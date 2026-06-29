Οι Ρώσοι μαλώνουν στα βενζινάδικα - Ελλείψεις καυσίμων πυροδοτούν ομηρικούς καυγάδες

Snapshot Η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων λόγω ουκρανικών επιθέσεων, προκαλώντας ουρές και έντονες συγκρούσεις στα βενζινάδικα.

Βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφουν λεκτικές και σωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ρώσων οδηγών σε διάφορες πόλεις, με περιστατικά βίας και τραυματισμούς.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν παραδέχτηκε την ύπαρξη προβλημάτων στις ενεργειακές υποδομές και μια «μη κρίσιμη» έλλειψη καυσίμων, αναγνωρίζοντας τις συνέπειες των επιθέσεων.

Η Κριμαία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ελλείψεων καυσίμων και διακοπών ρεύματος που συνδέονται με ουκρανικές επιθέσεις.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι αναμένει συζητήσεις με Αμερικανούς διαπραγματευτές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικό έδαφος. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ελλείψεις καυσίμων αντιμετωπίζει η Ρωσία, εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων έξω από τα βενζινάδικα και οι εντάσεις να μην αργούν να εμφανιστούν.

Despite the Kremlin's best efforts to drain Russia's regions of petrol to supply the capital, it's still not enough, with Moscow's fuel crisis continuing to worsen to the point that hundreds line up even at service stations that aren't even open, in hopes of rumored fuel… pic.twitter.com/nfLQC7QQTt — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2026

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν συγκλονιστικά βίντεο, όπου απελπισμένοι οδηγοί πιάνονται στα χέρια ενώ περιμένουν στην ουρά.

There are more and more videos of Russians fighting over gasoline pic.twitter.com/fTUbd2xQkH — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Τα βίντεο από λεκτικές μέχρι σωματικές αντιπαραθέσεις είναι από κάθε γωνιά της Ρωσίας. Στη Μόσχα δύο γυναίκες τσακώθηκαν για τη σειρά με τη μία να απειλεί την άλλη ότι θα της σπάσει τα μούτρα. Στην πόλη Ριαζάν δύο άνδρες παίζουν ξύλο καβγά έξω από ένα βενζινάδικο, μέχρι να παρέμβει κάποιος.

Σε ένα τρίτο βίντεο, που γυρίστηκε στην πόλη Σερόφ, φαίνεται μια γυναίκα με ματωμένη μύτη, αφού ένας άνδρας φέρεται να την χτύπησε και να επιτέθηκε βίαια τόσο σε αυτήν όσο και στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια καβγά για καύσιμα.

Russians are starting to lose their nerve: a fight over gasoline broke out in the Sverdlovsk Oblast.



At a gas station in Serov (Ural), a man became furious and tried to push a woman out of the queue. A fight ensued: he later explained that he was afraid he wouldn't have enough… pic.twitter.com/OtBYAgmZtL — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 28, 2026

Το πρόβλημα της έλλειψης καυσίμων αναγνώρισε και ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος, σε συνέντευξη που δημοσίευσε το Κρεμλίνο την Κυριακή.

«Όσον αφορά τις επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών γενικά, και ειδικότερα των ενεργειακών υποδομών, φυσικά αυτές οι επιθέσεις στις υποδομές μας δημιουργούν προβλήματα, αυτό είναι προφανές», δήλωσε ο Πούτιν. «Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια ορισμένη έλλειψη, αλλά δεν είναι κρίσιμη.»

Civil war has broken out in russia, the gas state has run out of gas.#russianfuelcrisis #UkrainianSanctions pic.twitter.com/82NJijGPwO — Richard Woodruff ?? (@frontlinekit) June 29, 2026

Οι αρχές της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, κήρυξαν την Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω της έλλειψης καυσίμων και των διακοπών ρεύματος που προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις κατά των εφοδιαστικών αλυσίδων και των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών της.

Στη συνέντευξη, ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι αναμένει την άφιξη ομάδας Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μόλις η Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον τόσο απορροφημένη από το Ιράν και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό το τμήμα της συνέντευξής του με τον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν δεν δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο, αλλά αναφέρθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, το Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία εξαπέλυσε ένα τεράστιο κύμα 660 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μια μεγάλη νυχτερινή επίθεση σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Η προηγούμενη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση κατά το τελευταίο έτος ήταν με 556 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις 17 Μαΐου.

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