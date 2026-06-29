Πούτιν: Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι τα πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές έχουν προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό, τα οποία χαρακτήρισε πάντως «μη κρίσιμα». Εξετάζεται απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πούτιν: Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία
Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, αν και χαρακτήρισε τα προβλήματα μη κρίσιμα.
  • Εξετάζεται η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ και λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη των αναγκών του αγροτικού τομέα.
  • Ο Πούτιν ζήτησε αύξηση της παραγωγής αντιαεροπορικών συστημάτων για την αντιμετώπιση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις στις υποδομές δεν επηρεάζουν την κατάσταση στο πεδίο των μαχών και απέρριψε την πρόταση της Ουκρανίας για αμοιβαία διακοπή επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς.
  • Επανέλαβε ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, χωρίς πρόθεση να «σώσει το καθεστώς του Κιέβου».
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Την ύπαρξη ελλείψεων καυσίμων σε περιοχές της Ρωσίας, εξαιτίας των επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας την Κυριακή σε σύσκεψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων για τη διανομή καυσίμων, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι ειδική κυβερνητική ομάδα εργάζεται για να εξασφαλίσει την επάρκεια των προμηθειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ζήτησε, παράλληλα, τη λήψη μέτρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του αγροτικού τομέα, ενώ γνωστοποίησε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ.

«Ασφαλώς, τα πλήγματα κατά των υποδομών μας δημιουργούν προβλήματα. Αυτό είναι προφανές. Παρατηρούμε κάποια έλλειψη, αλλά δεν είναι κρίσιμη», δήλωσε σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ζητεί αύξηση της παραγωγής αντιαεροπορικών συστημάτων

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία χρειάζεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της αντιαεροπορικής της άμυνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

«Πρώτο καθήκον είναι να αυξηθεί γρήγορα και σημαντικά η παραγωγή των πλέον απαραίτητων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα πλήγματα.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές δεν έχουν επηρεάσει την κατάσταση στο πεδίο των μαχών.

«Όλες οι επιθέσεις, όπου κι αν πλήττουν τις υποδομές μας, δεν επηρεάζουν καθόλου την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου», δήλωσε.

Απορρίπτει την πρόταση για διακοπή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, ως βήμα προς την ειρήνη.

Η Μόσχα, ωστόσο, θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τις στρατιωτικές επιδιώξεις της Ρωσίας στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία.

«Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η πρόταση. Οι αντεπιθέσεις μας βαθιά στο ουκρανικό έδαφος είναι πολύ ισχυρότερες, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και είναι, ειλικρινά, πιο καταστροφικές», υποστήριξε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να «σώσει το καθεστώς του Κιέβου» και επανέλαβε ότι στόχος της Μόσχας παραμένει ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς, καθώς και των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα.

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