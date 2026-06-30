Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

Δημοσιεύτηκε βίντεο από τον αποχαιρετισμό του Πούτιν στον Σεργκέι Ιβάνοφ, τον άνθρωπο κάποτε προοριζόταν για «διάδοχος»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποχαιρέτισε δημόσια τον Σεργκέι Ιβανόφ, πρώην υπουργό Άμυνας και άλλοτε πιθανό διάδοχό του, στην κηδεία του στη Μόσχα.
  • Ο Πούτιν παρέμεινε μπροστά από το φέρετρο του Ιβανόφ για περίπου 20 λεπτά, κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα και συνομιλώντας με συγγενείς.
  • Ο Ιβανόφ υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις δίπλα στον Πούτιν, όπως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπουργός Άμυνας, ενώ θεωρούνταν πιθανός διάδοχος το 2008.
  • Ο Ιβανόφ εγκατέλειψε την πολιτική μετά την προσωπική του τραγωδία και το 2016 διορίστηκε σε τιμητική θέση προεδρικού απεσταλμένου, από την οποία παραιτήθηκε φέτος.
  • Ο Ιβανόφ είχε στοχοποιηθεί από κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ λόγω της ρωσικής στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία.
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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με το Κρεμλίνο να δίνει στη δημοσιότητα πλάνα.

Παρέστη στην κηδεία του άλλοτε στενού συνεργάτη του, και κατά πολλούς υποψήφιου διαδόχου του, Σεργκέι Ιβάνοφ, πρώην υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, ο οποίος πέθανε στις 26 Ιουνίου, σε ηλικία 73 ετών. Τα αίτια του θανάτου του δεν ανακοινώθηκαν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε στην αίθουσα όπου βρισκόταν το μαύρο φέρετρο με τη σορό, κρατώντας ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, αποχαιρετώντας προσωπικά τον πρώην συνεργάτη του.

Παρά το βαρύ πρόγραμμά του, ο Ρώσος Πρόεδρος παρέμεινε μπροστά στο φέρετρο για τουλάχιστον 20 λεπτά. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν συνομίλησε επίσης για λίγο με τους συγγενείς και τους οικείους του εκλειπόντος.

Ο Ιβανόφ θα ταφεί στο νεκροταφείο Τροεκουρόφσκι της Μόσχας, δίπλα στον γιο του, Αλεξάντερ ο οποίος πνίγηκε το 2014 στα Εμιράτα όπου βρισκόταν σε διακοπές.

Η τραγωδία, λέγεται ότι του στοίχισε και σύντομα εγκατέλειψε τη μεγάλη πολιτική. Αργότερα, άφησε τη θέση του επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο Πούτιν και ο Ιβάνοφ γνώριζαν ο ένας τον άλλον από τη δεκαετία του 1970, όταν και οι δύο εργάζονταν ως νεαροί αξιωματικοί της KGB στη γενέτειρά τους, το Λένινγκραντ, όπως ονομαζόταν η Αγία Πετρούπολη κατά τη σοβιετική εποχή.

Όταν ο Πούτιν εξελέγη για πρώτη φορά το 2000, ο Ιβάνοφ υπηρέτησε ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Το 2001, ο Πούτιν έκανε τον Ιβανόφ υπουργό Άμυνας, θέση που κράτησε μέχρι το 2007, επιβλέποντας τον δεύτερο πόλεμο στην Τσετσενία που συνέτριψε την αυτονομιστική προσπάθεια της περιοχής.

Όταν ο Πούτιν αποφάσισε να παραιτηθεί λόγω ορίων θητείας και να μετακινηθεί στην πρωθυπουργική θέση το 2008, ο Ιβανόφ θεωρήθηκε ευρέως ως ο πιο πιθανός διάδοχός του. Ωστόσο, ο Πούτιν επέλεξε έναν άλλο μακροχρόνιο συνεργάτη, τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, για να υπηρετήσει ως αντικαταστάτης του μέχρι να διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2012.

Ορισμένοι παρατηρητές υποστήριξαν ότι ο Πούτιν εγκατέλειψε την υποψηφιότητα του Ιβάνοφ επειδή τον θεωρούσε ως υπερβολικά φιλόδοξο και φοβόταν ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει να κρατήσει την προεδρική έδρα.

Ο Ιβανόφ παρέμεινε στο πλευρό του Πούτιν ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από το 2007-2011 και στη συνέχεια υπηρέτησε ως αρχηγός του επιτελείου του Κρεμλίνου από το 2011-2016.

Το 2016, ο Ιβανόφ διορίστηκε προεδρικός απεσταλμένος για την προστασία του περιβάλλοντος και τις μεταφορές, μια δουλειά που δεν είχε πολιτικό βάρος και θεωρήθηκε ευρέως ως τιμητική συνταξιοδότηση. Παραιτήθηκε νωρίτερα φέτος.

Μαζί με άλλους Ρώσους κορυφαίους αξιωματούχους, ο Ιβανόφ έχει στοχοποιηθεί από τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ ως απάντηση στη στρατιωτική δράση της Μόσχας στην Ουκρανία.

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