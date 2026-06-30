Έφυγε η Καμπάεβα από τη Ρωσία; Μυστήριο με το σούπερ γιοτ του Πούτιν στα ύδατα της Δανίας

Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, το υπερπολυτελές γιοτ, που δυτικά μέσα εκτιμούν ότι ανήκει στον προσωπικό στόλο του Ρώσου Προέδρου, εντοπίστηκε να πλέει σε ευρωπαϊκά ύδατα με ισχυρή συνοδεία πολεμικών σκαφών της Ρωσίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έφυγε η Καμπάεβα από τη Ρωσία; Μυστήριο με το σούπερ γιοτ του Πούτιν στα ύδατα της Δανίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπερπολυτελές γιοτ Graceful, που συνδέεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εντοπίστηκε να πλέει στα ύδατα της Δανίας συνοδευόμενο από ρωσικά πολεμικά σκάφη.
  • Το γιοτ διέσχισε το στενό της Μεγάλης Ζώνης και κατευθύνθηκε προς την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με ρωσικό ερευνητικό μέσο.
  • Ο αναμεταδότης AIS του γιοτ είναι απενεργοποιημένος από το 2022, καθιστώντας το αόρατο σε αυτόματη παρακολούθηση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
  • Υπάρχουν φήμες ότι στο γιοτ επιβαίνει η Αλίνα Καμπάεβα, σύντροφος του Πούτιν και μητέρα των παιδιών του, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Το γιοτ, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, μετονομάστηκε σε Kosatka και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα 10 πολυτελή σκάφη που πιθανολογείται ότι ανήκουν στον Ρώσο πρόεδρο.
Snapshot powered by AI

Στα ύδατα της Δανίας εμφανίστηκε τη Δευτέρα ένα πολυτελές γιοτ που αναφέρεται ευρέως ότι συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, συνοδευόμενο από δύο ρωσικά πολεμικά σκάφη, ένα ρωσικό αντιτορπιλικό και ένα περιπολικό σκάφος, όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός DR.

Το Graceful μήκους 82 μέτρων διέσχισε το στενό της Μεγάλης Ζώνης κατά τη διάρκεια της νύχτας και αργότερα εντοπίστηκε να περνά το νησί Anholt της Δανίας πριν κατευθυνθεί προς το Grenen, το βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γιουτλάνδης, ανέφερε το DR.

Η νηοπομπή παρακολουθούνταν από το περιπολικό σκάφος P521 Freja του Δανικού Ναυτικού.

Ο τελικός προορισμός του πλοίου αναφέρθηκε από το ανεξάρτητο ρωσικό ερευνητικό μέσο Agentstvo ως η Κωνσταντινούπολη.

Η εμφάνιση του Graceful την Κυριακή ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη θέασή του εδώ και τρία χρόνια και έρχεται σε μια περίοδο υψηλών εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και του ΝΑΤΟ, του οποίου η Δανία είναι μέλος.

Επιπλέον, αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι ποιος επιβαίνει στο σούπερ γιοτ και απαιτείται η βαριά συνοδεία ρωσικών πολεμικών σε ευρωπαϊκά ύδατα με τις φήμες να θέλουν να μεταφέρει πιθανότατα την Αλίνα Καμπάεβα, τη γυναίκα που φέρεται ως η επί χρόνια σύντροφος του Ρώσου Προέδρου, και μητέρα των δύο παιδιών τους.

Το ταξίδι είναι ασυνήθιστο καθώς ο αναμεταδότης του Graceful έχει απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) από το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι είναι αόρατο στην αυτοματοποιημένη παρακολούθηση από τότε, το σκάφος έχει παρατηρηθεί περιοδικά στην Αγία Πετρούπολη και αλλού στη Βαλτική Θάλασσα.

Λίγες μέρες πριν από την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, το Graceful μεταφέρθηκε βιαστικά από το ναυπηγείο στο Αμβούργο, όπου βρισκόταν για συντήρηση στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Εκεί μετονομάστηκε επίσημα σε Kosatka (Φάλαινα Δολοφόνος), σύμφωνα με πληροφορίες ως μέρος των μέτρων για την αποφυγή κυρώσεων.

Το σούπερ γιοτ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα 10 πολυτελή σκάφη που πιστεύεται ότι ανήκουν στον Ρώσο ηγέτη .

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Forbes, έχουν συνδέσει την Graceful με τον Πούτιν, αν και το Κρεμλίνο δεν αναγνώρισε ποτέ την ιδιοκτησία. Το Forbes υπολόγισε την αξία του γιοτ σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το διάταγμα Τραμπ για την μη απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: «Η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα και αλλάζει κατεύθυνση λόγω ανέμων», λέει ο Δήμαρχος Δελφών στο Newsbomb

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σε ύφεση η φωτιά σε Κυρά Βρύση και Εξαμίλια

18:35ΥΓΕΙΑ

Powassan: H άγνωστη ασθένεια που μεταδίδουν τα τσιμπούρια εξαπλώνεται - Τα επικίνδυνα συμπτώματά της

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Φωτιά στη Μαριολάτα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

18:31ΑΠΟΨΕΙΣ

Αποφασιστικότερη δράση απαιτείται για την πάταξη της απάτης στην ΕΕ

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ξαφνικό μπουρίνι... διασκορπίζει τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μιλάνο - Βίντεο

18:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φλωρίδης: «Πλήρης σύμπτωση και των τριών εξουσιών στην επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: Σκότωσε ιδιοκτήτη πιτσαρίας για μια δωρεάν... πίτσα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια, συνεχίζεται η μάχη», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

18:18ANNOUNCEMENTS

Ο 3ος κύκλος σπουδών Lidl UP: Learn & Work ξεκινάει δυναμικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα έριξε ιστιοφόρο στα βράχια - Δείτε εικόνες

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πατέρας και γιος θαμμένοι ζωντανοί 4 μέρες - Η συγκλονιστική διάσωσή τους

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη Λέσχη Φιλίας για τους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε - Υπόσχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Μεγάλη φωτιά στην Κυρά Βρύση - Εκκενώνονται Φιλοθέη και Θυμαριώνα - Ήχησε νέο 112

17:50ANNOUNCEMENTS

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από 250.000 ευρώ τους τελευταίους 2 μήνες

17:49LIFESTYLE

Η Λένα Φλυτζάνη συμπληρώνει ένα μήνα στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ – Η τηλεθέαση και το στοίχημα

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Μεγάλη φωτιά στα Εξαμίλια - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Δερβένι: Στις αυλές των πρώτων σπιτιών οι φλόγες - Στο νοσοκομείο μία εγκαυματίας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα με πτήση για Τελ Αβίβ - Ο πιλότος πάτησε το σήμα αεροπειρατείας - Σηκώθηκαν ισραηλινά μαχητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Η κατάρρευση στο εξαώροφο της Αλκμήνης 22 και οι εργασίες ανέγερσης νέας 5ώροφης στην Αλκμήνης 20 - Αποκλειστικό Newsbomb

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Μεγάλη φωτιά στην Κυρά Βρύση - Εκκενώνονται Φιλοθέη και Θυμαριώνα - Ήχησε νέο 112

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας στη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 δύο φορές, εκκενώνεται η κοινότητα Λητή

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

16:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρωτοπρεσβύτερος Ευστρατίος Δήσσος: Θλίψη στη Μυτιλήνη για το χαμό του παπά-Στρατή – Την Τετάρτη η εξόδιος ακολουθία

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Δερβένι: Στις αυλές των πρώτων σπιτιών οι φλόγες - Στο νοσοκομείο μία εγκαυματίας

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Βρέθηκαν 27 κιλά χρυσού, $57 εκατομμύρια και... χρυσά εσώρουχα σε σπίτι βουλευτή σε επιχείρηση κατά της διαφθοράς- Έμειναν άναυδοι οι αστυνομικοί

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα έριξε ιστιοφόρο στα βράχια - Δείτε εικόνες

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Φωτιά στη Μαριολάτα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

10:37LIFESTYLE

Από κουμπάρες... δύο ξένες: Ο λόγος που η Βάσω Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες και βίντεο σοκ από την κατάρρευση πολυκατοικίας

11:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πόσο μεγάλος σεισμός μπορεί να γίνει στην Ελλάδα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια, συνεχίζεται η μάχη», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα με πτήση για Τελ Αβίβ - Ο πιλότος πάτησε το σήμα αεροπειρατείας - Σηκώθηκαν ισραηλινά μαχητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ