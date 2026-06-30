Έφυγε η Καμπάεβα από τη Ρωσία; Μυστήριο με το σούπερ γιοτ του Πούτιν στα ύδατα της Δανίας

Snapshot Το υπερπολυτελές γιοτ Graceful, που συνδέεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εντοπίστηκε να πλέει στα ύδατα της Δανίας συνοδευόμενο από ρωσικά πολεμικά σκάφη.

Το γιοτ διέσχισε το στενό της Μεγάλης Ζώνης και κατευθύνθηκε προς την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με ρωσικό ερευνητικό μέσο.

Ο αναμεταδότης AIS του γιοτ είναι απενεργοποιημένος από το 2022, καθιστώντας το αόρατο σε αυτόματη παρακολούθηση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Υπάρχουν φήμες ότι στο γιοτ επιβαίνει η Αλίνα Καμπάεβα, σύντροφος του Πούτιν και μητέρα των παιδιών του, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το γιοτ, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, μετονομάστηκε σε Kosatka και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα 10 πολυτελή σκάφη που πιθανολογείται ότι ανήκουν στον Ρώσο πρόεδρο. Snapshot powered by AI

Στα ύδατα της Δανίας εμφανίστηκε τη Δευτέρα ένα πολυτελές γιοτ που αναφέρεται ευρέως ότι συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, συνοδευόμενο από δύο ρωσικά πολεμικά σκάφη, ένα ρωσικό αντιτορπιλικό και ένα περιπολικό σκάφος, όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός DR.

Το Graceful μήκους 82 μέτρων διέσχισε το στενό της Μεγάλης Ζώνης κατά τη διάρκεια της νύχτας και αργότερα εντοπίστηκε να περνά το νησί Anholt της Δανίας πριν κατευθυνθεί προς το Grenen, το βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γιουτλάνδης, ανέφερε το DR.

Η νηοπομπή παρακολουθούνταν από το περιπολικό σκάφος P521 Freja του Δανικού Ναυτικού.

Ο τελικός προορισμός του πλοίου αναφέρθηκε από το ανεξάρτητο ρωσικό ερευνητικό μέσο Agentstvo ως η Κωνσταντινούπολη.

Η εμφάνιση του Graceful την Κυριακή ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη θέασή του εδώ και τρία χρόνια και έρχεται σε μια περίοδο υψηλών εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και του ΝΑΤΟ, του οποίου η Δανία είναι μέλος.

Επιπλέον, αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι ποιος επιβαίνει στο σούπερ γιοτ και απαιτείται η βαριά συνοδεία ρωσικών πολεμικών σε ευρωπαϊκά ύδατα με τις φήμες να θέλουν να μεταφέρει πιθανότατα την Αλίνα Καμπάεβα, τη γυναίκα που φέρεται ως η επί χρόνια σύντροφος του Ρώσου Προέδρου, και μητέρα των δύο παιδιών τους.

? Has Kabaeva left Russia?



Putin's personal yacht has been spotted at sea once again — and this time, it isn't traveling alone.



According to Danish media, the Graceful superyacht, widely linked to the Kremlin leader, passed through Danish waters under heavy escort by two… pic.twitter.com/96VlKoMeVA — NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2026

Το ταξίδι είναι ασυνήθιστο καθώς ο αναμεταδότης του Graceful έχει απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) από το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι είναι αόρατο στην αυτοματοποιημένη παρακολούθηση από τότε, το σκάφος έχει παρατηρηθεί περιοδικά στην Αγία Πετρούπολη και αλλού στη Βαλτική Θάλασσα.

Λίγες μέρες πριν από την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, το Graceful μεταφέρθηκε βιαστικά από το ναυπηγείο στο Αμβούργο, όπου βρισκόταν για συντήρηση στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Εκεί μετονομάστηκε επίσημα σε Kosatka (Φάλαινα Δολοφόνος), σύμφωνα με πληροφορίες ως μέρος των μέτρων για την αποφυγή κυρώσεων.

Το σούπερ γιοτ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα 10 πολυτελή σκάφη που πιστεύεται ότι ανήκουν στον Ρώσο ηγέτη .

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Forbes, έχουν συνδέσει την Graceful με τον Πούτιν, αν και το Κρεμλίνο δεν αναγνώρισε ποτέ την ιδιοκτησία. Το Forbes υπολόγισε την αξία του γιοτ σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

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