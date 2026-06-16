Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Νέα πρόταση από Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν

Γιάννης Φιλιππάκος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

AP/Michael Probst
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ζελένσκι θεωρεί ότι μια συνάντηση στις ΗΠΑ θα ήταν δύσκολο για τον Πούτιν να αρνηθεί, ειδικά μπροστά στον Τραμπ.
  • Εάν η Ρωσία απορρίψει την πρόταση, ο Ζελένσκι προειδοποίησε για την ανάγκη περαιτέρω πίεσης.
  • Το Κρεμλίνο επιθυμεί συνάντηση μόνο στη Μόσχα, κάτι που ο Ζελένσκι απορρίπτει.
Snapshot powered by AI

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«…Συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.

«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:52ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

01:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τροποποίηση στην προκήρυξη για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις – Συνεχίζονται οι αιτήσεις

01:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Φωκίδα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ράλι για τον Nasdaq και νέο υψηλό για τον Dow Jones

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές από την Κρήτη κέρδισαν πανελλήνιο βραβείο κάνοντας τα σκουπίδια… έργα τέχνης

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σπόρους και τις καλλιέργειες

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον δάγκειο πυρετό

23:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Αξιοποίηση του ελληνικού πρώην Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου ως ξενοδοχείο

23:32ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Το James Webb αποκαλύπτει το «παζλ» της πρώιμης ιστορίας του Σύμπαντος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι λένε τα μοντέλα GFS & ECMWF για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό δικαστήριο επικύρωσε την απαγόρευση της FIFA για την προεπαναστατική ιρανική σημαία 

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μπάσιμο» της Βιγιαρεάλ για τον Ουναχί, καραδοκεί και η Ατλέτικο Μαδρίτης

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πήγε για διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο

22:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν αύριο οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα - Το πρόγραμμα

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του συνεργείου που «τυλίχθηκε» στις φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε: Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας στη Δράμα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα- Ξαναχτύπησε ο αρχηγός του στρατού: Να επισκεφτώ τη γη του προγόνου μου, Μεγάλου Αλεξάνδρου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από τον Κορυδαλλό, μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ – Ο λόγος

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ισραηλινό drone πυροβολεί άνδρα στη Γάζα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει… ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια – Μαύρισαν και πρήστηκαν τα πόδια του

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στα αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει σε χειραποσκευές, καθυστερήσεις πτήσεων και θέσεις

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ: Δυο νεκρές φοιτήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: 5+1 κρίσιμες λεπτομέρειες

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Αφού σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση» - Τι είπε για το τηλέφωνό του που χτύπησε

01:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Φωκίδα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές από την Κρήτη κέρδισαν πανελλήνιο βραβείο κάνοντας τα σκουπίδια… έργα τέχνης

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άνετα μπροστά η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι λένε τα μοντέλα GFS & ECMWF για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ