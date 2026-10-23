Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο - Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί

Κλειστά πολλά μουσεία, αναβάλλονται ποδοσφαιρικοί αγώνες

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο - Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία θα κινητοποιηθούν περίπου 70.000 αστυνομικοί το Σάββατο λόγω νέων κινητοποιήσεων, με αυξημένη επιφυλακή για βίαιες ενέργειες και λεηλασίες.
  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με εκπροσώπους των μαθητών λυκείου που ζητούν συνέχιση των διαδηλώσεων και την αναμόρφωση της πλατφόρμας Parcoursup.
  • Θα επιτραπούν μόνο οι διαδηλώσεις που οργανώνονται από τα συνδικάτα, ενώ σε πολλές πόλεις επιβάλλονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας και περιορισμοί στις διαδηλώσεις.
  • Πολλά μουσεία, πολιτιστικοί χώροι και ποδοσφαιρικοί αγώνες θα παραμείνουν κλειστά ή θα αναβληθούν για προληπτικούς λόγους λόγω των κινητοποιήσεων.
  • Στην Ορλεάνη θα πραγματοποιηθεί συνέδριο της ακροδεξιάς και αναμένονται μεγάλες αντιδιαδηλώσεις με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.
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Περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης θα είναι επί ποδός αύριο Σάββατο στη Γαλλία, στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα, την ώρα που σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν «πολλά καλέσματα» για «διάπραξη βιαιοπραγιών» και «λεηλασίες», σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μετά τις ταραχές του περασμένου Σαββατοκύριακου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε σήμερα στην πρώτη γραμμή: δέχτηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τις ενώσεις των μαθητών του λυκείου που απευθύνουν κάλεσμα να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις. Πρόκειται επίσης αργότερα να συναντηθεί και με εκπροσώπους των δυνάμεων ασφαλείας.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες η ακροδεξιά εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, ο πρόεδρος Μακρόν προήδρευσε το πρωί ενός συμβουλίου άμυνας, έπειτα από μια τεταμένη εβδομάδα, με αλλεπάλληλες απαγορεύσεις κυκλοφορίας και διαδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί μεταβαίνει στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, το δημαρχείο της οποίας πυρπολήθηκε στις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές νωρίτερα αναφέρθηκε στα «πολλά καλέσματα, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, για διάπραξη καταστροφών» και «λεηλασιών» στη «δεύτερη πράξη» των μαθητικών και κοινωνικών κινητοποιήσεων, αύριο. Όπως ανακοίνωσε, θα κινητοποιηθούν 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, από 60.000 που ήταν στις 17 Οκτωβρίου, όταν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα συμμετείχαν 550-800.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Γαλλία - Διαδηλώσεις

Σήμερα το απόγευμα, περίπου 20 εκπρόσωποι των μαθητών λυκείου έγιναν δεκτοί επί τρεις ώρες από τον Μακρόν που ήθελε «να ακούσει τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους».

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι» είπε ο Ναταναέλ Κομπαρί, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μαθητικής ένωσης Renouveau, ζητώντας «να συνεχιστεί η κινητοποίηση» για να διατηρηθεί η «σύγκρουση» με την κυβέρνηση, έπειτα από έναν μήνα διεκδικήσεων που αφορούν κυρίως τις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων και την κατάργηση της πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού Parcoursup.

Ωστόσο, εξερχόμενος του προεδρικού μεγάρου εξέφρασε ικανοποίηση επειδή ο Μακρόν «τους ακούει» και υποσχέθηκε την «πλήρη αναμόρφωση» του Parcoursup. «Περιμένουμε τη συνάντησή μας (σ.σ. τη Δευτέρα) με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί», πρόσθεσε.

«Παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι ο Εμανουέλ Μακρόν (...) έχει ασκήσει μια πολιτική καταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης», είπε από την πλευρά του ο Λουί Λετουμπλόν, της οργάνωσης Les Lycéens.

Παράλληλα με αυτές τις συζητήσεις, ο αρχηγός του κράτους συνεχίζει να δίνει έμφαση στη σταθερότητα και την αυστηρότητα. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι το Σάββατο θα επιτραπούν μόνο οι διαδηλώσεις που οργανώνονται από τα συνδικάτα. Στο Παρίσι επιτράπηκε μόνο μία πορεία και ο δήμος της πόλης κάλεσε τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας ζήτησε από τους εμπόρους να καταφύγουν, εάν μπορούν, σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης.

Η διασυνδικαλιστική επιτροπή που οργανώνει τη διαδήλωση στο Παρίσι κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα μια «απαράδεκτη» αλλαγή διαδρομής που επιβλήθηκε από την αστυνομία.

Aftermath of clashes during national day of protest against high living costs in France

Στη Λυών (νοτιοανατολικά), το κέντρο της πόλης θα απαγορευτεί στους διαδηλωτές, ενώ στη Μασσαλία (νότος) μια διαδήλωση τελικά επιτράπηκε, παρόλο που η νομαρχία είχε απαγορεύσει την Πέμπτη κάθε συγκέντρωση.

Άλλο σημείο έντασης του Σαββατοκύριακου είναι το συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού (RN, ακροδεξιά) που θα φιλοξενηθεί αυτό το διήμερο στην Ορλεάνη. Μεταξύ 20.000 και 30.000 ακτιβιστές κατά του RN ακτιβιστές αναμένονται το Σάββατο στην πόλη. Η διαδρομή της διαδήλωσής τους, η οποία επρόκειτο να περάσει από το κέντρο της πόλης, τροποποιήθηκε σήμερα. Περίπου 3.000 μέλη των δυνάμεις ασφαλείας θα αναπτυχθούν στην Ορλεάνη.

Λόγω των κινητοποιήσεων αναβάλλονται επίσης πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος που ήταν προγραμματισμένοι για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πολλά μουσεία και πολιτιστικοί χώροι, όπως η Όπερα του Παρισιού και οι Βερσαλλίες, δεν θα λειτουργήσουν αύριο, για προληπτικούς λόγους. Κλειστά θα είναι επίσης τα Ιδρύματα Καρτιέ και Λουί Βιτόν, το Χρηματιστήριο και η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Πολιτισμού προανήγγειλε ότι κλειστά θα παραμείνουν πολλά μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Λούβρο, ενώ η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel που φιλοξενείτο στο Γκραν Παλαί, ολοκληρώθηκε σήμερα, δύο ημέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

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