Η Μόσχα απαντά: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί με μαζικά πλήγματα και η Ζαχάροβα απειλεί το ΝΑΤΟ

Η Μόσχα σκληραίνει τη στάση της, προαναγγέλλοντας συνεχή χτυπήματα στην Ουκρανία μετά τη μεγάλη επίθεση με drone στην πρωτεύουσα και προειδοποιώντας τη Συμμαχία για ολέθριες συνέπειες.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Μόσχα απαντά: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί με μαζικά πλήγματα και η Ζαχάροβα απειλεί το ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
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Σκληρή αναμένεται η απάντηση της Μόσχας στα ουκρανικά χτυπήματα εναντίον της, καθώς προειδοποιεί τώρα για τη διεξαγωγή τακτικών μαζικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών στόχων, την ίδια ώρα που στρέφει τα βέλη της και προς τη Δύση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τις επιθέσεις μεγάλης κλίμακας ως απάντηση στις ενέργειες του Κιέβου, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ρωσίας-ASEAN στο Καζάν. Κι όμως, το κλίμα οξύνεται περαιτέρω, καθώς η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, εξαπέλυσε παράλληλα ευθείες απειλές προς το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας θα λάβει απάντηση που θα είναι ολοκληρωτική.

Η εντολή του Πούτιν και τα αντίποινα για τη Μόσχα

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ήδη ξεκαθαρίσει μετά από προηγούμενη ενέργεια των Ουκρανών ότι η χώρα θα προχωρά πλέον σε μαζικά ομαδικά πλήγματα σε μόνιμη βάση, με επιχειρήσεις που θα στρέφονται ανοιχτά εναντίον υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την πολεμική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη αποστολή έχει οριστεί από τον ανώτατο γενικό διοικητή και ο στρατός τη φέρει ήδη εις πέρας.

Κόκκινη γραμμή προς το ΝΑΤΟ και κατηγορίες για νεοναζισμό

Η ρωσική ηγεσία επιλέγει να στείλει ένα εξαιρετικά σκληρό μήνυμα και προς τις πρωτεύουσες της Συμμαχίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η προστασία των εδαφών της αφορά το σύνολο της επικράτειας. Η Μαρία Ζαχάροβα υπογράμμισε με απόλυτο τρόπο ότι σε περίπτωση επιθετικότητας από οποιοδήποτε κράτος του ΝΑΤΟ εναντίον οποιασδήποτε ρωσικής περιφέρειας, η απάντηση της Μόσχας για τους υποκινητές αυτής της παράλογης περιπέτειας θα είναι αποφασιστική και καταστροφική.

Η τοποθέτηση αυτή της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ήταν τυχαία, καθώς η ίδια χαρακτήρισε ως νεοναζισμό τις πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας της Γερμανίας, αντιπτέραρχου Χόλγκερ Νόιμαν. Ο Γερμανός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταφέρει συντριπτικά αεροπορικά πλήγματα κατά της Ρωσίας ακόμη και απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε εκατοστό εδάφους που ελέγχεται από το ΝΑΤΟ έχει την ίδια ακριβώς σημασία, γεγονός που σημαίνει ότι μια απειλή στα σύνορα της Βαλτικής θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα πλήγμα στο κέντρο του Λονδίνου, προκαλώντας την έντονη και οργισμένη αντίδραση της Μόσχας.

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