυτοκίνητα και κάδοι απορριμμάτων.

Πάνω από 20 ήταν οι συλλήψεις από τα επεισόδια.

Ο Βίτο Κουίλες (Vito Zoppellari Quiles) είναι Ισπανός συντηρητικός πολιτικός ακτιβιστής, ινφλουένσερ και ανταποκριτής των μέσων ενημέρωσης

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στη γειτονιά Ντέουστο (Deusto), αφού ο Βίτο Κουίλες ανέστειλε την εκδήλωσή του, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 7:00 μ.μ. Τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα κάηκαν, καθώς και αρκετά κοντέινερς και μια μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας. Οδοφράγματα στήθηκαν κυρίως στη λεωφόρο Λεχεντακάρι Αγίρρε και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έβαλαν οι διαδηλωτές.

Το πρωί της Δευτέρας, χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο κέντρο του Μπιλμπάο σε μια διαδήλωση που οργάνωσε η Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS). Το απόγευμα, δύο πορείες έγιναν μπροστά από το Πανεπιστήμιο του Ντέουστο, κατά της παρουσίας του Κουίλες.

Η πανεπιστημιούπολη ήταν κλειστή από τις 3:00 μ.μ., αφού ανέστειλε όλες τις δραστηριότητές της κατόπιν υποδείξεων της Ερτζάιντζας. Το πανεπιστήμιο είχε καταστήσει σαφές ότι η εκδήλωση ήταν εκτός του ιδρύματος, ότι δεν την οργάνωσε ούτε την υποστήριξε και ότι δεν είχε επιτρέψει να γίνει εντός των εγκαταστάσεων.

Ο Βίτο Κουίλες είχε ακυρώσει ήδη την εκδήλωση στις 4:06 μ.μ., ώρες πριν το ανακοινώσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ένταση ξεκίνησε περίπου στις 18:30, όταν ομάδες διαδηλωτών παρέμειναν στην περιοχή όπου νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις κατά της εκδήλωσης του Κουίλες. Μέσα σε περίπου μία ώρα, οι δρόμοι στην περιοχή είχαν αποκλειστεί πλήρως από την κυκλοφορία με κάδους απορριμάτων και είχαν παραδοθεί στις φλόγες.

Επεισόδια, εμπρησμοί και οδοφράγματα καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία του Μπιλμπάο, ενώ καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις και λεηλατήθηκαν.

Η Ασφάλεια καταδίκασε τις συμπλοκές και ανέφερε ότι μια ομάδα κατευθύνθηκε προς το τμήμα του Ντέουστο πετώντας πέτρες και βάζοντας φωτιά στη μοτοσικλέτα του δήμου. Το Τμήμα Ασφαλείας θεωρεί ότι όσοι διέπραξαν τις επιθέσεις ενήργησαν εκ προμελέτης για να προκαλέσουν ταραχές, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι η εκδήλωση του Κουίλες είχε ακυρωθεί.

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