Γαλλία: Πεδίο μάχης το Παρίσι με 1.000 προσαγωγές - Συγκρούσεις σε Νίκαια και Λιλ

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ειρηνική διαδήλωση κατέληξε σε σφοδρές συγκρούσεις διάρκειας 45 λεπτών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γαλλία: Πεδίο μάχης το Παρίσι με 1.000 προσαγωγές - Συγκρούσεις σε Νίκαια και Λιλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Παρίσι, ειρηνική διαδήλωση εξελίχθηκε σε συγκρούσεις διάρκειας 45 λεπτών με ρίψη αντικειμένων και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.
  • Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε 1.000 προσαγωγές σε όλη τη χώρα, με 70.000 αστυνομικούς να κινητοποιούνται για την αποτροπή εκτεταμένων καταστροφών.
  • Στη Νίκαια και τη Λιλ σημειώθηκαν πρωτοφανείς συγκρούσεις μεταξύ δεξιών και ακροαριστερών ομάδων.
  • Καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί διαδηλωτών στην Τουλούζη και το Κλερμόν Φεράν.
  • Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας με αντιτρομοκρατικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα και αποκλεισμούς κεντρικών σημείων σε Παρίσι και άλλες πόλεις.
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Σκηνικό έντασης επικράτησε σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, με τα επεισόδια να επισκιάζουν τις ειρηνικές κινητοποιήσεις μαθητών, συνδικάτων, αγροτών και ακτιβιστών για το κόστος διαβίωσης και την παιδεία. Ο απολογισμός των γαλλικών αρχών κάνει λόγο για 1.000 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που 70.000 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν για να αποτρέψουν την επανάληψη των εκτεταμένων καταστροφών του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ειρηνική διαδήλωση κατέληξε σε σφοδρές συγκρούσεις διάρκειας 45 λεπτών. Ομάδες μαυροντυμένων ατόμων επιτέθηκαν στον αστυνομικό φραγμό, πετώντας αντικείμενα και κομμάτια μαρμάρου από σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, καταφέρνοντας σταδιακά να απωθήσουν το πλήθος προς την περιοχή Πορτ ντε Βανσέν.

France Protests
A police officer throws a teargas canister to a protesters after a demonstration against rising living costs in Rennes, France, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Jeremias Gonzalez)AP

Η αποτίμηση του υπουργείου Εσωτερικών

Παρά την ένταση, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία διατήρησε τον πλήρη έλεγχο και απέτρεψε την πρόσβαση των ταραχοποιών στα κέντρα των πόλεων. Σχολιάζοντας τη ραγδαία αύξηση των προσαγωγών (1.000 έναντι περίπου 450 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο), τη χαρακτήρισε ενθαρρυντική εξέλιξη για την επιβολή της τάξης, εν αναμονή της τελικής αξιολόγησης.

Ένα νέο και ανησυχητικό στοιχείο των κινητοποιήσεων ήταν οι πρωτοφανείς συμπλοκές μεταξύ δεξιών και ακροαριστερών ομάδων σε Νίκαια και Λιλ. Παράλληλα, καταγράφηκαν δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί: στην Τουλούζη ένας διαδηλωτής έχασε δάχτυλα του χεριού του και στο Κλερμόν Φεράν ένας δεύτερος τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

France Protests
A protester holds a French flag during a demonstration against rising living costs in Strasbourg, France, Saturday, Oct. 24, 2026. (AP Photo/Jean-Francois Badias)AP

Στη Μασσαλία και την Γκρενόμπλ (όπου νεαροί λεηλάτησαν σούπερ μάρκετ) σημειώθηκαν καταστροφές, ενώ σε Λυόν, Κεμπέρ και Πο πλήθος κόσμου αψήφησε τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, οδηγώντας σε νέες αντιπαραθέσεις με την αστυνομία. Στην Ορλεάνη, χιλιάδες διαδήλωσαν αντιφασιστικά, με αφορμή το συνέδριο του κόμματος της Μαρίν Λε Πεν.

«Φρούριο» οι γαλλικές πόλεις

Για την αντιμετώπιση του πολυμέτωπου κύματος διαμαρτυριών, η κυβέρνηση εφάρμοσε σχέδιο ύψιστης ασφαλείας. Στο Παρίσι επιστρατεύτηκαν ειδικές αντιτρομοκρατικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα και αύρες «Κένταυρος» απέκλεισαν το κοινοβούλιο και το προεδρικό μέγαρο, ενώ το Λούβρο παρέμεινε κλειστό και τα καταστήματα οχυρώθηκαν με κιγκλιδώματα. Οι αρχές μάλιστα τροποποίησαν τη διαδρομή της κεντρικής πορείας για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια των συμμετεχόντων.

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