Γαλλία: 1.000 συλλήψεις σε διαδηλώσεις σε όλη την χώρα - Επεισόδια με ρίψη δακρυγόνων στο Παρίσι

Snapshot Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν περίπου 70.000 αστυνομικούς για την επιτήρηση των διαδηλώσεων, αυξάνοντας τις δυνάμεις ασφαλείας κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σχεδόν 1.000 άτομα συνελήφθησαν ή προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, με επεισόδια να σημειώνονται κυρίως στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.

Οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν από 410.000 έως 800.000 συμμετέχοντες, ανάλογα με τις εκτιμήσεις, με αιτήματα που αφορούν την ακρίβεια, τις συνθήκες εκπαίδευσης και τα κοινωνικά προβλήματα.

Η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στις συγκεντρώσεις για την προστασία πολιτών και υποδομών, προκαλώντας αντιδράσεις από συνδικαλιστικές και αριστερές οργανώσεις.

Οι κινητοποιήσεις αυξάνουν την πολιτική πίεση στον πρόεδρο Μακρόν, ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι συζητήσεις για την ασφάλεια παραμένουν κεντρικά θέματα στη Γαλλία. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι αρχές στην Γαλλία κατά τη διάρκεια των νέων διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε διάφορες πόλεις της χώρας, μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις πυρκαγιές και τις λεηλασίες που είχαν σημειωθεί στο περιθώριο προηγούμενων κινητοποιήσεων.

Παρότι οι περισσότερες πορείες ξεκίνησαν ειρηνικά, στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Για την αποτροπή νέων περιστατικών βίας, η κυβέρνηση ανέπτυξε περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνοντας κατά περίπου 20% τις δυνάμεις ασφαλείας σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αρχές είχαν επίσης λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας για εμπορικά καταστήματα και δημόσιους χώρους, ενώ σε ορισμένες πόλεις επιβλήθηκαν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στις συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των γαλλικών αρχών, σχεδόν 1.000 άνθρωποι συνελήφθησαν ή προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι οι περισσότερες πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, παρά τα επεισόδια που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένα σημεία.

Marseille ce soir : les policiers pris pour cible sous une pluie de mortiers pendant que des commerces sont visés par des pillages en marge de la manif 🚨 Le 14 juillet avec trois mois d'avance, et le ministre de l'Intérieur regarde le feu d'artifice depuis son canapé https://t.co/NETh7lWWOI — L'Insécurité en Direct 🇫🇷 (@patriotechrist) October 24, 2026

Διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συμμετοχή

Οι κινητοποιήσεις συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, με τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων να διαφέρουν σημαντικά. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τη συμμετοχή σε 410.000 άτομα σε όλη τη χώρα, ενώ το συνδικάτο CGT έκανε λόγο για περίπου 800.000 διαδηλωτές.

Στο Παρίσι, σύμφωνα με τις αρχές, στους δρόμους βρέθηκαν περίπου 110.000 άνθρωποι. Η CGT υπολόγισε τον αριθμό τους σε 250.000.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν μαθητές λυκείων, φοιτητές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέλη του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» και πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς. Τα αιτήματα αφορούσαν τις συνθήκες στα σχολεία, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Επεισόδια στο τέλος της πορείας στο Παρίσι

Η διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα ξεκίνησε χωρίς σοβαρές εντάσεις, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε προς το τέλος της, κοντά στο σημείο ολοκλήρωσης της πορείας, στην περιοχή Porte de Vincennes.

Ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και εκτόξευση νερού υπό πίεση, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος. Οι συγκρούσεις εκδηλώθηκαν ενώ οι αρχές είχαν περιορίσει τη διαδρομή της πορείας στα νοτιοανατολικά της πόλης, μακριά από κεντρικές περιοχές που είχαν πληγεί από τις λεηλασίες της προηγούμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, επεισόδια και αστυνομικές επιχειρήσεις καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λυών, το Κλερμόν-Φεράν, το Στρασβούργο, η Νάντη και η Νίκαια. Σε ορισμένες περιοχές οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα ή εκτοξευτήρες νερού για να αντιμετωπίσουν τις εντάσεις.

Οι αρχές είχαν θέσει υπό αυστηρό έλεγχο τις συγκεντρώσεις, καθώς παρέμενε έντονη η ανησυχία για επανάληψη των εκτεταμένων καταστροφών της προηγούμενης εβδομάδας, όταν καταστήματα λεηλατήθηκαν και δημόσια κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Αντιδράσεις για τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων σε ορισμένες περιοχές προκάλεσαν αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς. Οι επικριτές των αποφάσεων υποστήριξαν ότι οι περιορισμοί δυσχεραίνουν την άσκηση του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι τα μέτρα είναι αναγκαία για την προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υποδομών, μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας που είχαν προηγηθεί.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιχείρησαν, παράλληλα, να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των πορειών, οργανώνοντας ομάδες περιφρούρησης με στόχο να αποτρέψουν την παρείσφρηση ατόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεισόδια.

Πολιτική πίεση στον Μακρόν

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν νέα δοκιμασία για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες διευρύνει το μέτωπο των αντιδράσεων προς την κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο να ανταποκριθεί στα αιτήματα των διαδηλωτών, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια γενική απεργία θα μπορούσε να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, στην Ορλεάνη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση κατά της ακροδεξιάς, με αφορμή το συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν. Οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν την ευρύτερη πολιτική πόλωση που επικρατεί στη Γαλλία, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μακρόν συναντήθηκε για πρώτη φορά με εκπροσώπους μαθητών λυκείου, οι κινητοποιήσεις των οποίων αποτέλεσαν την αφετηρία του ευρύτερου κύματος διαμαρτυριών. Οι μαθητές ζητούν παρεμβάσεις για τις συνθήκες εκπαίδευσης και την ενίσχυση των σχολικών δομών, ενώ το προεδρικό περιβάλλον έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η συνέχεια των κινητοποιήσεων και η αντίδραση της κυβέρνησης αναμένεται να καθορίσουν την εξέλιξη της κρίσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνική δυσαρέσκεια και η συζήτηση για την ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής.

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