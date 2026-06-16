Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι θεωρεί ότι μια συνάντηση στις ΗΠΑ θα ήταν δύσκολο για τον Πούτιν να αρνηθεί, ειδικά μπροστά στον Τραμπ.

Εάν η Ρωσία απορρίψει την πρόταση, ο Ζελένσκι προειδοποίησε για την ανάγκη περαιτέρω πίεσης.

Το Κρεμλίνο επιθυμεί συνάντηση μόνο στη Μόσχα, κάτι που ο Ζελένσκι απορρίπτει. Snapshot powered by AI

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«…Συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.

«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.