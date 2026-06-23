Snapshot Η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, που είχαν αποδεχθεί οι Ουκρανοί στο παρελθόν.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πρέπει να βασίζονται στις τρέχουσες πραγματικότητες της ζώνης ειδικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος ενισχύουν την αποφασιστικότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων να εκτελέσουν τις αποστολές τους.

Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν επιτρέψει την εκτόξευση drones κατά της Ρωσίας από το έδαφός τους, αποφεύγοντας άμεση εμπλοκή σε επιθέσεις.

Η Ρωσία συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού εξοπλισμού της και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ουκρανικών επιθέσεων στις υποδομές. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης μονογραφούνταν από την ουκρανική αντιπροσωπεία, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ικανοποιημένοι με όλα.

Επίσης δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθούν με βάση τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί στη ζώνη ειδικών επιχειρήσεων, όπως την αποκαλεί.

Κατά τα λοιπά τόνισε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται από Ουκρανούς μαχητές στη Ρωσική Ομοσπονδία μόνο ενθαρρύνουν το προσωπικό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων να εκτελούν τις αποστολές τους στο πεδίο της μάχης.

«Τέτοιες επιθέσεις, ειδικά εκείνες που στοχεύουν παιδιά, σίγουρα δεν μειώνουν την δυναμική, αλλά μάλλον ενθαρρύνουν τους στρατιώτες μας στο πεδίο της μάχης να εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει η χώρα», δήλωσε ο Πούτιν σήμερα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσθεσε ότι αυτό το φαινόμενο συμβαίνει επειδή, μετά τις επιθέσεις Ουκρανών μαχητών εναντίον αμάχων, το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό καταλαβαίνει καλύτερα με ποιον έχει να κάνει.

Πούτιν: Δεν έχουν εκτοξευθεί drones προς τη Ρωσία από εδάφη ευρωπαϊκών χωρών

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης με αποφοίτους ανώτερων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε την τρέχουσα θέση των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την πιθανή χρήση των εδαφών τους για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, όπως αναφέρει το RBC.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να εκτοξεύσουν drones από το έδαφός τους, αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη ανάγκη αντιποίνων από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί γνωρίζουν τις συνέπειες τέτοιων βημάτων και ως εκ τούτου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστασιοποιηθούν από την άμεση εμπλοκή σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Ως παράδειγμα, ο Πούτιν ανέφερε την κατάσταση με τις πτήσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τις χώρες της Βαλτικής αναφέροντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τοπικές αρχές αποφεύγουν να κατηγορούν τη Ρωσία, προτιμώντας να αποδίδουν τα περιστατικά σε τεχνικές βλάβες, σφάλματα συστήματος ή παρεμβολές από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι, αν και τα ευρωπαϊκά κράτη δεν χρησιμοποιούν ακόμη το έδαφός τους για άμεσες επιθέσεις, αναπτύσσουν ενεργά στρατιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής στο έδαφός τους και διασφαλίζουν τη συνεχή ροή όπλων στη ζώνη μάχης.

Σύμφωνα με τον Πούτιν οι χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ χρησιμοποιούν τον υποτιθέμενο «μύθο της ρωσικής απειλής» για να δικαιολογήσουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση.

Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος, η χώρα του θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της πυρηνικής της ικανότητας και άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεών της. «Η Μόσχα υποστηρίζει την «ίση και αδιαίρετη ασφάλεια» και μια πολυπολική παγκόσμια τάξη», τόνισε.

Επίσης ενημέρωσε ότι πάνω από 1.000 συστήματα όπλων και μοντέλα στρατιωτικού εξοπλισμού δοκιμάστηκαν σε συνθήκες μάχης κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Αργότερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ουκρανικών επιθέσεων στις υποδομές.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την επίθεσή τους και ασκούν πίεση σε μονάδες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου.

«Τους πιέζουν (τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις), τους πιέζουν σε όλες τις περιοχές επαφής σε μάχη. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος όπου να συμβαίνει το αντίστροφο», είπε.

Δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία συνεχίζει να λαμβάνει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική βοήθεια από τις δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τα drones παρέχονται σε μεγάλες ποσότητες και ότι οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να παρέχουν στο Κίεβο ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Τι είπε για τον Ζελένσκι

Σε άλλο σημείο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε στην «ανοιχτή επιστολή» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δήλωσε ότι τέτοιες εκκλήσεις δεν συμβάλλουν σε μια ειρηνική επίλυση, αλλά μάλλον δημιουργούν δυνατότητες σύγκρουσης. Ο αρχηγός του ρωσικόύ κράτους τόνισε ότι το Κίεβο επιχειρεί για άλλη μια φορά να κλιμακώσει την κατάσταση.

«Όχι, τέτοιες εκκλήσεις δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις», απάντησε ο Πούτιν σε ερώτηση επί του θέματος. «Τι συνιστούν; Αντιθέτως, δημιουργούν κάποιο είδος πιθανότητας σύγκρουσης».

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