Live - «Ηφαίστειο» η Γαλλία, χιλιάδες στους δρόμους: Διαδηλώσεις υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Αντιδράσεις για την αλλαγή διαδρομής στην πορεία του Παρισιού - Αστυνομικές μονάδες και τεθωρακισμένα οχήματα της χωροφυλακής έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας

Μίλτος Τσεκούρας

Live - «Ηφαίστειο» η Γαλλία, χιλιάδες στους δρόμους: Διαδηλώσεις υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω νέων διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις, μία εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες ταραχές.
  • Στο Παρίσι, η πορεία των διαδηλωτών μεταφέρθηκε από το κέντρο προς τα νοτιοανατολικά, παρά την αντίδραση των συνδικάτων.
  • Στη Λυών σημειώθηκαν συγκρούσεις με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων σε άλλες ζώνες.
  • Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότι οξύνει την ένταση και κάλεσε την κυβέρνηση να αλλάξει στάση για να σταματήσουν οι συγκρούσεις.
  • Οι αρχές διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα ενόψει πιθανών νέων επεισοδίων και εβδομαδιαίων κινητοποιήσεων.
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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία, καθώς νέες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις, μία εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες ταραχές, τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου.

Στο Παρίσι, η εικόνα παραμένει προς το παρόν ήρεμη, με την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, ωστόσο, να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Αστυνομικές μονάδες και τεθωρακισμένα οχήματα της χωροφυλακής έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις.

Αλλαγή διαδρομής στην πορεία του Παρισιού

Την ίδια ώρα, το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή κατά της τροποποίησης της διαδρομής της διαδήλωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του σχεδιασμού των αρχών. Η πορεία μεταφέρθηκε από το κέντρο της πόλης προς τα νοτιοανατολικά και ξεκίνησε από την Πορτ ντ’ Ιταλί, με τελικό προορισμό την Πορτ ντε Βενσέν, μέσω των λεωφόρων των Στραταρχών.

Η κινητοποίηση άρχισε μία ώρα νωρίτερα από την αρχικά καθορισμένη ώρα, ενώ η αλλαγή της διαδρομής έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Οι εκπρόσωποί τους υποστηρίζουν ότι η νέα χάραξη αποδυναμώνει τον συμβολισμό της διαδήλωσης, καθώς το αρχικό σχέδιο προέβλεπε πορεία από την πλατεία της Βαστίλης έως την πλατεία της Νασιόν.

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Επεισόδια στη Λυών με χρήση δακρυγόνων

Ένταση καταγράφηκε και στη Λυών, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις στην πλατεία Ζαν Μασέ, στο 7ο διαμέρισμα της πόλης. Στην περιοχή έγινε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν περιλαμβάνεται στις ζώνες όπου έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την πορεία των κινητοποιήσεων, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Μελανσόν κατά Μακρόν: «Να σταματήσουν οι προκλήσεις»

Σφοδρή επίθεση στον Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε ο υποψήφιος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, μιλώντας από τη διαδήλωση στο Παρίσι.

Ο Μελανσόν κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι συμβάλλει στην όξυνση της έντασης, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλωτές επιδεικνύουν μαζική συμμετοχή, συλλογική πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή κινητοποίηση σημαντική στιγμή για την ιστορία των λαϊκών κινημάτων στη χώρα.

Εκτίμησε, επίσης, ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν σε εβδομαδιαία βάση, εφόσον η κυβέρνηση δεν αλλάξει στάση, καλώντας τον Μακρόν να αναθεωρήσει την πολιτική του και να σταματήσει, όπως είπε, τις προκλήσεις που τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.

Αντιδράσεις και για το συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης

Έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων καταγράφεται και στην Ορλεάνη, όπου πραγματοποιείται συνέδριο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Στην πόλη αναμένεται να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 10.000 διαδηλωτές, οι οποίοι αντιτίθενται στη διεξαγωγή του συνεδρίου και προγραμματίζουν κινητοποιήσεις με αντιφασιστικά συνθήματα. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν επίσης ηγετικά στελέχη των κομμάτων της Αριστεράς και εκπρόσωποι των συνδικάτων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί ανακοίνωσε ότι συγκαλεί σήμερα διυπουργική επιτροπή για τη διαχείριση της κρίσης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών απηύθυνε μήνυμα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας τους να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και ευελιξία. «Γνωρίζω τις πράξεις βίας με τις οποίες θα βρεθείτε αντιμέτωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές, ομάδες διαδηλωτών που πρόσκεινται στην άκρα Αριστερά αναμένεται να κινηθούν σε διάφορα σημεία του Παρισιού, με στόχο, όπως εκτιμάται, να προκαλέσουν επεισόδια.

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