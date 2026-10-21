Γαλλία: Σε κλοιό ασφαλείας το Παρίσι – Μαζική ανάπτυξη δυνάμεων για τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας την ώρα που η κυβέρνηση προετοιμάζεται για νέο γύρο κινητοποιήσεων

Γιάννης Φιλιππάκος

Γαλλία: Σε κλοιό ασφαλείας το Παρίσι – Μαζική ανάπτυξη δυνάμεων για τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Παρίσι έχει τεθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικές περιοχές μετά τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου.
  • Οι γαλλικές αρχές προγραμματίζουν μαζική ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας και συνδρομή στρατιωτικών για τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.
  • Σε άλλες πόλεις, όπως η Λιόν και η Μασσαλία, έχουν επιβληθεί περιορισμοί και απαγορεύσεις κυκλοφορίας για την πρόληψη επεισοδίων.
  • Η κυβέρνηση παραδέχεται αστοχίες στην αξιολόγηση των πληροφοριών και στη διαχείριση των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου, με τον αριθμό των διαδηλωτών να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.
  • Οι έρευνες για τα επεισόδια συνεχίζονται, με συλλήψεις και προσπάθειες ταυτοποίησης των δραστών, ενώ η Εθνοσυνέλευση εξετάζει τους χειρισμούς των αρχών.
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Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πέρασε τη νύχτα το Παρίσι, με τις αρχές να επιβάλλουν εκ νέου απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας και την περιοχή Λεζ Αλ, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου.

Το μέτρο ίσχυσε από τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, ενώ η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, από τις 20:00 είχαν απαγορευτεί οι μη εγκεκριμένες συγκεντρώσεις γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων, την Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία, τα Ηλύσια Πεδία και μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Μέχρι τα ξημερώματα δεν είχαν καταγραφεί επεισόδια αντίστοιχης έκτασης με εκείνα του Σαββατοκύριακου, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν αναπτυγμένες σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες πόλεις. Στη Λιόν ανανεώθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο, ενώ στη Μασσαλία επιβλήθηκαν περιορισμοί για ασυνόδευτους ανηλίκους σε εμπορικές περιοχές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας το Σάββατο

Η προσοχή των γαλλικών αρχών στρέφεται πλέον στο Σάββατο, όταν έχει προγραμματιστεί νέος γύρος κινητοποιήσεων.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε «μαζική» ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι αστυνομικοί και χωροφύλακες θα κινητοποιηθούν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές γνωστοποίησε ότι στην επιχείρηση του Σαββάτου θα συνδράμουν και στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως στη φύλαξη κρίσιμων σημείων και υποδομών, ώστε να αποδεσμευθούν περισσότεροι αστυνομικοί για την επιτήρηση των διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να αποφύγει επανάληψη της εικόνας της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι αρχές αιφνιδιάστηκαν από το μέγεθος των κινητοποιήσεων και σε αρκετές πόλεις ακολούθησαν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες.

Νέα καλέσματα έχουν ήδη απευθυνθεί από φοιτητικές οργανώσεις και άλλες ομάδες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ δράσεις για το Σάββατο προαναγγέλλουν και ομάδες που εμφανίζονται με αναφορές στα «Κίτρινα Γιλέκα».

Συνεχίζονται οι μικρότερες κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και την Τρίτη, αν και σε σαφώς μικρότερη κλίμακα.

Στη Ρεν περίπου 400 άτομα, κυρίως μαθητές και φοιτητές, συμμετείχαν σε πορεία, ενώ στη Λιόν στους δρόμους βγήκαν περίπου 750 διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου. Περίπου 200 ερευνητές έχουν αναλάβει την ταυτοποίηση προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις βιαιότητες και τις λεηλασίες.

Στη Λιμόζ συνελήφθη επίσης ένας ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό του ιστορικού δημαρχείου, με τις αρχές να εξετάζουν εάν στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα.

Στο μικροσκόπιο η αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το πώς οι αρχές αιφνιδιάστηκαν από την έκταση των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί αστοχίες στην αξιολόγηση των πληροφοριών και στην πρόβλεψη της συμμετοχής, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις υπολόγιζαν περίπου 230.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τελικά έφτασαν τις 550.000.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αδυναμία των υπηρεσιών να εκτιμήσουν εγκαίρως τη μαζική συμμετοχή νέων, αλλά και τον ρόλο που έπαιξαν πλατφόρμες όπως το TikTok και το Telegram στη γρήγορη διάδοση των καλεσμάτων.

Παράλληλα, η Εθνοσυνέλευση κινείται προς τη διερεύνηση των χειρισμών των αρχών κατά τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να αιφνιδιαστεί ενόψει των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

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