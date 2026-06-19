Ζελένσκι: Ο Πούτιν φοβάται τον στρατό του - Η Ουκρανία έχει de facto τον δεύτερο στρατό του ΝΑΤΟ

Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, επανέλαβε από τις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ζελένσκι: Ο Πούτιν φοβάται τον στρατό του - Η Ουκρανία έχει de facto τον δεύτερο στρατό του ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

AP/Mindaugas Kulbis
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι ο Πούτιν φοβάται τον ίδιο του τον στρατό και αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις για να μην επιστρέψει ο στρατός του στην πατρίδα χωρίς νίκη.
  • Η Ουκρανία θεωρείται de facto ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της Συμμαχίας.
  • Ο Πούτιν επιδιώκει την αναβίωση της Σοβιετικής Ένωσης μέσω της κατάληψης της Ουκρανίας, κάτι που θεωρείται αδύνατο χωρίς αυτήν.
  • Παρά τις δυσκολίες, η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, ενώ ζητά τη στήριξη της Ευρώπης σε κυρώσεις, δήμευση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδότηση.
  • Η Ευρώπη προγραμματίζει την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων ως επείγον ζήτημα σε συνεργασία με την Ουκρανία και τους εταίρους της.
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Τη δική του ερμηνεία για τους λόγους που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πούτιν φοβάται την επιστροφή του στρατού του στην πατρίδα. Γι’ αυτό και φοβάται τόσο πολύ το ενδεχόμενο να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς νίκη. Και δεν θα υπάρξει νίκη. Φοβάται κυριολεκτικά τον ίδιο του τον στρατό. Γι’ αυτό, αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός που να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας, θα επιστρέψει στον πόλεμο. Και αυτή τη φορά, ίσως να είναι άλλοι αυτοί που θα δεχτούν την επίθεση», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται την Ουκρανία και εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να καταλάβει την Ουκρανία προκειμένου να αποκαταστήσει την παλαιά δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης. «Σήμερα, η Ουκρανία είναι de facto ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ – ένας στρατός που δεν υστερεί σε σχέση με τον δεύτερο στρατό στον κόσμο. Και γι’ αυτό το ΝΑΤΟ μας χρειάζεται de jure ειδικά εμάς. Αυτό είναι ήδη ένα γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι ηγέτες. Ο Πούτιν θα παραμείνει στο Κρεμλίνο μέχρι το θάνατό του, και έχει έναν στόχο: την αποκατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης. Χωρίς την Ουκρανία, αυτό είναι αδύνατο, και γι’ αυτό τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα για εμάς», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «τρελό» τον Πούτιν αν και υποστήριξε ότι παρόλα αυτά η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. «Η Ευρώπη θα αναπτύξει τις δικές της αντιβαλλιστικές δυνατότητες πρόκειται για επείγον ζήτημα. Η Ουκρανία δεν υποχωρεί, οπότε σίγουρα θα το φέρουμε εις πέρας. Αυτή είναι η πρωτοβουλία μας, την οποία υλοποιούμε από κοινού με τους εταίρους μας. Ο Πούτιν θέλει να δει τα πάντα στη χώρα μας να τυλίγονται στις φλόγες, και είναι ένας τρελός. Οι εταίροι μας το αντιλαμβάνονται αυτό. Παρά όλα αυτά, η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις μαζί του», τόνισε ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Όμως η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει με όλη της τη δύναμη αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχουμε ισχυρή θέση. Πρέπει να στηρίξει με όλη της τη δύναμη τις κυρώσεις – χωρίς εξαιρέσεις. Τη δήμευση – χωρίς εξαιρέσεις. Και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».

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