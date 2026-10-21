Τραμπ: H Λεπέν είναι η «συντηρητική φωνή» στη Γαλλία

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, υποστήριξε όμως ότι της έχουν «φερθεί άσχημα»

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: H Λεπέν είναι η «συντηρητική φωνή» στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Μαρίν Λεπέν «τη συντηρητική φωνή» στη Γαλλία, χωρίς να δηλώσει ανοιχτή στήριξη για τις προεδρικές εκλογές του 2027.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Λεπέν έχει υποστεί αδικίες, παρά το γεγονός ότι δεν την γνωρίζει προσωπικά.
  • Η Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή στέρησης δικαιώματος εκλέγεσθαι, η οποία όμως έχει μερική αναστολή, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027.
  • Ο Τραμπ συνέδεσε τις πρόσφατες ταραχές στη Γαλλία με μεταναστευτικά και ιδεολογικά ζητήματα, προωθώντας τη δική του αντιμεταναστευτική ατζέντα.
  • Σε προεκλογική ομιλία και μέσω ανάρτησης, ο Τραμπ κάλεσε την Ευρώπη να κλείσει τα σύνορά της και να απελάσει όσους θεωρεί εχθρικούς προς τις χώρες της.
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Στη Μαρίν Λεπέν αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «τη συντηρητική φωνή» στη Γαλλία, χωρίς πάντως να φτάσει στο σημείο να δηλώσει ότι τη στηρίζει για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Δεν τη γνωρίζω, δεν την έχω συναντήσει, αλλά νομίζω ότι της έχουν φερθεί άσχημα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση δημοσιογράφου του AFP για το αν θα στήριζε τη Λεπέν.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις ταραχές των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, πρόσθεσε: «Ύστερα από όλα αυτά, είναι ξεκάθαρα… είναι η συντηρητική φωνή» στη χώρα.

Η Λεπέν είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2025 σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος ανάληψης δημόσιου αξιώματος για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Σε δεύτερο βαθμό, η ποινή διαμορφώθηκε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το αρχικό ρεπορτάζ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προεδρικής κούρσας.

Οι αναφορές Τραμπ στις ταραχές στη Γαλλία

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες στα επεισόδια και τις λεηλασίες στη Γαλλία, εντάσσοντάς τα στη δική του αντιμεταναστευτική ατζέντα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Κάνσας υποστήριξε ότι η Γαλλία «δέχεται επίθεση, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, είχε καλέσει την Ευρώπη να «κλείσει τα σύνορά της» και να απελάσει όσους, όπως είπε, «μισούν τις χώρες της».

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