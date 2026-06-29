Οι Ρώσοι μαλώνουν στα βενζινάδικα - Ελλείψεις καυσίμων πυροδοτούν ομηρικούς καυγάδες

Ουρές, τσακωμοί, ξυλοδαρμοί έξω από πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη Ρωσία, καθώς η έλλειψη γίνεται αισθητή 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι Ρώσοι μαλώνουν στα βενζινάδικα - Ελλείψεις καυσίμων πυροδοτούν ομηρικούς καυγάδες

Αυτοκίνητα περιμένουν στην ουρά σε ένα βενζινάδικο στη Μόσχα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

AP/Pavel Bednyakov
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων λόγω ουκρανικών επιθέσεων, προκαλώντας ουρές και έντονες συγκρούσεις στα βενζινάδικα.
  • Βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφουν λεκτικές και σωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ρώσων οδηγών σε διάφορες πόλεις, με περιστατικά βίας και τραυματισμούς.
  • Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν παραδέχτηκε την ύπαρξη προβλημάτων στις ενεργειακές υποδομές και μια «μη κρίσιμη» έλλειψη καυσίμων, αναγνωρίζοντας τις συνέπειες των επιθέσεων.
  • Η Κριμαία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ελλείψεων καυσίμων και διακοπών ρεύματος που συνδέονται με ουκρανικές επιθέσεις.
  • Ο Πούτιν ανέφερε ότι αναμένει συζητήσεις με Αμερικανούς διαπραγματευτές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικό έδαφος.
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Σοβαρές ελλείψεις καυσίμων αντιμετωπίζει η Ρωσία, εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων έξω από τα βενζινάδικα και οι εντάσεις να μην αργούν να εμφανιστούν.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν συγκλονιστικά βίντεο, όπου απελπισμένοι οδηγοί πιάνονται στα χέρια ενώ περιμένουν στην ουρά.

Τα βίντεο από λεκτικές μέχρι σωματικές αντιπαραθέσεις είναι από κάθε γωνιά της Ρωσίας. Στη Μόσχα δύο γυναίκες τσακώθηκαν για τη σειρά με τη μία να απειλεί την άλλη ότι θα της σπάσει τα μούτρα. Στην πόλη Ριαζάν δύο άνδρες παίζουν ξύλο καβγά έξω από ένα βενζινάδικο, μέχρι να παρέμβει κάποιος.

Σε ένα τρίτο βίντεο, που γυρίστηκε στην πόλη Σερόφ, φαίνεται μια γυναίκα με ματωμένη μύτη, αφού ένας άνδρας φέρεται να την χτύπησε και να επιτέθηκε βίαια τόσο σε αυτήν όσο και στον σύντροφό της κατά τη διάρκεια καβγά για καύσιμα.

Το πρόβλημα της έλλειψης καυσίμων αναγνώρισε και ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος, σε συνέντευξη που δημοσίευσε το Κρεμλίνο την Κυριακή.

«Όσον αφορά τις επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών γενικά, και ειδικότερα των ενεργειακών υποδομών, φυσικά αυτές οι επιθέσεις στις υποδομές μας δημιουργούν προβλήματα, αυτό είναι προφανές», δήλωσε ο Πούτιν. «Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια ορισμένη έλλειψη, αλλά δεν είναι κρίσιμη.»

Οι αρχές της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, κήρυξαν την Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω της έλλειψης καυσίμων και των διακοπών ρεύματος που προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις κατά των εφοδιαστικών αλυσίδων και των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών της.

Στη συνέντευξη, ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι αναμένει την άφιξη ομάδας Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μόλις η Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον τόσο απορροφημένη από το Ιράν και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό το τμήμα της συνέντευξής του με τον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν δεν δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο, αλλά αναφέρθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, το Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία εξαπέλυσε ένα τεράστιο κύμα 660 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μια μεγάλη νυχτερινή επίθεση σε ολόκληρη τη Ρωσία.
Η προηγούμενη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση κατά το τελευταίο έτος ήταν με 556 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις 17 Μαΐου.

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