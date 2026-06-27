Σεργκέι Ιβανόφ: Πέθανε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Ιβάνοφ, μιλάει στα ΜΜΕ μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, (2002)

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Ιβανόφ, σύμφωνα με το γραφείο του πρακτορείου APA στη Μόσχα.

Τα αίτια θανάτου δεν διευκρινίζονται.

Νωρίτερα στις 4 Φεβρουαρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέλυσε τον Σεργκέι Ιβανόφ από τη θέση του ειδικού εκπροσώπου για την προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογία και τις μεταφορές. Στις 16 Φεβρουαρίου, απομακρύνθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Ιβανόφ κατείχε μια σειρά από βασικές κυβερνητικές θέσεις στη Ρωσία. Εργάστηκε μαζί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην KGB και αργότερα υπηρέτησε σε ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Με τα χρόνια, διετέλεσε Υπουργός Άμυνας, Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης.